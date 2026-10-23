BigBang đang sang Việt Nam, Chuông vàng Huỳnh Kim Tho trở lại và Án mạng karaoke chiếu sớm

Thời trang của G-DRAGON ở sân bay khi chuẩn bị sang Việt Nam đang viral trên mạng xã hội

BigBang chưa đến mà Big C đã làm trò khiến nhiều người cười ngất

Trong khi đợi các anh trai BigBang đến Việt Nam chuẩn bị cho hai đêm world tour cuối tuần này, thì sân vận động Mỹ Đình lúc này cũng đang nóng ran với nhiều hoạt động của fan.

Theo ban tổ chức, lịch đổi vòng cho hai buổi concert là từ 10h đến 19h ngày 22 và 23-10. Ngày 24 và 25-10, ban tổ chức chỉ đổi vòng tay theo ngày diễn ra concert.

Cho nên từ qua và nay 23-10, nhiều khán giả từ khắp nơi đổ về đổi vòng, check-in sớm càng tạo thêm không khí nhộn nhịp trước show diễn chính thức.

Hình ảnh nhóm BigBang ở sân bay, chuẩn bị sang Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Duy Nến và hai người bạn gây sốt sân Mỹ Đình trước thềm đêm diễn chính thức của BigBang - Ảnh chụp màn hình

Không khí càng nóng hơn khi bắt đầu xuất hiện những màn cosplay nhóm nhạc nam đình đám của Hàn Quốc. Từ áo choàng tắm, nón lá đến hoa cúc biểu tượng, thậm chí mặc như "bà thím", bắt chước điệu bộ của ba thành viên BigBang, fan Việt biến không gian sự kiện thành sàn diễn thời trang đủ sắc màu khi đón nhóm tới Hà Nội.

Trong đó có màn cosplay đáng chú ý của nhà sáng tạo nội dung Duy Nến và hai người bạn "gây choáng". Khán giả nói vui "BigBang chưa thấy đâu nhưng ban nhạc Big C thì đã đến", "mấy ảnh không ngại, người ngại là chúng ta", "Big C giao lưu BigBang"…

Nhóm BigBang sẽ có hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 24 và 25-10. Sự kiện trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BigBang 2026-2027 world tour, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm nhạc. Đây cũng là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang với tư cách một nhóm nhạc sau 9 năm.

Án mạng karaoke ra rạp, soán ngôi bom tấn gần 500 tỉ đồng

Cuối tuần này, Án mạng karaoke (chiếu sớm), Cõi truyền, Bambi: Lãnh địa săn mồi, Oán linh đòi mạng… cùng ra rạp từ ngày 23-10.

Nổi bật nhất là Án mạng karaoke, xoay quanh một người hàng xóm mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại trong căn homestay thiền biệt lập trên núi, khiến chuyến hành hương của một xóm nhỏ bị biến thành trò chơi đầu trí bất đắc dĩ.

Trên đường đua phòng vé, Trại buôn người tạm mất ngôi vương vào tay Án mạng karaoke, lùi xuống vị trí thứ hai. Trước đó, phim nhiều tuần liên tiếp thống trị rạp Việt, gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Trailer phim Án mạng karaoke

Tuy nhiên sau thời gian dài công chiếu, sức hút của phim dần hạ nhiệt, với tổng doanh thu vượt 473 tỉ đồng. Sự xuất hiện của Án mạng karaoke khiến mục tiêu chạm mốc doanh thu 500 tỉ đồng của Trại buôn người thêm phần thách thức.

Ra rạp cuối tuần này, tựa phim cũng thu hút không kém là Oán linh đòi mạng, bám sát bản gốc nhưng mang màu sắc văn hóa bản địa của Indonesia.

Jun Phạm sợ ế khách tại Quán nhà Haha

Tập 2 Quán nhà Haha phát sóng lúc 20h ngày 24-10 trên VTV3 tiếp tục hành trình dàn cast quản lý nhà hàng của gia đình cô Bé và chú Phước.

Trailer tập 2 hé lộ nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười của dàn cast cùng danh sách món ăn đậm đà bản sắc Huế: hến xúc bánh tráng, cá kình kho, canh hến măng chua cho đến dưa gang bóp gỏi, vả trộn và những chiếc ram vuông giòn rụm.

