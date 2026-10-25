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Giải trí

Mặc đu theo BigBang, sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang khổng lồ

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Thời trang đu concert và các màn cosplay, hóa trang độc lạ của cộng đồng V.I.P luôn là một trong những điểm nhấn cho thấy tư duy thẩm mỹ BigBang truyền cho người hâm mộ 20 năm qua.

Thời trang đu BigBang - Ảnh 1.

Dòng người đổ về sân Mỹ Đình dự concert của BigBang trong hai đêm 24 và 25-10 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Sân vận động Mỹ Đình từ hôm qua 24-10 và hôm nay chứng kiến màn đổ bộ của cộng đồng người hâm mộ BigBang từ khắp nơi về "đu" world tour < XX : COSMOS > tại Hà Nội.

Thời trang đu BigBang - Ảnh 2.

Nhờ ảnh hưởng thời trang quá lớn từ G-Dragon và các thành viên, fan của nhóm luôn xem concert là nơi để khẳng định cái tôi thời trang - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 3.

Bảo Nhi 16 tuổi, với lightstick bang Bong và khăn lụa khăn bandana đặc trưng của nhóm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 4.

Lightstick hoa cúc khuyết (trái) của G-Dragon và lightstick Bang Bong (phải) của BigBang với thiết kế hình vương miện kết hợp cùng màu sắc đen vàng làm cho chiếc gậy phát sáng như một vị vua giữa trời - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 6.

Tạo dáng trước khi vào sân, thở cùng một bầu không khí cùng mấy anh nhà - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 7.

BigBang trở lại, fan đi "đu" như trẩy hội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 8.

Diện trang phục ngầu, mặt ngầu đu thần tượng - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 9.

Nhìn là biết fan bự của BigBang - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 10.

Tạo dáng chụp hình lưu lại kỉ niệm trong ngày đặc biệt: BigBang đến Việt Nam diễn - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 12.

Nhiều bạn cũng bắt trend, diện nón sơn chữ BigBang - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 13.

Asyiqeen Khalidin và Ainureen Khalidin đến từ Brunei cũng sang Việt Nam "đu" - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 15.

Chụp chung một kiểu ảnh trước khi vào sân - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 16.

Không khác gì một tuần lễ thời trang đường phố thu nhỏ ngay trước cổng sân vận động - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang - Ảnh 17.

Fan Việt chọn outfit rất công phu: Từ phong cách Y2K, Grunge, Layering (mặc nhiều lớp), đồ da, quần ống rộng hầm hố, đến việc phối các gam màu neon, hoa văn rực rỡ. Điểm nhấn không thể thiếu là các phụ kiện như mũ bucket, kính mát gọng độc lạ, khăn bandana và giày sneaker đặc trưng - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thời trang đu BigBang biến sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang khổng lồ - Ảnh 18.Khán giả quốc tế choáng ngợp với món quà fan Việt dành cho BigBang

Màn đồng thanh hát Haru Haru của hàng chục nghìn khán giả tại concert BigBang ở Hà Nội nhận được nhiều lời khen từ đông đảo khán giả quốc tế.

 

ĐẬU DUNG
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    Chủ đề: sân vận động Mỹ Đình BigBang

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