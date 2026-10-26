Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

BigBang tiết lộ có thể có day 3 khiến cộng đồng fan Việt đang sung sướng và chờ đợi.

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 1.

Day 2 world tour của BigBang tối 25-10 thu hút hơn 40.000 khán giả - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tối 25-10, BigBang và hơn 40.000 khán giả tiếp tục làm nên điều kỳ diệu ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Với hai đêm, world tour của BigBang check-in Việt Nam với tổng cộng gần 90.000 khán giả trước khi đến địa điểm tiếp theo vào ngày 31-10 ở Sydney.

Taeyang nói BigBang sẽ quay trở lại, fan kêu 'chắc chưa để đi đồn'

Trong phần giao lưu mở màn đêm diễn tối 25-10, G-Dragon cho biết sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên, nhóm có lướt mạng xã hội, họ nhận thấy các fan rất biết cách tận hưởng: "Bọn mình diễn xong đi ngủ, còn các bạn thì không ngủ".

Daesung thì kể anh lên mạng xem mấy fan về nhà bằng cách nào? Anh nói: "Bởi sao mà chúng tôi yêu Hà Nội là vậy!".

Taeyang ế" thêm: "Chúng tôi nên đến Hà Nội sớm hơn", fan Hà Nội "nhiệt tình nhất, năng lượng nhất, không tin hôm qua là đêm diễn của chúng tôi ở Hà Nội", "không biết làm sao mà quên được đây". 8X này còn nói fan Việt Nam "quá đỉnh" bằng tiếng Việt khiến khán giả quá đã.

Taeyang ngỏ lời muốn đêm 2 cháy hơn đêm đầu vì không biết khi nào nhóm trở lại đây? Khán giả đồng loạt "đòi" một đêm encore (đêm diễn bổ sung). Anh hỏi khán giả "chắc chưa?", "tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào các bạn đó. Nếu day 2 nóng hơn day 1 thì tại sao lại không chứ? Chúng tôi sẽ quay trở lại", anh nói.

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 2.

G-Dragon đã biết "anh Long" là ai sau world tour lần này - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 3.

Taeyang gây ấn tượng mạnh bởi phong thái trình diễn đầy năng lượng kết hợp với ngoại hình nam tính - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

"Đàn ông nói được làm được nha anh ơi", "không cần sang Hàn thăm họ hàng rồi", "đừng là dự án ma nha opa", "không đùa đâu, fomo từ giờ", "lần này TP Hồ Chí Minh đi", "chắc chưa để đi đồn", "ngoắc tay hứa rồi nhé"…, fan bình luận rôm rả trên mạng sau đêm diễn thứ hai.

Vẫn chưa có gì chắc chắn nhóm sẽ làm điều ngoại lệ này nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cộng đồng fan tại Việt Nam "sĩ tới già".

Sau phần giao lưu, BigBang và khán giả "quẩy đục nước" gần ba tiếng với setlist đi dọc 20 năm thành lập cùng hơn 30 tiết mục. Nhiều khoảnh khắc đáng nhớ viral trên mạng xã hội.

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 4.

Fanchant không ngừng vang lên khi BigBang biểu diễn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

"Mấy anh mê rồi chứ gì"

Trên đường về sau day 2 tại Hà Nội, Daesung tranh thủ update luôn kẻo "nguội": "Great time in Hanoi" (Thời gian tuyệt vời ở Hà Nội). Đi cùng là tấm hình bản thân đang cười tít mắt. Còn Taeyang cũng nhanh chóng "xả suộc", khoe cơ bụng mang tính thương hiệu và gửi trái tim to đùng tới fan.

Trên mạng, khán giả để lại bình luận: "Mê rồi chứ gì". Nhiều người khuyên "quý bà Smell" ở lại "lượn" mấy vòng thêm.

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 5.

Daesung đúng là "quý bà" thân thiện - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Có fan đề nghị tặng Daesung nước mía bởi năm 2024, sang Việt Nam tổ chức fan meeting, việc đầu tiên anh làm là foodtour chợ Bến Thành, thưởng thức ẩm thực Việt. Khoảnh khắc nam idol cầm ly nước mía chào fan giản dị và thân thiện gây sốt mạng xã hội hồi đó.

Sáng 26-10, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và những khoảnh khắc đáng nhớ trong hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội, cho thấy hành trình world tour ở đây đã xong nhưng người hâm mộ vẫn chưa thoát khỏi sân vận động Mỹ Đình.

Encore khép lại day 1 - Video: ĐẬU DUNG

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 6.

Trong lúc trở về khách sạn, Daesung đã tranh thủ đăng tải loạt ảnh hậu trường bên chiếc quạt cùng banner của cả 2 ngày - Ảnh: Weverse

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 7.

Taeyang cũng nhanh chóng xả suộc của đêm diễn thứ 2 và gửi trái tim đến các fan - Ảnh: X

BigBang đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên nhóm mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit gợi ức thanh xuân như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên.

Khởi động tại khu liên hợp thể thao Goyang, Hàn Quốc từ ngày 21 đến 23-8, world tour hiện có 33 buổi biểu diễn tại 19 thành phố trên toàn thế giới. Các điểm đến gây ấn tượng bởi toàn là những sân vận động và địa điểm thi đấu trong nhà lớn.

BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’ - Ảnh 8.Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Quốc Thiên cùng các Anh trai 'chông gai' và 'say hi' đu BigBang

Trong dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình ‘đu’ world tour của BigBang hai ngày qua, khán giả nhận ra có nhiều gương mặt rất quen.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: BigBang Daesung G-Dragon Taeyang sân vận động Mỹ Đình

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất