KinoFest ‘mang’ cả Gấu vàng và Lương Triều Vỹ sang Việt Nam

Gặp gỡ báo chí công bố KinoFest 2026 trở lại - Ảnh: ĐẬU DUNG

Bà Thái Mai Lan - Viện trưởng Viện Goeth tại TP.HCM - phát biểu tại buổi công bố Tuần phim Đức thường niên KinoFest 2026 vào ngày 26-10 tại Hà Nội.

Tuần phim do Viện Goethe tổ chức, diễn ra ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Huế từ ngày 5-11 tới 31-12.

Có một nước Đức không hào nhoáng như trên bưu thiếp

Bà Thái Mai Lan đặt câu hỏi: Con người có bao nhiêu tự do để chọn cuộc đời mà mình mong muốn và những lựa chọn đó bị xã hội định hình đến mức nào?

Theo bà, tám bộ phim hay mới nhất của điện ảnh Đức trong tuần phim sẽ khám phá câu trả lời từ các góc độ khác nhau.

Trong đó Yellow letter - tác phẩm đoạt Gấu Vàng cho Phim hay nhất tại Liên hoan phim Berline 2026, theo chân một cặp nghệ sĩ trong bối cảnh biến động chính trị, đẩy đời sống gia đình và những lựa chọn nghề nghiệp của họ vào thử thách.

Rose lại xoay quanh một người phụ nữ sống dưới danh tính nam giới ở thế kỷ XVII, chạm đến những câu hỏi về danh tính.

Còn phim Silent Friend có sự góp mặt của tài tử Lương Triều Vỹ và minh tinh Léa Seydoux, đã mở rộng cuộc đối thoại sang mối quan hệ giữa con người và thế giới thực vật.

Bà Thái Mai Lan - Viện trưởng Viện Goethe tại TP.HCM - chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại diện Viện Goethe tại TP.HCM cho biết "ban tổ chức quan tâm đến những tác phẩm phản ánh sự phức tạp của xã hội Đức chứ không phải một hình ảnh nước Đức hào nhoáng như trên bưu thiếp, đồng thời muốn cất lên tiếng nói cho những nhóm người ít đề cập hoặc ít được lắng nghe". Điều này thể hiện qua các phim Ich verstehe Ihren Unmut; Oh, this Unspeakable…

Theo bà Thái Mai Lan, các tác phẩm mời gọi người xem nhìn lại trải nghiệm cá nhân và suy ngẫm lại những giả định của chính mình. Ngay cả The Last Whale Singer - phim hoạt hình dành cho thiếu nhi tưởng như không đề cập đến câu hỏi thì vẫn chạm tới một cách gián tiếp.

Diễn viên Thùy Anh chia sẻ về điện ảnh Đức - Ảnh: ĐẬU DUNG

Vừa ăn bỏng ngô, vừa xem phim dưới tán cây hoặc chòm sao

Phim Đức thường mang tính hiện thực rất cao và có thể khó xem với đại chúng bởi các nhà làm phim tại đây có được sự tự do lớn trong sáng tạo.

Họ được hậu thuẫn bởi các quỹ tài trợ nghệ thuật nên không bị áp lực thuần túy phải chạy theo doanh thu thương mại, từ đó có thể khai thác những lát cắt trần trụi, những thân phận và câu chuyện ít thấy trong đời sống thường nhật.

Tuy nhiên 10 năm trở lại, điện ảnh Đức cũng đã có những chuyển biến về tính đa dạng và tiệm cận mạnh mẽ hơn với khán giả quốc tế.

Yellow letter - phim hay nhất, giải Gấu Vàng Berlin tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2026 - Ảnh:

Silent Friend có sự tham gia của tài tử Lương Triều Vĩ, từng giành được sáu giải thưởng tại Liên hoan phim Venice 2025 - Ảnh: Pandora Film

Tại KinoFest năm nay, có các tác phẩm được ghi nhận tại những liên hoan phim quốc tế, có cả chính kịch lịch sử và những câu chuyện xã hội đến hài hước, suy tưởng và phiêu lưu hoạt hình.

Xem trailer các phim chiếu trong tuần phim năm nay, diễn viên Thùy Anh bày tỏ phần hình ảnh tác động thị giác rất mạnh, đập ngay vào mắt và khơi gợi sự tò mò sâu sắc về ý nghĩa cũng như thông điệp ẩn chứa bên trong.

"Hy vọng được thưởng thức trọn vẹn tất cả các tác phẩm này ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM", diễn viên nói.

Các phim trình chiếu trong tuần phim KinoFest năm nay toàn phim mới nhất của điện ảnh Đức - Video: BTC

Bà Thái Mai Lan nói thêm, trong kỷ nguyên bùng nổ của các nền tảng trực tuyến, dù bất kỳ ai cũng có thể xem phim một mình tại nhà, KinoFest mang đến cơ hội để mọi người ngồi lại cùng nhau, cùng ăn bỏng ngô, ngồi cạnh một người lạ để cùng cười hoặc cùng khóc, tạo nên trải nghiệm rạp chiếu đặc biệt.

Năm nay, ban tổ chức thử nghiệm mô hình chiếu phim ngoài trời, các gia đình có cơ hội dã ngoại, cùng hòa mình với đám đông trên bãi cỏ hoặc thưởng thức phim dưới những tán cây hoặc những chòm sao.

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