Quốc Thiên và thực khách tại Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Khung cảnh bình dị của làng nghề truyền thống bánh tráng Lựu Bảo cũng xuất hiện đầy thơ mộng, mở ra không gian văn hóa đặc sắc cho tập này.

Trong tập này, Quốc Thiên trong vai trò vị quản lý khó tính chính là "mồi lửa" châm ngòi cho hàng loạt "drama". Ở một diễn biến khác, Jun Phạm nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ nữ đầu bếp Minh Hằng, phụ trách nấu món. Áp lực vẫn đè nặng trên vai anh khi đồng hồ đã điểm giờ mở cửa mà không gian trước quán vẫn vắng bóng người.

Jun Phạm lo lắng hỏi: "Liệu rằng hôm nay Quán nhà Haha có bị ế?".

Chuông vàng Huỳnh Kim Tho trở lại với Vầng trăng cổ nhạc

Sau khi đoạt giải quán quân Chuông vàng vọng cổ 2026 cuối tháng 9 vừa qua, Huỳnh Kim Tho sẽ gặp gỡ khán giả trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc đặc biệt diễn ra tối 25-10 tại Nhà hát truyền hình HTV.

Chương trình mang chủ đề Mãi một vầng trăng. Huỳnh Kim Tho và Trần Văn Khiêm (chuông đồng) sẽ có cơ hội hát cùng hai tiền bối là nghệ sĩ Chí Tâm và Thanh Thanh Hiền trong ca cảnh Sân khấu lên đèn.

Huỳnh Kim Tho sẽ thể hiện lại một phần trích đoạn cải lương Dấu ấn giao thời trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc tối 25-10 - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong ca cảnh này, Huỳnh Kim Tho có dịp thể hiện lại một phần trích đoạn Dấu ấn giao thời, trích đoạn cải lương đã giúp cô giành được giải cao nhất trong chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ năm 2026.

Còn Trần Văn Khiêm cũng hóa thân thành nhân vật Nguyễn Trãi trong đoạn trích Rạng ngọc Côn Sơn. Vầng trăng cổ nhạc tối 25-10 được truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 21h.

Ngũ long đại phá Âm dương trận tái diễn

Trước yêu cầu lớn của khán giả mộ điệu cải lương tuồng cổ, nghệ sĩ Bình Tinh đã quyết định tái diễn vở Ngũ long đại phá Âm dương trận tối 24-10 tại rạp Hồng Liên.

Cách đó một tháng, nhân dịp giỗ tổ sân khấu, Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã trình làng Ngũ long đại phá Âm dương trận như một đêm diễn tưng bừng mừng "ngày Tết" của nghệ sĩ sân khấu.

Cảnh trong vở Ngũ long đại phá Âm dương trận - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở nhanh chóng "cháy vé", nhiều người không săn được vé tiếc hùi hụi, nên đã liên tục mong vở có thêm suất diễn.

Lần này, vở diễn cũng đã hết vé rất nhanh trước giờ mở màn. Tác phẩm được NSND Hữu Quốc phục dựng từ kịch bản của cố nghệ sĩ Bạch Mai.

Vở có sự tham gia của nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Nhí, Quỳnh Hương, Bình Tinh, Thái Vinh, Hoàng Quốc Thanh, Phương Cẩm Ngọc, Trọng Nhân, Ngọc Cương, Bảo Ngọc, Hiếu Cảnh…

Sân khấu tuần này có gì? Ngày 24-10, Nhà hát kịch Idecaf diễn vở Mẹ tôi là đàn ông. Ngày 24-10, Sân khấu kịch Hồng Vân diễn vở Cuốn truyện bị đốt, ngày 25-10 là vở Bí mật cuối cùng. Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Bóng đàn ông ngày 24-10, ngày 25-10 là vở Ông già đoàn Lô tô và Gánh hát về khuya. Vở Gánh hát về khuya của Sân khấu Thế Giới Trẻ - Ảnh: LINH ĐOAN Ngày 24-10, Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Lạc ở đáy sông, Ngôi nhà thiếu đàn bà. Ngày 25-10 là vở Người điên trong ngôi nhà cổ. Sân khấu Trương Hùng Minh diễn vở Ngăn lạnh số 44 ngày 25-10. Nhà hát kịch 5B diễn vở Tiếng hát nửa đêm tối 24-10.