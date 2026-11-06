Giáng sinh 2026: Chọn vé máy bay thế nào cho đáng tiền?

Những dải đèn trang trí phủ kín lối đi quanh khu GUM ở Moscow (Nga), tạo nên không gian lễ hội giữa mùa đông - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Đêm Giáng sinh 24-12 năm nay là thứ năm và ngày 25-12 là thứ sáu, đúng vào nửa cuối tuần. Đây là thời điểm thuận lợi cho những người yêu du lịch nhưng vẫn phải đi làm.

Dù không phải ngày nghỉ lễ chính thức tại Việt Nam, chỉ cần xin nghỉ phép hai ngày, họ đã có thể thực hiện chuyến đi bốn ngày liên tục đến hết chủ nhật 27-12. Người có nhiều ngày phép hơn có thể kéo dài hành trình 7-10 ngày, thậm chí kết hợp đón Tết Dương lịch 2027 ở một nơi xa.

Lịch nghỉ thuận lợi cũng có thể khiến nhu cầu du lịch tăng cao, tạo thêm áp lực lên giá vé máy bay tại những điểm đến được ưa chuộng. Ngay cả người lên kế hoạch trước vài tháng cũng chưa chắc mua được vé với mức giá như mong đợi.

Thay vì mải mê tìm kiếm chiếc vé rẻ nhất giữa mùa cao điểm, điều quan trọng hơn là biết so sánh hãng hàng không, ngày khởi hành, thời gian di chuyển và dịch vụ đi kèm để lựa chọn một hành trình xứng đáng với số tiền bỏ ra.

So sánh giá vé máy bay nên bắt đầu từ đâu?

Giáng sinh năm nay rơi vào nửa cuối tuần, thuận lợi để kết hợp nghỉ phép thực hiện những chuyến du lịch dài ngày như hành trình khám phá Nga - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Khi lên kế hoạch cho một chuyến đi, tôi thường không vào ngay website của một hãng hàng không.

Thay vào đó, các nền tảng như Skyscanner, Google Flights, Kayak hay Trip.com giúp tôi có cái nhìn tổng thể về nhiều lựa chọn trên cùng một đường bay.

Skyscanner hỗ trợ tìm kiếm theo ngày linh hoạt. Google Flights có lịch giá, biểu đồ và tính năng theo dõi biến động. Kayak cho phép lọc chuyến bay theo thời gian, số điểm quá cảnh. Còn Trip.com là một kênh để đối chiếu thêm giá bán và điều kiện đặt vé.

Cách thực hiện khá đơn giản. Trước tiên, nhập điểm khởi hành, điểm đến, số hành khách và khoảng thời gian dự kiến. Thay vì cố định ngày đi và ngày về, hãy thử dịch chuyển một vài ngày để quan sát sự thay đổi của giá vé, đồng thời kiểm tra tổng thời gian di chuyển.

Tuy nhiên, giá xuất hiện đầu tiên chưa chắc là số tiền cuối cùng phải thanh toán, bởi một số loại vé chưa bao gồm hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi hoặc dịch vụ bổ sung.

Khi tìm được phương án phù hợp, tôi thường kiểm tra lại trên website chính thức của hãng hàng không để đối chiếu tổng chi phí và điều kiện đặt vé.

Tới Singapore, có nhất thiết phải bay đúng đêm Giáng sinh?

Hệ thống đèn trang trí rực rỡ tại Gardens by the Bay, Singapore, thu hút đông đảo du khách trong mùa lễ hội cuối năm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Singapore là ví dụ thú vị về việc lựa chọn thời điểm du lịch. Chương trình Christmas on A Great Street tại Orchard Road bắt đầu từ ngày 17-11-2026 và kéo dài đến 3-1-2027, với những con đường trang hoàng rực rỡ cùng nhiều hoạt động mua sắm, âm nhạc và giải trí.

Riêng đêm 24-12 còn có lễ hội đường phố và chương trình đếm ngược chào đón Giáng sinh. Như vậy, những ai muốn tận hưởng không khí lễ hội vẫn có nhiều thời điểm để lựa chọn, kể cả dịp Tết Dương lịch, thay vì nhất thiết phải có mặt đúng đêm 24-12.

