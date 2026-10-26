Báo Hàn kinh ngạc trước 2 đêm concert BigBang tại Hà Nội

BigBang vừa khép lại 2 đêm concert thành công tại Việt Nam - Ảnh: X/@honeyjiyong

Ngày 26-10, tờ Financial News của Hàn Quốc đăng bài viết về 2 đêm concert của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >.

Phía ban tổ chức cho biết tổng số vé cho cả hai đêm diễn vào khoảng 90.000 vé. Hà Nội cũng là địa điểm duy nhất tại Đông Nam Á trong chặng lưu diễn lần này tổ chức concert trong hai ngày liên tiếp.

BigBang tạo cơn sốt tại Hà Nội

Trong bài viết, Financial News ghi nhận không khí cuồng nhiệt tại đêm diễn đầu tiên ngày 24-10. Hơn 45.000 khán giả phủ kín sân vận động, vẫy lightstick màu vàng và đồng thanh hát theo các thành viên.

BigBang mở màn bằng ca khúc Fantastic Baby, sau đó trình diễn hơn 30 bài hát, gồm những bản hit gắn liền với tên tuổi nhóm như Lies, Haru Haru, Blue, Loser, Bad Boy... cùng các ca khúc mới hơn như BiiG, Home Sweet Home và những tiết mục solo của từng người.

BigBang đưa hàng chục nghìn khán giả quay về thời thanh xuân với loạt hit bất hủ - Ảnh: VP Bank

Truyền thông Hàn bày tỏ bất ngờ khi khán giả vẫn hát theo trọn vẹn các ca khúc dù không có phụ đề tiếng Hàn. Sau khi chương trình kết thúc, nhiều người tiếp tục đồng thanh hát Haru Haru. Các thành viên sau đó đáp lại tình cảm của khán giả bằng những tiết mục bổ sung, trong đó có Red Sunset.

Một trong những chi tiết được Financial News nhấn mạnh là sức mua vé của khán giả Việt Nam.

Theo đơn vị tổ chức, 80.000 vé của 2 đêm diễn đã bán hết trong 10 phút với giá dao động 1 - 10,5 triệu đồng.

Sức nóng của sự kiện cũng thể hiện ở hoạt động lưu trú và di chuyển. Tờ Chosun Ilbo ghi nhận trong ngày diễn ra concert, người hâm mộ đã xếp hàng từ sáng sớm trước cửa hàng pop-up bán hàng hóa chính thức của BigBang.

Lightstick kỷ niệm 20 năm có giá niêm yết 1,7 triệu đồng, được giới hạn mỗi người chỉ mua một chiếc. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, sản phẩm này được bán lại với giá từ 2 - 2,5 triệu đồng.

80.000 vé concert của BigBang tại Việt Nam "cháy vé" trong vòng 10 phút - Ảnh: VP Bank

Khách sạn Sheraton Hanoi West, cách sân vận động 500m gần như kín phòng trong thời gian diễn ra concert. Sau khi lịch biểu diễn được công bố, lượng tìm kiếm về du lịch Hà Nội tăng lên khoảng 4 lần so với bình thường.

Financial News nhận xét những năm gần đây, Việt Nam chuyển mình thành một thị trường khổng lồ, có sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp K-pop.

Năm 2023, BlackPink tổ chức concert tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Born Pink, với 2 đêm biểu diễn.

Vào thời điểm đó, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 30.000 khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 630 tỉ đồng. Khoảng 65% lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội, cho thấy tác động kinh tế đáng kể mà sự kiện mang lại.

Concert BigBang có thể mang đến hiệu quả kinh tế lên đến 800 tỉ đồng - Ảnh: X/@Daisy

Theo Financial News, hiệu quả kinh tế từ concert BigBang lần này được ước tính còn lớn hơn, lên tới 800 tỉ đồng. Trong ngày diễn ra concert, hàng hóa lưu niệm chính thức của BigBang cũng được bán hết nhanh hơn nhiều so với dự kiến của ban tổ chức.

"Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, sức mua vé của khán giả địa phương đã tăng lên vượt bậc.

Việt Nam cũng đang dành sự quan tâm lớn đến hiệu quả lan tỏa của ngành công nghiệp văn hóa và du lịch. Vì vậy, tiềm năng tăng trưởng của thị trường biểu diễn trong tương lai là vô cùng rộng mở" - ông Yoon Hwi, đại diện Carpa, đơn vị đồng tổ chức concert BigBang chia sẻ với Financial News.