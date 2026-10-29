Taeyang BigBang tạo 'trend' chơi chữ với phở, fan quốc tế rần rần hưởng ứng

Hình ảnh đầu tiên trong bài đăng mà Taeyang bày tỏ tình yêu với món phở - Ảnh: IGNV



Tối 29-10, Taeyang, thành viên nhóm nhạc BigBang, đăng tải những bức ảnh "recap" hai đêm concert diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trên Instagram.

Đáng chú ý, thần tượng K-pop không ngần ngại bày tỏ tình yêu với phở - món ăn quen thuộc của Việt Nam - với chú thích dày đặc chữ "phở" với 7749 cách biến tấu.

Taeyang Big Bang mở 'vũ trụ tiếng Anh hệ phở'

Theo đó, anh tạo ra trào lưu để người hâm mộ thay chữ "pho" vào các từ tiếng Anh như pho-ever (forever), pho-to (photo), pho season (four season), pho give me (forgive me), pho sure (for sure)...

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng Việt Nam lẫn quốc tế "bơi vào bắt trend", có thể kể đến như: "Love you Pho-ever" (yêu bạn mãi mãi); "You're hotter than pho (bạn còn nóng hơn cả phở)"; "You're funny, pho real" (bạn thật hài hước), "too much pho" (quá nhiều phở); "Don't phoget you" (Tôi sẽ không quên bạn)...

Người hâm mộ chụp lại dòng chú thích "tạo trend" với phở của Taeyang - Ảnh: Facebook Trạm

Trước đó trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS], G-Dragon, Taeyang và Daesung không chỉ tái hiện những màn trình diễn được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm mà còn ghi điểm với loạt tương tác gần gũi, đầy duyên dáng.

Những câu nói tiếng Việt như "Xin chào Hà Nội", "Việt Nam vô địch", "Các bạn có khỏe không"... liên tiếp khuấy động bầu không khí, khiến khán đài không ngừng reo hò.

Đặc biệt, Taeyang khiến hàng chục nghìn V.I.P không khỏi thích thú khi liên tục nhắc đến phở với câu nói "Everything is phở" (mọi thứ đều là phở). Cách phát âm cùng biểu cảm hài hước, duyên dáng của nam ca sĩ đã biến món ăn quen thuộc của Việt Nam thành điểm nhấn bất ngờ trên sân khấu.

Không đứng ngoài cuộc vui, Daesung cũng hào hứng hưởng ứng, khiến màn trò chuyện về phở thêm phần sôi nổi và mang đến những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, đáng nhớ cho người hâm mộ.

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Khi giai điệu quen thuộc của ca khúc Lies vang lên, G-DRAGON tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi biến đoạn điệp khúc "Oh oh oh" thành "Pho pho pho".

Màn chơi chữ đầy ngẫu hứng vừa ăn khớp với giai điệu ca khúc, vừa thể hiện sự hài hước khiến hàng nghìn khán giả hòa giọng hưởng ứng.