Khi bài viết được thực hiện, chưa đầy hai tháng trước Giáng sinh, dữ liệu trên Trip.com cho thấy vé khứ hồi TP.HCM - Singapore của Vietjet có mức giá tham khảo khoảng 147 USD cho hành trình 23 đến 29-12, trong khi chuyến đi từ 24 đến 31-12 khoảng 157 USD. Đây đều là các chuyến bay thẳng, thời gian di chuyển mỗi chiều chỉ hơn hai giờ.

Hai hành trình có ngày trở về khác nhau nên chưa thể kết luận phương án nào tiết kiệm hơn, nhưng từ đó du khách có thể tiếp tục đối chiếu Scoot, Vietnam Airlines hoặc Singapore Airlines trên cùng lịch trình.

Với kỳ nghỉ chỉ 3 hoặc 4 ngày, chuyến bay đến nơi vào buổi sáng đôi khi đáng giá hơn việc tiết kiệm vài trăm nghìn đồng nhưng phải hạ cánh lúc nửa đêm.

Nga: Một mùa Giáng sinh khác, một cách so sánh khác

Những gian hàng thủ công tại khu chợ mùa đông Moscow góp phần tạo nên trải nghiệm lễ hội bên cạnh các điểm tham quan nổi tiếng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Nếu Singapore hấp dẫn bởi đường bay ngắn và không khí lễ hội kéo dài, Nga lại mang đến một trải nghiệm Giáng sinh khác biệt về văn hóa. Trong khi các quốc gia Tây Âu như Anh, Pháp, Đức cùng nhiều nước Bắc Âu đón Giáng sinh vào ngày 25-12, Giáo hội Chính thống Nga tổ chức lễ này vào ngày 7-1 theo lịch Julius truyền thống.

Tuy nhiên, không phải tất cả các Giáo hội Chính thống đều có cùng ngày lễ. Tại Hy Lạp, Romania hay Bulgaria, nhiều cộng đồng Chính thống giáo vẫn đón Giáng sinh vào ngày 25-12. Du khách Việt Nam còn có thêm thuận lợi khi Nga áp dụng chính sách miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông từ ngày 15-10-2026, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mục đích du lịch.

Dù vậy, lựa chọn Moscow để đón Giáng sinh Chính thống giáo không đồng nghĩa với chi phí thấp hơn. Nga có kỳ nghỉ năm mới kéo dài từ 31-12-2026 đến 10-1-2027, trùng với thời điểm người dân đi nghỉ và tham gia các hoạt động lễ hội.

Theo dữ liệu Trip.com đầu tháng 11, vé khứ hồi Hà Nội - Moscow của Air China cho hành trình 1 đến 8-1-2027 có giá hiển thị từ khoảng 420 USD, với một lần quá cảnh mỗi chiều. Trong khi đó, Vietnam Airlines có đường bay thẳng giữa hai thủ đô, thời gian bay khoảng 10 giờ mỗi chiều.

Điều du khách cần cân nhắc là khoản chênh lệch giá vé có xứng đáng với thời gian chờ đợi và những bất tiện phát sinh hay không. Với người có kỳ nghỉ dài, nối chuyến có thể là lựa chọn hợp lý, nhưng với người chỉ có một tuần phép, thời gian dành cho việc di chuyển đôi khi còn quý hơn tiền vé.

Giáng sinh trong nước: Cùng chuyến bay, nhiều cách mua vé

Không cần đi quá xa để tận hưởng không khí Giáng sinh, du khách vẫn có thể lựa chọn Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM với những nhà thờ lớn, khu phố trang hoàng rực rỡ và các hoạt động cộng đồng.

Đặc biệt, tuyến TP.HCM - Hà Nội khá thuận tiện để so sánh vì có nhiều chuyến bay mỗi ngày, thích hợp với kỳ nghỉ ngắn. Chẳng hạn, trên Trip.com, vé khứ hồi của Vietjet khởi hành từ TP.HCM lúc 10h ngày 24-12 và trở về từ Hà Nội lúc 18h20 ngày 27-12 có mức giá hiển thị khoảng 2,14 triệu đồng. Đây là lịch trình giúp du khách có gần trọn ba ngày tại Hà Nội, đồng thời chỉ cần xin nghỉ phép hai ngày.

