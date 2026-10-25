Huy động gần 2.000 người siết an ninh trước đêm concert BigBang thứ 2

Tăng cường rà soát an ninh trước thềm day 2 concert của BigBang - Ảnh: BTC

Theo thông tin từ phía ban tổ chức chiều 25-10, trước thềm day 2 world tour của BigBang tại Hà Nội vài giờ, gần 2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm diễn gồm lực lượng Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức cùng lực lượng tình nguyện viên đông đảo.

Các lực lượng sẽ được bố trí theo phương án nhiều lớp, nhiều vòng, bao quát từ vòng ngoài, vùng đệm đến bên trong sân vận động. Cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường tiếp cận là những vị trí được tăng cường kiểm soát.

Mục đích là kiểm soát người vào sân, hạn chế tình trạng trà trộn, di chuyển sai khu vực và kịp thời xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến trật tự chung.

2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm diễn 25-10 tại Mỹ Đình - Ảnh: BTC

Cùng với an ninh tại các cửa vào, công tác phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế cũng được tăng cường. Yêu cầu an toàn phải được duy trì đến khi khán giả rời sân, đặc biệt ở thời điểm kết thúc chương trình, khi dòng người cùng di chuyển ra các tuyến đường xung quanh.

Theo ban tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Cộng với 45.000 khán giả đêm diễn đầu tiên tối 24-10, world tour của nhóm nhạc BigBang chặng Việt Nam đạt tổng cộng gần 90.000 khán giả.

Phần encore khép lại day 1 concert BigBang tối 24-10 - Video: ĐẬU DUNG

Ngay sau đêm diễn đầu tiên của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >, trên mạng xuất hiện một số chia sẻ cho rằng có hiện tượng trà trộn, đi bằng vé "chui" khiến không ít người bức xúc. Về điều này, ban tổ chức thông tin ngay trong tối cùng ngày, sau khi nhận được phản ánh của một số khán giả, lực lượng an ninh đã đi kiểm tra và rà soát lại vòng tay, đưa một số người đi ra ngoài khi không có vé hợp lệ.

Mặc đu theo BigBang, sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang khổng lồ Thời trang đu concert và các màn cosplay, hóa trang độc lạ của cộng đồng V.I.P luôn là một trong những điểm nhấn cho thấy tư duy thẩm mỹ BigBang truyền cho người hâm mộ 20 năm qua.



