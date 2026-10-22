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‘Cháy phòng’ quanh khu vực diễn ra concert BigBang tại Hà Nội

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Cuối tuần này, concert của nhóm nhạc đình đám BigBang sẽ diễn ra tại Hà Nội, nhiều khách sạn quanh khu vực diễn ra đêm nhạc ‘cháy phòng’.

‘Cháy phòng’ quanh khu vực diễn ra concert BigBang - Ảnh 1.

Ba thành viên của BigBang sẽ đến Việt Nam cuối tuần này - Ảnh: BTC

Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội vào ngày 24 và 25-10 không chỉ nóng trên thị trường vé mà còn thúc đẩy du lịch khi nhu cầu tìm kiếm khách sạn, dịch vụ du lịch tại thủ đô tăng mạnh.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều khách sạn gần địa điểm diễn ra sự kiện đã hết phòng, giá phòng tăng nhẹ so với dịp thấp điểm.

‘Săn phòng’ như ‘săn vé’

Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka cho thấy concert BigBang vào tháng 10 đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn 4 lần so với thông thường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lê Kim Thu - Giám đốc sale và marketing khách sạn Movenpick Living West Hanoi - cho biết lượng khách đặt phòng trong thời gian diễn ra concert của nhóm nhạc BigBang tại khách sạn này tăng đột biến. Hầu hết khách đặt trong dịp này chủ yếu là vì mục đích đi xem concert.

Theo ghi nhận của khách sạn, du khách đặt phòng từ sớm, trước khi diễn ra concert 2-3 tuần. Bên cạnh du khách trong nước, lượng khách đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á trong dịp này cũng tăng mạnh.

"Giới trẻ thường sẵn sàng chi trả cao cho các chuyến đi xem thần tượng của mình biểu diễn tại các quốc gia khác như Singapore, Thái Lan hay các nước châu Âu.

Việc Hà Nội đang ngày càng tổ chức nhiều concert với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế như BlackPink, BigBang chính là cơ hội để chúng ta thu hút khách quốc tế, quảng bá du lịch", bà Thu nhận định.

‘Cháy phòng’ quanh khu vực diễn ra concert BigBang - Ảnh 2.

Khách sạn kín phòng trong thời gian diễn ra concert BigBang - Ảnh: MOVENPICK LIVING WEST HANOI

Còn tại khách sạn Sheraton Hanoi West - nơi cách sân vận động Mỹ Đình khoảng 500m, ngay từ khi có thông tin diễn ra concert, fan của nhóm nhạc này đã tìm kiếm thông tin đặt phòng.

Bà Bùi Hà Linh, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Sheraton Hanoi West, thông tin lượng đặt phòng bắt đầu tăng dần từ thời điểm địa điểm tổ chức concert được công bố và tăng mạnh khi mở bán vé. Cuối tháng 8-2026, công suất phòng đã gần kín, hiện tại khách sạn "cháy phòng" trong hai ngày 24 và 25-10.

Bên cạnh đó, khách sạn cũng nhận thấy xu hướng du khách kết hợp xem concert và du lịch đang tăng mạnh. Nhiều khách đặt phòng thêm 1-2 ngày trước hoặc sau concert để có thời gian trải nghiệm tại Hà Nội.

Ngay cả sky bar với view nhìn ra sân vận động Mỹ Đình của khách sạn này cũng được người hâm mộ "săn" chỗ.

Dịp này, khách sạn cũng ghi nhận lượng khách đến từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tăng.

Tour diễn đầu tiên của BigBang tại Việt Nam

Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt, ban nhạc Hàn Quốc BigBang lần đầu mang tour diễn chính thức đến Việt Nam với hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình.

Đây là tour lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang với tư cách nhóm nhạc sau 9 năm, đồng thời đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất K-pop.

Lần đến Hà Nội này là cuộc hội ngộ được người hâm mộ mong chờ với sự trở lại của G-Dragon, Taeyang và Daesung.

BigBang 2026-2027 World Tour XX: Cosmos diễn dự kiến tại 19 thành phố với 33 đêm diễn.

Trong đó, Hà Nội là thành phố duy nhất tại Đông Nam Á được lựa chọn tổ chức 2 đêm diễn liên tiếp.

‘Cháy phòng’ quanh khu vực diễn ra concert BigBang - Ảnh 4.Người hâm mộ Việt chi mạnh cho du lịch concert, đặt vé trước hơn 100 ngày

Nhu cầu đặt vé máy bay, khách sạn đến Hà Nội và TP.HCM trong thời gian diễn ra các concert tháng 10 tăng mạnh. Với các show quốc tế tại Đông Nam Á, nhiều fan Việt lên kế hoạch và đặt dịch vụ trước 3 đến 4 tháng.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: BIGBANG World Tour BigBang Du lịch Hà Nội

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