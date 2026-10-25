Mặc đu theo BigBang, sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang khổng lồ

Thời trang đu concert và các màn cosplay, hóa trang độc lạ của cộng đồng V.I.P luôn là một trong những điểm nhấn cho thấy tư duy thẩm mỹ BigBang truyền cho người hâm mộ 20 năm qua.