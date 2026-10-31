K-pop biến sức hút văn hóa thành nguồn thu, Việt Nam học được gì?

Các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc thảo luận về khai thác bản quyền và phát triển cộng đồng người hâm mộ trong ngành công nghiệp âm nhạc tại TP.HCM - Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình KOREA SPOTLIGHT 2026 đang diễn ra tại TP.HCM trong 2 ngày 30 và 31-10, Hội nghị Korea-Vietnam Content Connects quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Các chuyên gia, doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi về hoạt động kinh doanh âm nhạc, phát triển nghệ sĩ và mở rộng thị trường quốc tế, tìm cơ hội cho Việt Nam.

Biến sức hút văn hóa thành nguồn thu bền vững

Theo Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), năm 2025, doanh thu ngành âm nhạc nước này tăng 15,8%, xuất khẩu tăng 32,4% so với năm trước.

Bên cạnh thị trường biểu diễn, các doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc còn mở rộng hoạt động kinh doanh từ những sản phẩm gắn với nghệ sĩ. Điển hình, năm 2025, doanh thu bán hàng hóa và cấp phép tài sản trí tuệ (IP) đóng góp 21,53% tổng doanh thu của HYBE, trong khi biểu diễn chiếm 28,83%.

Tại Việt Nam, thị trường âm nhạc đang chuyển dịch khi ngày càng nhiều nghệ sĩ chủ động tổ chức concert bán vé. Chia sẻ tại diễn đàn, bà Đinh Thị Nam Phương, thành viên HĐQT DatVietVAC Group Holdings, Giám đốc tác nghiệp NOMAD MGMT Vietnam, cho biết doanh nghiệp đang phát triển các sản phẩm giải trí như Rap Việt, Anh trai "say hi" thông qua hoạt động sản xuất nội dung, khai thác bản quyền và tổ chức biểu diễn trực tiếp.

"Chúng tôi đã tổ chức nhiều concert nhưng thực ra không dễ để kiếm được lợi nhuận. Concert có bán vé vẫn được tài trợ một phần từ nhãn hàng", bà Phương chia sẻ. Thực tế này đặt ra nhu cầu phát triển thêm nguồn thu ngoài sân khấu, kéo dài thời gian khai thác thương mại của sản phẩm giải trí.

Ông Hwang Insung, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Toàn cầu bemyfriends, cho rằng lượt theo dõi trên mạng xã hội chưa phản ánh đầy đủ mức độ gắn bó của khán giả. Doanh nghiệp cần quan tâm đến việc người hâm mộ quay lại các hoạt động, mua sản phẩm và duy trì tương tác với nghệ sĩ.

Theo ông, xây dựng cộng đồng trước khi giới thiệu dịch vụ trả phí như hội viên, nội dung độc quyền hay sản phẩm giới hạn sẽ giúp tạo nguồn thu lâu dài.

Ông Nguyễn Hữu Anh, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc The First Management, dẫn trường hợp Anh trai say hi như ví dụ về khả năng phát triển chương trình truyền hình thành concert và các hoạt động thương mại.

Thực tế, sức hút của chương trình chưa đồng nghĩa mỗi nghệ sĩ đã có cộng đồng người hâm mộ trung thành. Vì vậy, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư sản phẩm và duy trì kết nối với khán giả.

Đầu tư để đưa văn hóa Việt ra thế giới

Các buổi biểu diễn chưa hẳn đem lại nguồn thu chính cho nhà tổ chức, mà phải tạo được hệ sinh thái. Trong ảnh: một buổi biểu diễn K-pop tại Hà Nội diễn ra mới đây - Ảnh: VPBank

Cùng với sự phát triển của thị trường trong nước, xuất khẩu âm nhạc đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

DatVietVAC đã đưa concert Anh trai "Say Hi" đến Las Vegas năm 2025 và dự kiến trở lại Mỹ vào tháng 11-2026, là một trong những bước đi nhằm đưa sản phẩm giải trí Việt tiếp cận thị trường nước ngoài.

Để mở rộng lượng khán giả ngoài cộng đồng người Việt, các doanh nghiệp cần nghiên cứu thị hiếu, tìm kiếm đối tác địa phương và xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường dài hạn. Theo các diễn giả, phát triển sản phẩm mang bản sắc riêng ngay tại thị trường trong nước là nền tảng quan trọng trước khi vươn ra quốc tế.

Cùng quan điểm, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam cho rằng nhu cầu tiếp cận nhà sản xuất quốc tế, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và nguồn lực đầu tư để phát triển sự nghiệp. Hợp tác trong sáng tác, sản xuất và phân phối âm nhạc được xem là cơ hội nâng chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Anh nhấn mạnh vai trò của đối tác am hiểu thị trường sở tại. "Chúng ta học hỏi mô hình, nhưng không nhất thiết phải sao chép bạn bè quốc tế. Tính bản địa cần đặt lên hàng đầu. Yếu tố Việt Nam giúp chúng ta nổi bật hơn khi bước ra thị trường thế giới", ông chia sẻ.

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc cũng cho thấy hoạt động quảng bá văn hóa cần đi cùng xúc tiến kinh doanh. Việt Nam có thể tăng cường kết nối doanh nghiệp sáng tạo với nhà phát hành, đơn vị tổ chức biểu diễn và đối tác sản xuất quốc tế, tạo cơ hội hình thành những dự án hợp tác có khả năng khai thác thương mại lâu dài.

Bên cạnh đó, bảo vệ bản quyền là yếu tố quan trọng để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thị trường. Đối với dự án hợp tác xuyên biên giới, việc thống nhất quyền khai thác nội dung, phân chia doanh thu và trách nhiệm của từng bên ngay từ đầu sẽ giúp hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn.