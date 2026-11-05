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Vé máy bay đi Malaysia tăng gần 3 lần dịp concert BTS, khách phải tính đường bay vòng

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TRƯƠNG LINH
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TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Giá vé máy bay từ TP.HCM đến Kuala Lumpur (Malaysia) vào những ngày sát concert BTS cao gần gấp 3 lần so với ngày bay trước đó. Nhiều khán giả phải săn vé từ nhiều tháng, thậm chí bay vòng qua Singapore để tiết kiệm chi phí.

Vé máy bay đi Malaysia tăng gần 3 lần dịp concert BTS, khách phải tính đường bay vòng - Ảnh 1.

Nhu cầu đi lại hàng không chặng quốc tế, đặc biệt những điểm đến có diễn ra concert thu hút khách mua vé tăng cao dù giá tăng gấp 2 - 3 lần so với thời điểm ngày thường - Ảnh: CÔNG TRUNG

Săn vé nhiều tháng, vẫn phải bay vòng

Sau khi săn thành công vé xem concert BTS tại Malaysia vào tháng 6-2026, chị Nguyễn Thùy Dương (24 tuổi, Hà Nội) bắt đầu tìm vé máy bay cho chuyến đi Kuala Lumpur từ ngày 11 đến 14-12.

Suốt nhiều tháng, gần như ngày nào chị cũng truy cập nền tảng Skyscanner để so sánh giá giữa các hãng và nền tảng đặt vé trực tuyến. Tuy nhiên, mức giá mong muốn vẫn chưa xuất hiện. "Trong nhiều tháng theo dõi, tôi chưa thấy giá vé xuống dưới 3 triệu đồng" - chị Dương kể.

Cuối cùng, thay vì bay thẳng từ Hà Nội đến Kuala Lumpur, chị chọn mua vé Vietnam Airlines đến Singapore với giá 3,1 triệu đồng, sau đó đi xe buýt sang Malaysia, tốn thêm 700.000 đồng.

Tổng chi phí chiều đi khoảng 3,8 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 triệu đồng so với chuyến bay thẳng rẻ nhất chị tìm được.

Có thời điểm, vé Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Kuala Lumpur trên Traveloka lên tới 15,4 triệu đồng ở một số khung giờ thuận tiện.

Chiều về cũng không dễ dàng. Sau nhiều lần theo dõi, chị mới mua được vé khoảng 2,4 triệu đồng trên Trip.com.

Theo chị Dương, săn được vé concert mới chỉ là bước đầu. Bài toán khó hơn là tìm được chuyến bay phù hợp để đến đúng ngày và trở về đúng lịch.

Theo lịch công bố, BTS sẽ biểu diễn tại Kuala Lumpur trong hai ngày 12 và 13-12, thu hút nhiều khán giả Việt Nam lên kế hoạch sang Malaysia.

Khảo sát trên website các hãng hàng không và nền tảng bán vé cho thấy giá vé chặng TP.HCM - Kuala Lumpur vào những ngày sát concert ở mức cao.

Vé một chiều thấp nhất khoảng 3,1 triệu đồng đối với hành trình quá cảnh của hãng Scoot. Với chuyến bay thẳng, Vietjet có giá từ 4,6 triệu đồng, còn Vietnam Airlines từ 5,5 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu khởi hành ngày 7-12, vé Vietjet khoảng 1,7 triệu đồng, còn Vietnam Airlines khoảng 2,7 triệu đồng. Như vậy, giữa hai thời điểm khởi hành, giá vé Vietjet chênh lệch khoảng 2,7 lần, còn Vietnam Airlines khoảng 2 lần.

Chiều về từ Kuala Lumpur đến TP.HCM ngày 14-12 không rẻ. Vietjet bán vé từ 5,3 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 7 triệu đồng. Tính cả hai chiều, hành khách có thể phải chi gần 10-12,5 triệu đồng cho vé máy bay, chưa kể lưu trú và vé concert.

Đáng chú ý, giá vé đi Bangkok (Thái Lan), nơi BTS biểu diễn vào ngày 3, 5 và 6-12, không tăng mạnh tương tự. Khảo sát ghi nhận vé bay thẳng Vietnam Airlines từ TP.HCM đến Bangkok trong một số ngày sát sự kiện vẫn khoảng 2,7 triệu đồng một chiều.

