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BIGBANG đến Việt Nam: Cuộc hẹn 20 năm tại Mỹ Đình chỉ còn tính bằng giờ

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TDV
TDV
TDV

BIGBANG đã chính thức đặt chân tới Việt Nam. Những hình ảnh đầu tiên của G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG lập tức khiến cộng đồng V.I.P “bùng nổ”, hòa cùng không khí chào đón World Tour rộn ràng từ Nội Bài đến khu vực Mỹ Đình.

BIGBANG đến Việt Nam - Ảnh 1.

Ba thành viên BIGBANG di chuyển bằng xe Rolls-Royce về khách sạn.

Khoảnh khắc BIGBANG tới Nội Bài

Sau nhiều ngày đếm ngược, 3 thành viên BIGBANG đã chính thức có mặt tại Việt Nam. G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG đặt chân tới Hà Nội trước hai đêm BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, khép lại những ngày fan liên tục theo dõi lịch trình và chờ đợi từng động thái của huyền thoại K-pop.

Trước đó tại sân bay ở Hàn Quốc, G-DRAGON tiếp tục chứng minh danh xưng biểu tượng thời trang khi trùm chiếc khăn họa tiết hoa cúc gần kín mặt, phối cùng kính tối màu và những lớp trang phục giữ ấm bất chấp thời tiết.

TAEYANG và DAESUNG chọn phong cách sân bay thoải mái, tiết chế hơn với các gam màu trầm, tạo nên ba cá tính rất khác nhau ngay từ lúc lên đường.

BIGBANG đến Việt Nam - Ảnh 2.

Nhóm nhạc BIGBANG trên đường từ Hàn Quốc sang Việt Nam.

Tại Việt Nam, sự chờ đợi kéo dài nhiều giờ. Có fan đã có mặt từ sáng, chỉ chờ vài giây nhìn thấy G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG ngoài đời. Sau nhiều tháng săn vé, mua sắm merchandise và đếm ngược từng ngày, khoảnh khắc ấy gần như là màn khai hội sớm cho cuối tuần BIGBANG tại Mỹ Đình.

Không khí chào đón cũng cho thấy sức hút của BIGBANG tại Việt Nam sau hai thập kỷ. Dù nhóm đã trải qua một quãng dài không thực hiện World Tour chung, tên tuổi G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG vẫn đủ khiến cộng đồng fan từ nhiều thế hệ cùng hướng về Hà Nội trong cuối tuần này.

BIGBANG đến Việt Nam - Ảnh 3.

Người hâm mộ chào đón BIGBANG tại sân bay Nội Bài, tối 23-10


Mỹ Đình sẵn sàng trước giờ bùng nổ

Hai đêm diễn tại Mỹ Đình dự kiến đón khoảng 90.000 người hâm mộ, một con số đủ để biến khu vực Mỹ Đình thành tâm điểm của cộng đồng K-pop trong cuối tuần.

Sức nóng của sự kiện khiến vé của cả hai đêm trước đó cũng đã bán hết nhanh chóng, trong khi khách sạn quanh sân vận động ghi nhận tình trạng kín phòng và nhu cầu di chuyển về Hà Nội tăng mạnh.

BIGBANG đến Việt Nam - Ảnh 4.

Tại khu vực sân bay Nội Bài, những hình ảnh chào đón World Tour đã xuất hiện trên các vị trí quảng bá dành cho khách vừa đặt chân tới Thủ đô.

BIGBANG đến Việt Nam - Ảnh 5.

Điểm đến cuối cùng của tất cả những cuộc đếm ngược ấy là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Những ngày trước concert, khu vực này đã thay đổi diện mạo với hệ thống nhận diện của < XX : COSMOS >, các hạng mục sân khấu và POSM của sự kiện dần hoàn thiện.

Chỉ còn rất ít thời gian trước khi hàng chục nghìn V.I.P cùng bước vào sân và biến những chiếc Bang Bong thành "yellow ocean" quen thuộc của BIGBANG.

BIGBANG đến Việt Nam - Ảnh 6.

Sức nóng của hai đêm diễn đã lan sang cả thị trường du lịch Hà Nội. Dữ liệu Trip.com cho thấy giai đoạn 23 đến 26-10, lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74% và số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều khách sạn quanh Mỹ Đình đã kín phòng từ trước ngày diễn, với lượng fan từ TP.HCM, Đà Nẵng và cả các thị trường như Seoul, Đài Bắc, Nagoya hay Busan cùng hướng về Hà Nội.

BIGBANG đến Việt Nam - Ảnh 7.

BIGBANG World Tour tại Hà Nội do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự đồng hành tài trợ của VPBank và Mastercard.

Cuối tuần này, những hình ảnh chào đón tại Nội Bài và Mỹ Đình sẽ nhường chỗ cho khoảnh khắc được chờ đợi nhất. G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG bước lên sân khấu, còn hàng chục nghìn chiếc vương miện vàng phía dưới cùng sáng lên.

Sau 9 năm chờ một World Tour chung và đúng cột mốc 20 năm của BIGBANG, với V.I.P Việt Nam, cuộc hẹn ấy cuối cùng đã ở ngay trước mắt.

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    Chủ đề: VPBank G-Dragon Mỹ Đình BigBang Hà Nội

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