Khán giả quốc tế choáng ngợp với món quà fan Việt dành cho BigBang

Đây là lần đầu tiên BigBang tổ chức concert tại Việt Nam nên được khán giả mong chờ hơn bao giờ hết - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Đêm diễn đầu tiên của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > của BigBang gây "náo động" không chỉ mạng xã hội Việt Nam, mà còn thu hút sự chú ý của fan quốc tế.

Trên X, hàng nghìn video BigBang trình diễn được chia sẻ với nhiều bình luận bày tỏ sự phấn khích trước không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình.

Trong đó, video ghi lại khoảnh khắc 45.000 khán giả cùng hòa giọng trong ca khúc Haru Haru nhận về "mưa lời khen" từ khán giả quốc tế. Thậm chí, có người còn nhận xét đây là màn "fanchant hay nhất của Haru Haru".

"Màn fanchant đỉnh nhất dành cho BigBang"

Trong đêm diễn tối 24-10, khán giả như được trở về tuổi trẻ với hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi của BigBang trong suốt 20 năm qua như Lies, Last farewell, Haru Haru, Sunset glow, Fantastic baby, Blue...



Chẳng có rào cản ngôn ngữ nào khi BigBang cất giọng, bởi fan Việt vẫn thuộc nằm lòng từng giai điệu, ca từ và đồng thanh hát theo thần tượng.

Màn fanchant Haru Haru nhận "mưa lời khen" trong concert BigBang - Video: @kamillengo

Đó là giây phút mà người hâm mộ đã mong chờ suốt nhiều năm: được trực tiếp đứng dưới sân khấu, hòa giọng cùng BigBang trong những ca khúc gắn liền với thanh xuân của mình.

Nhưng có lẽ, khoảnh khắc khiến cả sân vận động Mỹ Đình bùng nổ nhất là khi những giai điệu đầu tiên của Haru Haru vang lên. Bản hit gắn liền với tên tuổi BigBang, từng trở thành một phần thanh xuân của nhiều thế hệ, lập tức được hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo.

Một tài khoản người hâm mộ G-DRAGON chia sẻ video khán giả Việt Nam hát Haru Haru, kèm lời khen ngợi: "Màn fanchant đỉnh nhất từ trước đến nay của V.I.P!!

Tôi nổi da gà khi nghe giọng hát của BigBang hòa quyện cùng tiếng hát của V.I.P!".

Một tài khoản khác viết: "V.I.P Việt Nam cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt, hát theo từng câu, từng lời bài hát. BigBang chắc hẳn rất hạnh phúc khi được biểu diễn trước một đám đông nhiệt huyết đến vậy".

Trưởng nhóm G-DRAGON có vẻ rất hạnh phúc khi gặp lại fan Việt sau 1 năm - Ảnh: @X/Daisy

Nhiều người khác cũng đăng tải video màn trình diễn, nhận xét rằng phần fanchant của khán giả tại Việt Nam rất lớn và đồng đều. Điều khiến khán giả quốc tế ấn tượng là fan Việt duy trì sự cổ vũ mạnh mẽ trong các ca khúc khác của chương trình, thay vì chỉ tập trung vào một tiết mục.

Hiện BigBang vẫn còn 1 đêm diễn tại Hà Nội vào tối nay (25-10) và được dự đoán sẽ bùng nổ không kém đêm mở màn. Sau đó, nhóm sẽ xuất hiện tại sân vận động Accor ở Sydney, Úc vào ngày 31-10.

Theo JoongAng Enews, BigBang vừa đón "tin vui" khi đứng đầu hạng mục Nhóm nhạc K-pop của Star Trend với 204.197 phiếu. Kết quả được ghi nhận trong năm nhóm kỷ niệm 20 năm ra mắt, khi BigBang đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >.