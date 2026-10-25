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Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Quốc Thiên cùng các Anh trai 'chông gai' và 'say hi' đu BigBang

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Trong dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình ‘đu’ world tour của BigBang hai ngày qua, khán giả nhận ra có nhiều gương mặt rất quen.

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 1.

"Dì Lệ" Quốc Thiên đã check-in thành công - Ảnh: FBNV

Tối 25-10, world tour của BigBang tại Hà Nội tiếp tục đêm diễn thứ hai, thu hút hơn 40.000 khán giả, trước khi "check-in" điểm đến tiếp theo. Cả hai đêm diễn tại Việt Nam có tổng cộng gần 90.000 khán giả.

Sự kiện trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BigBang 2026-2027 world tour, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm nhạc. Đây cũng là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang với tư cách một nhóm nhạc sau 9 năm.

Đức Phúc "đu" BigBang cùng Erik và "anh trai say hi" Hùng Huỳnh 

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân của Erik, ngoài Đức Phúc, "anh trai say hi" Hùng Huỳnh, còn có hoa hậu Tiểu Vy nhập nhóm đu chung. Ca sĩ viết: "Tổ đội trai xinh gái đẹp đã có mặt tại Day2 Concert Bigbang rồi đây" - Ảnh chụp màn hình

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, "em xinh" Juky San diện đồ cực chất để đi "gặp người để làm avatar Facebook suốt những năm cấp 2" - Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 4.

Phương Mỹ Chi "đu" BigBang cũng không quên nhắc khán giả nhớ đu cả nhạc hội Dân chơi dân ca của cô diễn ra ngày 7-11 tại Hà Nội - Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 5.

Tùng Dương viết trên trang cá nhân: "Đi xem BigBang, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động… để hai tháng nữa đỡ bỡ ngỡ khi đến lượt mình “lên thớt” ở sân Mỹ Đình". Ca sĩ sẽ tổ chức concert lớn nhất sự nghiệp mang tên Bay về phía mặt trời vào ngày 19-12 tới - Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 6.

Hai Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 It's Charles và OSAD check-in concert. Dưới bài đăng, khán giả bình luận: "Tôi gặp ảnh ở quầy đổi vòng và tôi tưởng mình nhìn nhầm" - Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 7.
Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 8.
Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 9.
Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 10.

OSAD đã kịp khoe 8.000 kiểu ảnh trên Instagram cá nhân - Ảnh: Instagram OSAD

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 11.

Ngoài ông bạn đồng niên K26 OSAD, It's Charles còn có vợ đi cùng. Cả hai lên đồ đồng điệu khi sánh đôi tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: Thread Kimchisun

Fan bắt gặp Anh trai say hi Hurrykng nắm tay bạn gái, đi cùng còn có "bóng đèn" Vương Bình vào sân đu các idol - Video: Trinh Thảo Vy

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 12.

Đàm Thu Trang và bạn thân, stylist Pông Chuẩn, 'trốn' chồng con ra Hà Nội dõi theo thần tượng - Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Hurrykng và dàn anh trai ‘đu’ BigBang - Ảnh 13.

Có cả "anh tài" Hoàng Tôn - Ảnh: FBNV

Hai anh trai Cody Nam Võ và Phạm Đình Thái Ngân khóc "tiếng mán" trong video hòa giọng BANG BANG BANG vì ngậm ngùi trượt vé - Video: FBNV

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Quốc Thiên cùng các Anh trai 'chông gai' và 'say hi' đu BigBang - Ảnh 14.Huy động gần 2.000 người siết an ninh trước đêm concert BigBang thứ 2

Trước thông tin một bộ phận khán giả đi vào cửa bằng vé ‘chui’, ban tổ chức concert của BigBang ra thông báo ‘nóng’.



 

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    Chủ đề: Anh trai vượt ngàn chông gai Phương Mỹ Chi BigBang Quốc Thiên

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