Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

BigBang đang sang Việt Nam, Chuông vàng Huỳnh Kim Tho trở lại và Án mạng karaoke chiếu sớm

tác giả
ĐẬU DUNG
và 3 tác giả khác
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
HY THÀNH
HY THÀNH
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Một số chương trình nghe - xem đáng chú ý cuối tuần này có: hai đêm world tour của nhóm nhạc nam đình đám BigBang ở Hà Nội; loạt phim Án mạng karaoke, Cõi truyền, Bambi: Lãnh địa săn mồi, Oán linh đòi mạng… cùng ra rạp; Tân chuông vàng Huỳnh Kim Tho trở lại và nhiều tin tức khác.

- Ảnh 1.

Thời trang của G-DRAGON ở sân bay khi chuẩn bị sang Việt Nam đang viral trên mạng xã hội

BigBang chưa đến mà Big C đã làm trò khiến nhiu người cười ngt

Trong khi đợi các anh trai BigBang đến Việt Nam chuẩn bị cho hai đêm world tour cuối tuần này, thì sân vận động Mỹ Đình lúc này cũng đang nóng ran với nhiều hoạt động của fan.

Theo ban tổ chức, lịch đổi vòng cho hai buổi concert là từ 10h đến 19h ngày 22 và 23-10. Ngày 24 và 25-10, ban tổ chức chỉ đổi vòng tay theo ngày diễn ra concert.

Cho nên từ qua và nay 23-10, nhiều khán giả từ khắp nơi đổ về đổi vòng, check-in sớm càng tạo thêm không khí nhộn nhịp trước show diễn chính thức.

- Ảnh 2.

Hình ảnh nhóm BigBang ở sân bay, chuẩn bị sang Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

- Ảnh 3.

Duy Nến và hai người bạn gây sốt sân Mỹ Đình trước thềm đêm diễn chính thức của BigBang - Ảnh chụp màn hình

Không khí càng nóng hơn khi bắt đầu xuất hiện những màn cosplay nhóm nhạc nam đình đám của Hàn Quốc. Từ áo choàng tắm, nón lá đến hoa cúc biểu tượng, thậm chí mặc như "bà thím", bắt chước điệu bộ của ba thành viên BigBang, fan Việt biến không gian sự kiện thành sàn diễn thời trang đủ sắc màu khi đón nhóm tới Hà Nội.

Trong đó có màn cosplay đáng chú ý của nhà sáng tạo nội dung Duy Nến và hai người bạn "gây choáng". Khán giả nói vui "BigBang chưa thấy đâu nhưng ban nhạc Big C thì đã đến", "mấy ảnh không ngại, người ngại là chúng ta", "Big C giao lưu BigBang"…

Nhóm BigBang sẽ có hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 24 và 25-10. Sự kiện trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BigBang 2026-2027 world tour, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm nhạc. Đây cũng là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang với tư cách một nhóm nhạc sau 9 năm.

Án mng karaoke ra rp, soán ngôi bom tn gn 500 t đng

Cuối tuần này, Án mạng karaoke (chiếu sớm), Cõi truyền, Bambi: Lãnh địa săn mồi, Oán linh đòi mạng… cùng ra rạp từ ngày 23-10.

Nổi bật nhất là Án mạng karaoke, xoay quanh một người hàng xóm mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại trong căn homestay thiền biệt lập trên núi, khiến chuyến hành hương của một xóm nhỏ bị biến thành trò chơi đầu trí bất đắc dĩ.

Trên đường đua phòng vé, Trại buôn người tạm mất ngôi vương vào tay Án mạng karaoke, lùi xuống vị trí thứ hai. Trước đó, phim nhiều tuần liên tiếp thống trị rạp Việt, gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Trailer phim Án mạng karaoke

Tuy nhiên sau thời gian dài công chiếu, sức hút của phim dần hạ nhiệt, với tổng doanh thu vượt 473 tỉ đồng. Sự xuất hiện của Án mạng karaoke khiến mục tiêu chạm mốc doanh thu 500 tỉ đồng của Trại buôn người thêm phần thách thức.

Ra rạp cuối tuần này, tựa phim cũng thu hút không kém là Oán linh đòi mạng, bám sát bản gốc nhưng mang màu sắc văn hóa bản địa của Indonesia.

Jun Phm s ế khách ti Quán nhà Haha

Tập 2 Quán nhà Haha phát sóng lúc 20h ngày 24-10 trên VTV3 tiếp tục hành trình dàn cast quản lý nhà hàng của gia đình cô Bé và chú Phước.

Trailer tập 2 hé lộ nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười của dàn cast cùng danh sách món ăn đậm đà bản sắc Huế: hến xúc bánh tráng, cá kình kho, canh hến măng chua cho đến dưa gang bóp gỏi, vả trộn và những chiếc ram vuông giòn rụm.

- Ảnh 4.

