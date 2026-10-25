BigBang quỳ gối cảm ơn khán giả Việt Nam, đêm 2 tối nay vẫn sẽ rất 'nóng'

Đã quá Hà Nội ơi cái khung cảnh này - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > diễn ra tối 24-10 tại sân vận động Mỹ Đình, hút hàng chục ngàn khán giả Việt Nam và quốc tế.

Đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang với tư cách một nhóm nhạc sau 9 năm. Dù không đầy đủ thành viên, G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn đủ sức "cân" cả tour diễn trong gần 3 tiếng đồng hồ.

BigBang khen khán giả Việt Nam tuyệt vời nhất

Trong các phần giao lưu, BigBang liên tục bày tỏ sự bất ngờ trước nguồn năng lượng mạnh mẽ của khán giả Việt Nam. Thậm chí, "chính khán giả Hà Nội đã khiến họ cảm thấy phát điên". Họ cũng cố gắng tương tác bằng tiếng Việt "Hà Nội ơi", "tôi yêu các bạn" khiến phận làm fan cũng "sướng" như điên.

Đặc biệt "quý bà" Daesung không tiếc lời khen "khán giả Việt Nam tuyệt vời nhất thế giới, đây chắc chắn là đêm diễn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Dẫn việc G-Dragon "phiêu" với một phong cách rocker ngay trên sân khấu, giọng ca chính của BigBang cho biết diễn ở đây thật sự thoải mái, thân thuộc như được "trở về nhà".

Taeyang thậm chí chơi chữ về tên gọi Hà Nội thành "big noise" (tiếng reo hò lớn) để diễn tả không khí cuồng nhiệt hiếm có ở đây.

Vì đêm diễn quá tuyệt, nhóm thật lòng muốn tiếp tục tổ chức concert ở đây cho đến tận tuần sau chưa muốn rời đi để đến điểm dừng chân tiếp theo (Sydney).

Ở màn kết, BigBang gửi lời cảm ơn khán giả khi vẫn có thể đứng trên sân khấu và tiếp tục biểu diễn suốt 20 năm qua. Họ không bao giờ xem điều đó là hiển nhiên.

Nhóm hứa sẽ tiếp tục làm cho người hâm mộ hạnh phúc cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Daesung và Taeyang nhiệt tình tương tác và giao lưu tiếng Việt với fan dù không sõi - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Những khán giả đứng gần G-Dragon tối về sẽ mất ngủ - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Với những thành viên BigBang, việc chạm tới mốc 20 năm giống như một "phép màu" và nếu không có sự ủng hộ của khán giả thì cột mốc 20 năm này sẽ không thể tồn tại.

Daesung nhắn nhủ chính khán giả là lý do để họ đứng trên sân khấu hôm nay; và nếu không có khán giả trong suốt 20 năm qua, họ không biết mình sẽ ở đâu hoặc có thể đã biến mất ở một nơi nào đó.

Chương trình khép lại bằng màn các thành viên BigBang quỳ gối cảm ơn khán giả Việt Nam. Đi kèm đó là tạo hình trái tim to đùng, dành cho một đêm diễn quá tuyệt vời và ý nghĩa.

Chỉ với ba thành viên, BigBang vẫn tạo nên một đêm diễn đánh dấu 20 năm một chặng đường ý nghĩa - Video: ĐẬU DUNG

Sân Mỹ Đình tối nay cũng sẽ rất "nóng"

< XX : COSMOS > không được xây dựng dựa trên một album hay một chương cụ thể nào trong sự nghiệp của nhóm nhạc huyền thoại này.

Trong 33 tiết mục chạy dọc mốc kỷ niệm 20 năm đáng nhớ ấy, có những tiết mục tập thể nhóm mà người hâm mộ đã chờ đợi nhiều năm để được nghe lại.

Lies, Last farewell - hai trong những bản hit thay đổi lịch sử idol K-pop, chuyển hướng từ nhóm nhạc idol thuần túy sang nhóm nhạc tự sản xuất âm nhạc cho chính mình. Haru Haru và Sunset glow đưa BigBang thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Ngoài ra còn có Tonight, Stupid Liar, Feeling, Fantastic Baby, Blue, Bad Boy… đưa tên tuổi BigBang vượt ra khỏi châu Á…

Taeyang lôi cuốn với màu sắc R&B và nhạc dance sôi động - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Cũng có cả những khoảnh khắc solo cho phép G-Dragon, Taeyang và Daesung mỗi người tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Daesung mang Universe, Wings, Hands up trở lại cùng giọng hát mạnh mẽ và khả năng tương tác với khán giả đúng kiểu "quý bà thân thiện", đặc biệt không thể thiếu Look at me, Gwisun - bản hit solo biểu tượng của anh.

Trong khi đó Taeyang lôi cuốn, sexy với màu sắc R&B và nhạc dance sôi động: Bad, Ringa Linga và Live fast die slow; còn G-Dragon chỉ cần làm mặt xấu, zoom cận mặt hoặc những cử chỉ ngô nghê cũng đủ sức đốt cháy sân khấu với Power, Crayon và Crooked.

Một trong những khoảnh khắc khiến khán đài vỡ òa đến là khi G-Dragon tái hiện màn đập guitar từng gắn với những sân khấu Tonight trước đây.

Mỗi lần ba thành viên gọi “Hà Nội ơi”, những chiếc vương miện vàng lại được giơ cao hơn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Không khí tại sân Mỹ Đình tối 24-10 - Video: ĐẬU DUNG

Và cũng có cả những đoạn điệp khúc cộng hưởng giữa cả nhóm và khán giả tạo nên một thỏi nam châm "quắn quéo" khiến khán giả quốc tế kinh ngạc bởi độ "máu lửa" của khán giả Việt Nam.

Những bản nhạc thăng hoa nhất Loser, Bae Bae, If You, Bang Bang Bang, Sober, We Like 2 Party… đã biến sân Mỹ Đình thành nơi chốn của thanh xuân, hoài niệm cũng như của hiện tại.

Để cuối cùng phần encore khép lại, đặc biệt khi hai ca khúc Flower Road - gợi khoảnh khắc chia tay trước khi các thành viên nhập ngũ và Still Life - bản ballad đánh dấu sự trưởng thành và suy ngẫm sau những biến cố - vang lên khiến fan lâu năm phải thổn thức. Có những giọt nước mắt đã rơi vì mất mát, không tròn nhưng mừng vì họ đã trở lại, đứng trên sân khấu và biểu diễn cho mọi người xem.

BigBang sẽ còn một đêm diễn thứ hai tại Hà Nội vào tối nay 25-10 trước khi check-in world tour ở điểm đến khác. Và chắc chắn, tối nay sân Mỹ Đình vẫn rất "nóng"!

Khép lại đêm đầu tiên, ba thành viên BigBang quỳ gối cảm ơn khán giả, còn fan thì không chịu ra về, cùng hát vang âm nhạc của họ tới khi ra cả ngoài sân - Video: ĐẬU DUNG