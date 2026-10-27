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Concert của BigBang đem lại 750 tỉ doanh thu du lịch, Hà Nội quá hấp dẫn và an toàn

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ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa tổng kết công tác tổ chức concert BigBang 2026-2027 - XX: COSMOS vừa diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút khoảng 90.000 khán giả trong và ngoài nước.

‘Concert BigBang tiếp tục chứng minh Hà Nội có đầy đủ hạ tầng đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ’ - Ảnh 1.

Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc, với tốc độ bán vé kỷ lục và sức hút của hàng chục nghìn khán giả - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, concert của BigBang trong hai ngày 24 và 25-10 đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh thủ đô.

Kết quả tổ chức sự kiện góp phần khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn của Hà Nội trong thu hút các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, tổ chức và bảo đảm an toàn tại các sự kiện đông người.

Chương trình thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế với khoảng 200 tin, bài của các cơ quan báo chí trong nước đã đưa tin về sự kiện.

Concert BigBang góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn 

Sở thống kê chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24-10, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỉ đồng.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định việc kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. 

"Sự kiện góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, tạo cơ hội thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh thủ đô trên các kênh truyền thông trong nước, quốc tế", sở nêu.

‘Concert BigBang tiếp tục chứng minh Hà Nội có đầy đủ hạ tầng đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ’ - Ảnh 2.

Hà Nội cũng là địa điểm duy nhất tại Đông Nam Á trong chặng lưu diễn lần này tổ chức concert trong hai ngày liên tiếp - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nói thêm sự kiện được tổ chức thành công, tiếp tục chứng minh Hà Nội có đầy đủ hạ tầng để đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ thế giới, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về công nghệ sân khấu, âm thanh và an toàn của các tập đoàn giải trí hàng đầu.

Taeyang gây ấn tượng mạnh bởi phong thái trình diễn đầy năng lượng kết hợp với ngoại hình nam tính - Video: ĐẬU DUNG

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế; phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Qua đó phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.

Tiềm năng tăng trưởng của thị trường ở Việt Nam rộng mở

Ngày 26-10, tờ Financial News của Hàn Quốc đăng bài viết về hai đêm concert của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình. Trong đó nhấn mạnh những năm gần đây, Việt Nam chuyển mình thành một thị trường khổng lồ, có sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp K-pop.

So với concert của BlackPink vào năm 2023, hiệu quả kinh tế từ concert BigBang lần này được ước tính còn lớn hơn, lên tới 800 tỉ đồng.

"Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, sức mua vé của khán giả địa phương đã tăng lên vượt bậc. Việt Nam cũng đang dành sự quan tâm lớn đến hiệu quả lan tỏa của ngành công nghiệp văn hóa và du lịch. Vì vậy tiềm năng tăng trưởng của thị trường biểu diễn trong tương lai là vô cùng rộng mở" - ông Yoon Hwi, đại diện Carpa, đơn vị đồng tổ chức concert BigBang, chia sẻ với Financial News.

Sở Văn hóa Hà Nội nói gì về concert của BigBang? - Ảnh 3.Báo Hàn kinh ngạc trước 2 đêm concert BigBang tại Hà Nội

Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc với tốc độ bán vé kỷ lục và sức hút của hàng chục nghìn khán giả. Từ 630 tỉ đồng ước tính mang lại sau 2 đêm diễn của BlackPink con số đã là 800 tỉ đồng với 2 đêm của BigBang.

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    Chủ đề: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Thị trường concert BigBang

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