Vé máy bay đi Malaysia tăng gần 3 lần dịp concert BTS, khách phải tính đường bay vòng - Ảnh 2.

Vé máy bay cao bất ngờ cho chặng từ Việt Nam đến Malaysia - Ảnh chụp màn hình

Vì sao giá vé tăng mạnh?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Vietnam Airlines, Vietjet cho biết thị trường Malaysia hiện có nhiều chuyến bay kết nối trực tiếp với Việt Nam. Chẳng hạn, Vietjet đã tăng tần suất đường bay TP.HCM - Kuala Lumpur lên 7 chuyến mỗi tuần từ tháng 6-2026. Vietnam Airlines cũng khai thác các đường bay kết nối Kuala Lumpur với TP.HCM và Hà Nội.

Dù vậy, đại diện hãng bay cho rằng nguồn cung chỗ ngồi trên mỗi chuyến có giới hạn. Khi lượng khách tập trung vào những ngày diễn ra sự kiện, các hạng vé giá thấp có thể nhanh chóng được bán hết, khiến hành khách đặt sau phải lựa chọn mức giá cao hơn.

Các hãng hàng không cũng lưu ý giá vé thay đổi theo tình trạng chỗ và thời điểm đặt mua. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu chính thức về lượng đặt chỗ hoặc kế hoạch tăng chuyến riêng phục vụ concert BTS tại Malaysia.

Đại diện hãng bay lý giải theo cơ chế bán vé mỗi chuyến bay được phân bổ nhiều hạng đặt chỗ với mức giá khác nhau. Khi các nhóm vé rẻ đã được bán hết, hệ thống tiếp tục mở bán những hạng vé còn lại với giá cao hơn.

Vietnam Airlines cũng lưu ý trên website rằng giá vé hiển thị có thể thay đổi tại thời điểm khách thực hiện đặt chỗ, tùy thuộc tình trạng chỗ và điều kiện áp dụng.

Khó tăng chuyến ngay, khách cần lưu ý vé chiều về

Concert BTS tại Malaysia khiến giá vé máy bay tăng mạnh, các hãng có tính tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu? Đại diện một hãng hàng không cho biết việc tăng chuyến phải dựa trên đánh giá tổng thể thị trường, không thể chỉ vì nhu cầu tăng đột biến trong vài ngày diễn ra concert.

"Không phải cứ có sự kiện đông khách là tăng chuyến ngay. Hãng còn phải tính toán nhu cầu cả giai đoạn, hiệu quả khai thác và nguồn lực tàu bay" - đại diện hãng lý giải. Vì vậy, khả năng bổ sung chuyến bay giữa Kuala Lumpur với TP.HCM và Hà Nội trong tháng 12 được đánh giá là không cao.

Đại diện hãng hàng không dẫn lại trường hợp concert BigBang tại Hà Nội gần đây, khi nhu cầu bay về TP.HCM tăng đột biến sau đêm diễn, nhiều chuyến hết vé phổ thông, chỉ còn hạng thương gia giá 8-10 triệu đồng/lượt.

Từ thực tế này, hãng khuyến cáo khán giả nên đặt vé khứ hồi ngay khi có lịch concert, tránh sát ngày mới tìm vé về với giá cao hoặc không còn chỗ phù hợp.

Vé máy bay đi Malaysia tăng gần 3 lần dịp concert BTS, khách phải tính đường bay vòng - Ảnh 3.Hậu concert BigBang, vé chiều Hà Nội - TP.HCM kín chỗ, giá gần 6 triệu đồng

Dù không phải cao điểm đi lại, nhiều chuyến bay Hà Nội - TP.HCM ngày 26-10 kín chỗ, khiến khách mua vé giờ chót chật vật tìm ghế, giá vé phổ thông có lúc lên tới 5,8 triệu đồng/chiều.

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TRƯƠNG LINH - CÔNG TRUNG
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    Chủ đề: Bangkok Vietnam Airlines malaysia Vietjet Kuala lumpur

    Dòng sự kiện: Hàng không

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