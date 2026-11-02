Lại 'rộ' tố cáo lừa đảo bán tour du lịch

Tour du lịch giá rẻ, thiếu thông tin minh bạch tiềm ẩn nhiều rủi ro - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phản ánh những rắc rối khi đặt tour du lịch, từ việc bị hủy chuyến sát ngày khởi hành, chậm hoàn tiền đến tình huống khách phải tự xoay xở phương tiện trở về nước.

Mua tour trọn gói nhưng phải tự mua vé về nước

Mới đây, chị L.T. đăng tải bài viết trên một diễn đàn du lịch, phản ánh việc cùng 11 thành viên phải tự mua vé máy bay về nước sau chuyến tour Lào do một công ty du lịch tổ chức.

Theo chị, nhóm đăng ký tour 5 ngày từ TP.HCM đến Viêng Chăn, với các dịch vụ trọn gói gồm vé máy bay khứ hồi, phương tiện di chuyển, khách sạn, vé tham quan và bảo hiểm. Nhóm cho biết đã thanh toán đầy đủ và ký hợp đồng với công ty C.T.

Theo lịch trình, ngày cuối đoàn di chuyển bằng tàu cao tốc từ Luang Prabang về Viêng Chăn để bay về TP.HCM. Nhóm khách ở Hà Nội sẽ bay thẳng từ Luang Prabang về nước. Tuy nhiên, đến ngày cuối hành trình, trưởng đoàn thông báo không thể liên lạc với giám đốc công ty. Cả 12 thành viên chưa có vé máy bay về nước, vé tàu cao tốc cũng chưa được bố trí.

Không còn cách nào khác, nhóm khách phải tự mua vé máy bay. Chị L.T. cho biết nhóm từ TP.HCM bay từ Luang Prabang đến Hà Nội, hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 18h5 ngày 28-10. Sau khoảng 3 giờ chờ nối chuyến, cả nhóm tiếp tục bay vào TP.HCM lúc 21h30 và về đến nhà khoảng 1h sáng hôm sau.

Du khách cần cảnh giác trước những lời mời chào tour thiếu minh bạch - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tour bị hủy sát giờ khởi hành, chờ 2 tháng chưa được hoàn tiền

Tương tự, anh T.T.Đ. phản ánh việc chuyển tiền tham gia chuyến đi tiền trạm Đông Phi nhưng tour bất ngờ bị hủy sát ngày khởi hành, đến nay vẫn chưa được hoàn trả đầy đủ.

Chuyến đi dự kiến khởi hành ngày 5-9-2026, qua Kenya, Tanzania và Ethiopia. Để đặt vé máy bay, khách sạn và các dịch vụ tại điểm đến, người tổ chức yêu cầu các thành viên chuyển tiền trước. Anh Đ. cho biết đã chuyển tổng cộng 49,2 triệu đồng; một thành viên khác ở Hà Nội cũng chuyển 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ còn 5 ngày trước ngày khởi hành, người tổ chức bất ngờ thông báo hủy chuyến với lý do gặp áp lực công việc và vướng kiện tụng nên không thể xuất cảnh. Khi anh Đ. và người bạn ở Hà Nội quyết định vẫn tiếp tục hành trình, họ được thông báo vé máy bay đã bị hủy.

Sau đó, anh Đ. nhiều lần nhắn tin trong nhóm Zalo để hỏi về việc hoàn tiền nhưng chỉ nhận được những lời hẹn như đang bận, sẽ chuyển tiền hoặc đề nghị chờ thêm. Người tổ chức đưa ra nhiều lý do chưa thể hoàn trả, trong đó có việc phải giải quyết tiền cọc cho khách khác và gặp khó khăn khi xoay xở tài chính.

Anh Đ. cũng cho biết người này từng nói không thể xuất cảnh do vướng kiện tụng, nhưng sau đó lại rủ nhóm đi Lào vào ngày 6-9-2026.

Sau khi cấn trừ chi phí chuyến đi Lào và hoàn trả một phần, theo anh Đ., người tổ chức hiện còn nợ anh khoảng 15 triệu đồng và người bạn ở Hà Nội hơn 40 triệu đồng. Anh Đ. cho biết đang lưu giữ các tin nhắn, nội dung trao đổi để làm căn cứ đề nghị giải quyết sự việc.

Công an cảnh báo tour không phép Cuối tháng 10, Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo tình trạng một số cá nhân sử dụng tài khoản riêng, hội nhóm mạng xã hội để quảng cáo tour giá rẻ, nhận đặt cọc nhưng không minh bạch thông tin đơn vị tổ chức và trách nhiệm bảo đảm an toàn. Khi xảy ra sự cố, du khách có thể gặp khó khăn trong việc xác định bên chịu trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi. Qua kiểm tra, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tuyên Quang đã kiến nghị xử phạt H.V.T. (sinh năm 1995, trú xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi kinh doanh dịch vụ lữ hành không có giấy phép. Ngày 28-10-2026, UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định xử phạt trường hợp này 46 triệu đồng. Theo Công an tỉnh, Luật Du lịch năm 2017 nghiêm cấm hoạt động kinh doanh lữ hành khi không đáp ứng đủ điều kiện, không có giấy phép hoặc không duy trì các điều kiện kinh doanh theo quy định.

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Bán tour, quảng bá quá dễ dàng trên mạng xã hội: Khách cần kiểm tra gì?

Trao đổi về sự việc, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt, cho rằng cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của các bên trong các vụ việc. Việc khách mua tour trọn gói nhưng phải tự mua vé máy bay về nước ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và an toàn của du khách.

Theo ông Vũ, rủi ro thường xuất phát từ việc đặt tour qua các kênh thiếu thông tin về pháp nhân, hợp đồng và trách nhiệm của người tổ chức. Các lời quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo có thể thu hút khách nhưng không đồng nghĩa đơn vị bán tour có đủ năng lực và uy tín.

Doanh nghiệp lữ hành phải bảo đảm các dịch vụ đã cam kết, từ vé máy bay, phương tiện di chuyển đến lưu trú và tham quan. Khách nên yêu cầu đơn vị cung cấp mã đặt chỗ (PNR) để kiểm tra trực tiếp với hãng hàng không, đồng thời xác nhận hành trình trước ngày khởi hành.

Du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị tổ chức trước khi đặt tour - Ảnh minh họa: ĐỖ ĐẠT

Để hạn chế rủi ro, ông Vũ khuyến nghị du khách tra cứu giấy phép lữ hành của doanh nghiệp tại địa chỉ csdl.vietnamtourism.gov.vn, kiểm tra tình trạng giấy phép và phạm vi kinh doanh nội địa hay quốc tế. Trước khi thanh toán, khách cần yêu cầu hợp đồng ghi rõ dịch vụ bao gồm, điều khoản hủy tour, hoàn tiền và trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Với vé máy bay, nên yêu cầu mã đặt chỗ để kiểm tra trực tiếp trên website hãng hàng không, đối chiếu họ tên, hành trình và giờ bay. Khách cũng nên chuyển khoản vào tài khoản doanh nghiệp, giữ chứng từ thanh toán, tìm hiểu phạm vi bảo hiểm và lưu thông tin liên hệ hỗ trợ tại điểm đến.

Với tour ghép, tour bụi hoặc đặt qua mạng xã hội, cần xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, người đứng tên hợp đồng và đầu mối xử lý sự cố. Du khách cũng nên kiểm tra fanpage, website chính thức, địa chỉ văn phòng, số điện thoại hỗ trợ; thận trọng với tour có giá rẻ bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.