Concert BIGBANG Hà Nội: G-DRAGON đập guitar, TAEYANG hô 'Việt Nam vô địch'

Khán giả chìm đắm trong lễ hội âm nhạc của BIGBANG

Đêm đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội đã đưa “yellow ocean” xuất hiện theo cách choáng ngợp nhất.

Fantastic Baby “bật công tắc”, BIGBANG khiến Mỹ Đình bùng nổ ngay từ phút đầu

Đúng 19h40, màn hình khổng lồ sáng lên, và G-DRAGON, TAEYANG, DAESUNG xuất hiện giữa tiếng hét vang dội từ gần 45.000 khán giả. Không mất thời gian làm nóng, BIGBANG mở màn bằng Fantastic Baby.

Phần nhạc đầu tiên vừa vang lên, hàng chục nghìn chiếc Bang Bong lập tức được giơ cao, khán đài đồng loạt đứng dậy, còn phần điệp khúc quen thuộc được hát lớn đến mức nhiều thời điểm gần như hòa lẫn với âm thanh từ sân khấu.

3 thành viên BIGBANG hội ngộ khán khả Việt Nam sau 14 năm

Sau Fantastic Baby, Hands Up và Tonight tiếp tục giữ nhịp độ ở mức cao. Một trong những khoảnh khắc khiến khán đài vỡ òa đến từ G-DRAGON, khi nam nghệ sĩ tái hiện màn đập guitar từng gắn với những sân khấu Tonight trước đây.

Cây đàn đổ xuống giữa ánh sáng và pháo hoa, hàng nghìn điện thoại cùng giơ lên, còn tiếng hét phấn khích của khán giả dội ngược trở lại sân khấu.

BIGBANG có màn giao lưu vui vẻ với 45.000 người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình

Phần giao lưu đầu tiên nhanh chóng xóa đi khoảng cách của một sân vận động gần 45.000 người. TAEYANG hỏi lớn “Hanoi, are you ready?”, DAESUNG khiến fan thích thú với câu “Các bạn có khỏe không?”, còn lời giới thiệu “Xin chào Hà Nội! Tôi tên là Taeyang” được đáp lại bằng những tràng reo hò kéo dài.

Mỗi lần ba thành viên gọi “Hà Nội ơi”, những chiếc vương miện vàng lại được giơ cao hơn.

Khán giả chìm đắm trong lễ hội âm nhạc của BIGBANG

Sau phần mở màn giàu năng lượng, BIGBANG đưa khán giả đi qua một loạt màu sắc quen thuộc với Blue, Loser, If You, Bad Boy và Bae Bae. Sân vận động vừa cuồng nhiệt trong tiếng bass và pháo hoa nhanh chóng lắng xuống khi những giai điệu chậm vang lên.

Trên khán đài, nhiều V.I.P không còn giơ điện thoại liên tục mà đứng hát theo, đung đưa Bang Bong và tận hưởng những ca khúc đã đi cùng mình qua nhiều năm.

Cảm xúc được đẩy lên rõ nhất khi phần dạo đầu của Haru Haru vang lên. Giai điệu piano quen thuộc vừa xuất hiện, toàn bộ Mỹ Đình gần như nhận ra ngay lập tức. G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG nhiều lần hướng micro xuống phía khán giả, để hàng chục nghìn người hát tiếp những câu còn lại.

Tiếng fanchant đi từ mặt sân lên tới tầng ghế cao, tạo thành màn đại hợp xướng mà những đoạn video quay bằng điện thoại khó truyền tải hết được sức nặng.

Haru Haru trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất đêm đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội

Ngay sau đó, Lies kéo cả sân trở về năm 2007. Câu hát “I’m so sorry but I love you” được gần 45.000 khán giả đồng thanh cất lên, tạo nên khoảnh khắc vừa hoài niệm vừa choáng ngợp.

Với nhiều người có mặt tại Mỹ Đình, đây không đơn thuần là nghe lại một bản hit. Đó là lúc những năm tháng từng gắn với BIGBANG bất ngờ quay trở lại, lần này bằng giọng hát trực tiếp của nghệ sĩ và một biển người cùng chung ký ức.

Những bản hit hơn một thập kỷ tuổi vẫn khiến Mỹ Đình hát vang từng câu

Các sân khấu cá nhân sau đó cho thấy ba cá tính hoàn toàn khác nhau. DAESUNG giữ khán giả bằng giọng hát nội lực, khả năng khuấy động sân khấu và cách giao lưu hài hước. TAEYANG mang tới phần trình diễn giàu năng lượng, hát live chắc chắn và những bước nhảy đã thành thương hiệu. G-DRAGON lại làm chủ sân khấu theo cách rất riêng.

Từ trang phục, biểu cảm đến những chuyển động tưởng như ngẫu hứng đều khiến tiếng reo hò bùng lên. Sau 20 năm hoạt động, sức hút của thủ lĩnh BIGBANG vẫn hiện rõ qua cách anh điều khiển hàng chục nghìn người bằng một ánh nhìn, một động tác tay hay vài câu rap quen thuộc.

Màn LED khổng lồ, pháo hoa dày đặc và phần âm thanh chuẩn touring giúp các tiết mục cao trào đạt đúng quy mô của một World Tour sân vận động

Sân khấu Hà Nội gần như giữ nguyên mặt bằng production tại Goyang, điều chưa nhiều thị trường sau chặng mở màn làm được.

Đằng sau đêm diễn là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng của AEG Presents Asia, Carpa và VPBank trong vai trò đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment; VPBank đồng thời là nhà tài trợ chính của chương trình. Đêm 1 khép lại với rất nhiều giọng hát đã khàn đi, pin điện thoại gần cạn nhưng Bang Bong vẫn sáng trên khán đài. Đêm 25/10 là cơ hội cuối cùng để “yellow ocean” tại Mỹ Đình bùng lên trong chặng Hà Nội của tour kỷ niệm 20 năm. Một đêm đã đưa thanh xuân trở lại. Mỹ Đình vẫn còn một đêm để viết tiếp cuộc hội ngộ 20 năm.