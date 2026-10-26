BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’

Day 2 world tour của BigBang tối 25-10 thu hút hơn 40.000 khán giả - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tối 25-10, BigBang và hơn 40.000 khán giả tiếp tục làm nên điều kỳ diệu ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Với hai đêm, world tour của BigBang check-in Việt Nam với tổng cộng gần 90.000 khán giả trước khi đến địa điểm tiếp theo vào ngày 31-10 ở Sydney.

Taeyang nói BigBang sẽ quay trở lại, fan kêu 'chắc chưa để đi đồn'

Trong phần giao lưu mở màn đêm diễn tối 25-10, G-Dragon cho biết sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên, nhóm có lướt mạng xã hội, họ nhận thấy các fan rất biết cách tận hưởng: "Bọn mình diễn xong đi ngủ, còn các bạn thì không ngủ".

Daesung thì kể anh lên mạng xem mấy fan về nhà bằng cách nào? Anh nói: "Bởi sao mà chúng tôi yêu Hà Nội là vậy!".

Taeyang "đế" thêm: "Chúng tôi nên đến Hà Nội sớm hơn", fan Hà Nội "nhiệt tình nhất, năng lượng nhất, không tin hôm qua là đêm diễn của chúng tôi ở Hà Nội", "không biết làm sao mà quên được đây". 8X này còn nói fan Việt Nam "quá đỉnh" bằng tiếng Việt khiến khán giả quá đã.

Taeyang ngỏ lời muốn đêm 2 cháy hơn đêm đầu vì không biết khi nào nhóm trở lại đây? Khán giả đồng loạt "đòi" một đêm encore (đêm diễn bổ sung). Anh hỏi khán giả "chắc chưa?", "tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào các bạn đó. Nếu day 2 nóng hơn day 1 thì tại sao lại không chứ? Chúng tôi sẽ quay trở lại", anh nói.

G-Dragon đã biết "anh Long" là ai sau world tour lần này - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Taeyang gây ấn tượng mạnh bởi phong thái trình diễn đầy năng lượng kết hợp với ngoại hình nam tính - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

"Đàn ông nói được làm được nha anh ơi", "không cần sang Hàn thăm họ hàng rồi", "đừng là dự án ma nha opa", "không đùa đâu, fomo từ giờ", "lần này TP Hồ Chí Minh đi", "chắc chưa để đi đồn", "ngoắc tay hứa rồi nhé"…, fan bình luận rôm rả trên mạng sau đêm diễn thứ hai.

Vẫn chưa có gì chắc chắn nhóm sẽ làm điều ngoại lệ này nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cộng đồng fan tại Việt Nam "sĩ tới già".

Sau phần giao lưu, BigBang và khán giả "quẩy đục nước" gần ba tiếng với setlist đi dọc 20 năm thành lập cùng hơn 30 tiết mục. Nhiều khoảnh khắc đáng nhớ viral trên mạng xã hội.

Fanchant không ngừng vang lên khi BigBang biểu diễn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

"Mấy anh mê rồi chứ gì"

Trên đường về sau day 2 tại Hà Nội, Daesung tranh thủ update luôn kẻo "nguội": "Great time in Hanoi" (Thời gian tuyệt vời ở Hà Nội). Đi cùng là tấm hình bản thân đang cười tít mắt. Còn Taeyang cũng nhanh chóng "xả suộc", khoe cơ bụng mang tính thương hiệu và gửi trái tim to đùng tới fan.

Trên mạng, khán giả để lại bình luận: "Mê rồi chứ gì". Nhiều người khuyên "quý bà Smell" ở lại "lượn" mấy vòng thêm.

Daesung đúng là "quý bà" thân thiện - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Có fan đề nghị tặng Daesung nước mía bởi năm 2024, sang Việt Nam tổ chức fan meeting, việc đầu tiên anh làm là foodtour chợ Bến Thành, thưởng thức ẩm thực Việt. Khoảnh khắc nam idol cầm ly nước mía chào fan giản dị và thân thiện gây sốt mạng xã hội hồi đó.

Sáng 26-10, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và những khoảnh khắc đáng nhớ trong hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội, cho thấy hành trình world tour ở đây đã xong nhưng người hâm mộ vẫn chưa thoát khỏi sân vận động Mỹ Đình.

Encore khép lại day 1 - Video: ĐẬU DUNG

Trong lúc trở về khách sạn, Daesung đã tranh thủ đăng tải loạt ảnh hậu trường bên chiếc quạt cùng banner của cả 2 ngày - Ảnh: Weverse



Taeyang cũng nhanh chóng xả suộc của đêm diễn thứ 2 và gửi trái tim đến các fan - Ảnh: X

BigBang đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên nhóm mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit gợi ký ức thanh xuân như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Khởi động tại khu liên hợp thể thao Goyang, Hàn Quốc từ ngày 21 đến 23-8, world tour hiện có 33 buổi biểu diễn tại 19 thành phố trên toàn thế giới. Các điểm đến gây ấn tượng bởi toàn là những sân vận động và địa điểm thi đấu trong nhà lớn.