Mặc đu theo BigBang, sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang khổng lồ

Sân vận động Mỹ Đình từ hôm qua 24-10 và hôm nay chứng kiến màn đổ bộ của cộng đồng người hâm mộ BigBang từ khắp nơi về "đu" world tour < XX : COSMOS > tại Hà Nội.
Thời trang đu concert và các màn cosplay, hóa trang độc lạ của cộng đồng V.I.P luôn là một trong những điểm nhấn cho thấy tư duy thẩm mỹ BigBang truyền cho người hâm mộ 20 năm qua.
Sân vận động Mỹ Đình từ hôm qua 24-10 và hôm nay chứng kiến màn đổ bộ của cộng đồng người hâm mộ BigBang từ khắp nơi về "đu" world tour < XX : COSMOS > tại Hà Nội.
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