Với hành trình này, ngoài việc so sánh Vietnam Airlines, Vietjet, Vietravel Airlines và những hãng có chuyến bay phù hợp, tôi thường kiểm tra thêm Traveloka, MoMo hoặc ứng dụng ngân hàng đang sử dụng.

Cùng một chuyến bay nhưng tổng tiền thanh toán có thể khác nhau tùy phí dịch vụ, ưu đãi và phương thức thanh toán. Đừng vội quyết định chỉ vì một mã giảm giá hấp dẫn; hãy kiểm tra giá cuối cùng sau khi cộng thuế phí, hành lý, đồng thời xem ai chịu trách nhiệm hỗ trợ đổi, hoàn vé khi phát sinh sự cố.

Đôi khi đặt trực tiếp với hãng thuận tiện hơn, nhưng cũng có trường hợp ưu đãi từ nền tảng trung gian mang lại lợi ích đáng kể.

5 yếu tố cần kiểm tra trước khi quyết định

Từ những hành trình trên, tôi cho rằng có 5 yếu tố cần xem xét khi so sánh vé máy bay, đặc biệt trong mùa cao điểm.

Thứ nhất là tổng số tiền thực trả, bao gồm thuế phí, hành lý và các dịch vụ cần thiết.

Thứ hai là tổng thời gian hành trình, bởi vé giá thấp nhưng phải chờ nối chuyến 10-15 tiếng đồng hồ chưa chắc phù hợp với kỳ nghỉ ngắn.

Thứ ba là số lần và điều kiện quá cảnh. Ngoài thời gian chờ, cần xác định có phải đổi sân bay, lấy lại hành lý hoặc xin thị thực quá cảnh hay không, đặc biệt với những hành trình ghép từ nhiều hãng hàng không.

Thứ tư là hạng vé và quyền lợi đi kèm. Cùng hạng phổ thông nhưng mỗi hãng có thể bán nhiều gói vé với điều kiện khác nhau về hành lý, lựa chọn chỗ ngồi, đổi ngày hoặc hoàn tiền.

Thứ năm là thời gian nghỉ thực tế tại điểm đến. Một chuyến bay giá cao hơn đôi chút nhưng có giờ khởi hành thuận tiện, ít quá cảnh và giúp du khách tận dụng thêm thời gian tham quan đôi khi mang đến giá trị tốt hơn.

Với những chuyến đi ngắn, tôi luôn chú ý giờ hạ cánh và giờ bay về, bởi đến nơi quá muộn hoặc phải ra sân bay từ sáng sớm có thể khiến kỳ nghỉ mất đi gần cả ngày.

Khi giá vé vẫn vượt ngân sách

Sau khi thử nhiều phương án mà chi phí vẫn vượt ngân sách, tôi nghĩ nên cân nhắc thay đổi ngày khởi hành hoặc lựa chọn điểm đến khác, thay vì tiếp tục chờ đợi một mức giá thấp không chắc xuất hiện.

Không khí mùa đông tại cố đô Mtskheta (Georgia), cách thủ đô Tbilisi khoảng 25 km, một lựa chọn khác cho hành trình khám phá mùa lễ hội cuối năm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Tại châu Á, du khách có thể tận hưởng không khí Giáng sinh ở Bangkok, Metro Manila hay Seoul, hoặc kết hợp kỳ nghỉ cuối năm với trải nghiệm mùa đông tuyết trắng tại Mtskheta (Georgia), Hokkaido (Nhật Bản), Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc).

Nếu chọn châu Âu, cần tìm hiểu lịch hoạt động của từng khu chợ Giáng sinh truyền thống, bởi một số nơi kết thúc trước ngày 25-12, trong khi những nơi khác kéo dài sang đầu tháng 1. Thay đổi điểm đến đôi khi mở ra những trải nghiệm thú vị mà chúng ta chưa từng nghĩ tới.

Trước khi mua vé, hãy xác định điều mình thực sự mong đợi: một đêm Giáng sinh đặc biệt, kỳ nghỉ cùng gia đình hay vài ngày thay đổi không khí.

Bởi suy cho cùng, mua được chiếc vé rẻ nhất chưa chắc đã là tiết kiệm, nhưng chọn được chuyến đi xứng đáng với thời gian và số tiền bỏ ra mới là điều quan trọng.