Quốc Thiên và thực khách tại Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Khung cảnh bình dị của làng nghề truyền thống bánh tráng Lựu Bảo cũng xuất hiện đầy thơ mộng, mở ra không gian văn hóa đặc sắc cho tập này.

Trong tập này, Quốc Thiên trong vai trò vị quản lý khó tính chính là "mồi lửa" châm ngòi cho hàng loạt "drama". Ở một diễn biến khác, Jun Phạm nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ nữ đầu bếp Minh Hằng, phụ trách nấu món. Áp lực vẫn đè nặng trên vai anh khi đồng hồ đã điểm giờ mở cửa mà không gian trước quán vẫn vắng bóng người.

Jun Phạm lo lắng hỏi: "Liệu rằng hôm nay Quán nhà Haha có bị ế?".

Chuông vàng Huỳnh Kim Tho tr li vi Vng trăng c nhc

Sau khi đoạt giải quán quân Chuông vàng vọng cổ 2026 cuối tháng 9 vừa qua, Huỳnh Kim Tho sẽ gặp gỡ khán giả trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc đặc biệt diễn ra tối 25-10 tại Nhà hát truyền hình HTV.

Chương trình mang chủ đề Mãi một vầng trăng. Huỳnh Kim Tho và Trần Văn Khiêm (chuông đồng) sẽ có cơ hội hát cùng hai tiền bối là nghệ sĩ Chí Tâm và Thanh Thanh Hiền trong ca cảnh Sân khấu lên đèn.

- Ảnh 5.

Huỳnh Kim Tho sẽ thể hiện lại một phần trích đoạn cải lương Dấu ấn giao thời trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc tối 25-10 - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong ca cảnh này, Huỳnh Kim Tho có dịp thể hiện lại một phần trích đoạn Dấu ấn giao thời, trích đoạn cải lương đã giúp cô giành được giải cao nhất trong chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ năm 2026.

Còn Trần Văn Khiêm cũng hóa thân thành nhân vật Nguyễn Trãi trong đoạn trích Rạng ngọc Côn Sơn. Vầng trăng cổ nhạc tối 25-10 được truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 21h.

Ngũ long đi phá Âm dương trn tái din

Trước yêu cầu lớn của khán giả mộ điệu cải lương tuồng cổ, nghệ sĩ Bình Tinh đã quyết định tái diễn vở Ngũ long đại phá Âm dương trận tối 24-10 tại rạp Hồng Liên.

Cách đó một tháng, nhân dịp giỗ tổ sân khấu, Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã trình làng Ngũ long đại phá Âm dương trận như một đêm diễn tưng bừng mừng "ngày Tết" của nghệ sĩ sân khấu.

- Ảnh 6.

Cảnh trong vở Ngũ long đại phá Âm dương trận - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở nhanh chóng "cháy vé", nhiều người không săn được vé tiếc hùi hụi, nên đã liên tục mong vở có thêm suất diễn.

Lần này, vở diễn cũng đã hết vé rất nhanh trước giờ mở màn. Tác phẩm được NSND Hữu Quốc phục dựng từ kịch bản của cố nghệ sĩ Bạch Mai.

Vở có sự tham gia của nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Nhí, Quỳnh Hương, Bình Tinh, Thái Vinh, Hoàng Quốc Thanh, Phương Cẩm Ngọc, Trọng Nhân, Ngọc Cương, Bảo Ngọc, Hiếu Cảnh…

Sân khu tun này có gì?

Ngày 24-10, Nhà hát kịch Idecaf diễn vở Mẹ tôi là đàn ông. Ngày 24-10, Sân khấu kịch Hồng Vân diễn vở Cuốn truyện bị đốt, ngày 25-10 là vở Bí mật cuối cùng.

Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Bóng đàn ông ngày 24-10, ngày 25-10 là vở Ông già đoàn Lô tôGánh hát về khuya.

- Ảnh 7.

Vở Gánh hát về khuya của Sân khấu Thế Giới Trẻ - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngày 24-10, Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Lạc ở đáy sông, Ngôi nhà thiếu đàn bà. Ngày 25-10 là vở Người điên trong ngôi nhà cổ.

Sân khấu Trương Hùng Minh diễn vở Ngăn lạnh số 44 ngày 25-10. Nhà hát kịch 5B diễn vở Tiếng hát nửa đêm tối 24-10.

- Ảnh 8.Hơn 100 diễn viên tham gia live show Kim Tử Long; Khai trương Quán nhà Haha trên VTV3

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Hơn 100 diễn viên tham gia live show Kim Tử Long; Khai trương Quán nhà Haha trên VTV3; Verity, Quỷ ăn tạng 4 lăm le soán ngôi Trại buôn người; NICKY, buitruonglinh và DUONG DOMIC tham gia 2 ngày 1 đêm...

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ĐẬU DUNG - LINH ĐOAN - HY THÀNH - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: BigBang Quán Nhà Haha Huỳnh Kim Tho án mạng karaoke

    Dòng sự kiện: Tin tức xem - nghe cuối tuần

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất