Hậu concert BigBang, vé chiều Hà Nội - TP.HCM kín chỗ, giá gần 6 triệu đồng

Trưa 26-10, các thành viên BigBang có mặt tại nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài, làm thủ tục xuất cảnh rời Việt Nam sau hai đêm biểu diễn - Ảnh: NIA

Vé máy bay Hà Nội - TP.HCM kín chỗ sau concert BigBang

Kết thúc chuyến công tác tại Hà Nội sớm hơn dự kiến, chị Kim Thùy - quản lý dự án công ty truyền thông tìm vé bay về TP.HCM ngay ngày 26-10 nhưng bất ngờ khi hàng loạt chuyến đã kín chỗ tới tối khuya. Những chuyến còn vé có giá lên tới gần 6 triệu đồng/chiều.

Chị cho biết trước đây từng nhiều lần mua vé sát giờ khởi hành khi có việc gấp nhưng hiếm khi gặp tình trạng vừa khó tìm chỗ, vừa phải trả mức giá cao như vậy.

"Không hiểu sao mới đầu tuần mà vé đã khan hiếm. Tôi liên hệ hãng thì được hướng dẫn đăng ký danh sách chờ" - chị Thùy nói. Không chỉ chị Thùy, nhiều hành khách phản ánh khó tìm mua vé chặng bay này trong ngày hôm nay dù đây là ngày đầu tuần, không thuộc cao điểm lễ, Tết.

Các chuyến bay của Vietjet từ Hà Nội - TP.HCM ngày 26-10 "hết vé" - Ảnh chụp màn hình

Khảo sát của Tuổi Trẻ cho thấy Vietjet khai thác khoảng 18-20 chuyến/ngày trên chặng bay này nhưng phần lớn chuyến trong ngày 26-10 không còn vé. Hành khách muốn bay phải chờ đến tối muộn, khi hệ thống chỉ còn chỗ một chuyến VJ155, khởi hành lúc 0h ngày hôm sau 27-10 với giá vé 3 triệu đồng/vé.

Tại Vietnam Airlines, khách muốn mua vé giờ chót được hướng dẫn liên hệ tổng đài để kiểm tra chỗ. Một số chuyến còn vé ghi nhận giá hạng phổ thông lên tới 5,8 triệu đồng/chiều, hạng thương gia khoảng 9,4 triệu đồng, cao gấp đôi mức thông thường.

Nhiều chuyến bay Hà Nội - TP.HCM hết vé, một số chuyến còn chỗ có giá gần 6 triệu đồng/chiều - Ảnh chụp màn hình

90.000 khán giả xem BigBang đã tạo nhu cầu lớn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một hãng hàng không cho biết nhu cầu đi lại trên trục Hà Nội - TP.HCM tăng đột biến trong ngày, một phần do lượng lớn khán giả từ phía Nam trở về sau hai đêm concert BigBang tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và 25-10.

Hai đêm diễn thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, trong đó có nhiều người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam ra Hà Nội thưởng thức chương trình. Sau đêm diễn cuối vào tối chủ nhật, nhu cầu trở về tập trung trong ngày thứ hai để kịp công việc, học tập, khiến nhiều chuyến bay nhanh chóng kín ghế.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trưa 26-10, các thành viên BigBang cũng có mặt tại nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài, làm thủ tục xuất cảnh rời Việt Nam sau hai đêm biểu diễn. Dù đeo khẩu trang, các thành viên vẫn vẫy tay chào người hâm mộ có mặt tại sân bay, khép lại chuyến lưu diễn thu hút sự quan tâm lớn tại Hà Nội.

Trước đó, giá vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội trong giai đoạn 23 đến 26-10 được ghi nhận từ 5,1 triệu đến gần 7 triệu đồng, cao hơn khoảng 70-75% so với cuối tuần kế tiếp.

Theo đại diện hãng bay, khi nhu cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn, các hạng vé giá thấp nhanh chóng hết chỗ. Hành khách đặt sát giờ khởi hành thường phải mua vé ở mức giá cao hơn, thậm chí không còn lựa chọn trên chuyến bay mong muốn.

Diễn biến này cho thấy các sự kiện âm nhạc quy mô lớn đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong việc hình thành nhu cầu du lịch và đi lại bằng đường hàng không.

Khác với cao điểm hè hay lễ, Tết thường kéo dài nhiều ngày, nhu cầu đi lại phục vụ concert tập trung trong thời gian ngắn, thường tăng trước sự kiện một đến hai ngày và dồn vào thời điểm ngay sau khi chương trình kết thúc.