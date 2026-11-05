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Làng du lịch nào sẽ thành ‘Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất’ năm 2026?

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Làng Thái Hải, làng Gò Cỏ, làng Tân Hóa…, 35 làng du lịch trên khắp đất nước cùng bước vào cuộc bình chọn ‘Điểm du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất’ năm 2026 từ ngày 7-11.

Làng du lịch nào sẽ thành ‘Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất’ năm 2026? - Ảnh 1.

Cuộc sống yên bình ở làng Thái Hải - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

"Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 là hội thi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh các mô hình làng du lịch, điểm du lịch nông thôn tiêu biểu, phát huy giá trị nông nghiệp, văn hóa, cảnh quan và tri thức bản địa.

Qua đó, hướng tới hình thành mạng lưới điểm đến nông thôn có chất lượng, bản sắc, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng thương hiệu du lịch nông thôn Việt Nam.

Danh sách tham gia ứng cử cho danh hiệu này gồm 35 làng du lịch, điểm du lịch nông thôn trên cả nước, với những nét văn hóa, đặc trưng riêng.

Trong đó, làng du lịch sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) và làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) từng được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới.

STT

Làng/điểm du lịch

STT

Làng/điểm du lịch

1

Thôn Bản Kun (Tuyên Quang)

19

Làng Tân Hóa (Quảng Trị)

2

Bản Nà Tông (Tuyên Quang)

20

Ngư Mỹ Thạnh (Huế)

3

Bản Lao Chải (Lai Châu)

21

A Nôr (Huế)

4

Bản Sì Thâu Chải (Lai Châu)

22

Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi)

5

Khu nghỉ dưỡng Đại Phú An (Lào Cai)

23

Làng Gò Cỏ (Quảng Ngãi)

6

Then Xả Xẻng (Lào Cai)

24

BB Farm (Đắk Lắk)

7

Làng sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên)

25

Cồn Én (An Giang)

8

Làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn)

26

Rừng tràm Trà Sư (An Giang)

9

Làng Hữu Liên (Lạng Sơn)

27

Hành trình sen quê Bác (Nghệ An)

10

Đồi chè Long Cốc (Phú Thọ)

28

Vườn hồng Lê Phúc (Lâm Đồng)

11

Làng Hùng Lô (Phú Thọ)

29

Cánh đồng bất tận (Tây Ninh)

12

Bản Meo (Bắc Ninh)

30

Cồn Chim (Vĩnh Long)

13

Làng Yên Đức (Quảng Ninh)

31

Mây tre đan Thủy Tuyết (Cần Thơ)

14

Làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội)

32

Chavi garden (Tây Ninh)

15

Làng nghề Lê Lợi (Hưng Yên)

33

Vườn hồng Tư Tôn (Đồng Tháp)

16

Hang Múa (Ninh Bình)

34

Mũi Cà Mau (Cà Mau)

17

Làng nghề Sinh Dược (Ninh Bình)

35

Mười Ngọt (Cà Mau)

18

Hoa Tiến & Sen quê Bác (Nghệ An)

Từ ngày 7-11, người dân, du khách có thể tham gia bình chọn cho 35 điểm đến du lịch nông thôn trên ba nền tảng trực tuyến của cuộc thi.

Cách thức bình chọn:

Trên cổng bình chọn trực tuyến, người tham gia lựa chọn điểm đến yêu thích, đăng nhập bằng tài khoản gmail, xác thực mã OTP và nhấn xác nhận "bình chọn" theo hướng dẫn.

Trên Facebook, người tham gia nhấn nút like tại bài đăng chính thức giới thiệu điểm đến dự thi.

Trên TikTok, người tham gia nhấn nút tim tại video chính thức giới thiệu điểm đến tương ứng.

Mỗi người có thể bình chọn cho nhiều điểm đến khác nhau và đồng thời tham gia trên cả ba nền tảng.

Kết quả bình chọn của mỗi điểm đến được tính bằng tổng số lượt bình chọn hợp lệ trên cả ba nền tảng, gồm lượt like trên Facebook, lượt tim trên TikTok và lượt bình chọn trên cổng trực tuyến của ban tổ chức.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM đầu tháng 12.

Làng du lịch nào sẽ thành ‘Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất’ năm 2026? - Ảnh 3.Du lịch nông thôn TP.HCM: Gắn cảnh quan với giá trị bản địa và OCOP

Từ những không gian sinh thái ven hồ, đến các mô hình nghỉ dưỡng giữa nông thôn, ba chuyến Farmtrip trong tháng 10-2026 mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP của TP.HCM.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: du lịch nông thôn Làng du lịch tốt nhất thế giới làng du lịch

    Dòng sự kiện: Việt Nam tươi đẹp

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