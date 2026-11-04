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Ga Đà Lạt sẽ được quảng bá tại ga Trouville - Deauville của Pháp

tác giả
M.V
M.V
M.V

Hoạt động du lịch của Lâm Đồng cùng với ga Đà Lạt sẽ được quảng bá tại ga Trouville - Deauville của Pháp - nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư Pháp thiết kế và xây dựng ga Đà Lạt vào những năm 1932 - 1938.

Ga Đà Lạt sẽ được quảng bá tại ga Trouville - Deauville của Pháp - Ảnh 1.

Lễ gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville - Deauville (Pháp) - Ảnh: M.V.

Chiều 4-11, tại ga Đà Lạt, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) tổ chức lễ kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont - Saint - Michel. Đồng thời hai bên gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville - Deauville.

Tại buổi lễ, VNR mong muốn quan hệ kết nghĩa phát triển thành hoạt động hợp tác theo ba hướng: trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà ga; chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhà ga gắn với du lịch, dịch vụ và giao thông đa phương thức; thúc đẩy quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt.

Ga Đà Lạt được các kiến trúc sư người Pháp xây dựng trong giai đoạn 1932 - 1938, là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 2001. Nhà ga được xem là một trong những công trình cổ kính và đẹp nhất Đông Dương. Tuyến Đà Lạt - Trại Mát là đoạn duy nhất còn lại của tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt.

Chính ga Trouville - Deauville ở vùng Normandy đã khơi nguồn cảm hứng cho các kiến trúc sư Pháp tạo nên ga Đà Lạt, cách nay gần một thế kỷ. Ga Đà Lạt và ga Trouville - Deauville hiện đều là điểm đến du lịch nổi tiếng, gắn với hành trình tham quan, trải nghiệm và khám phá văn hóa địa phương.

Ga Đà Lạt sẽ được quảng bá tại ga Trouville - Deauville của Pháp - Ảnh 2.

Đại diện Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp tham quan hoạt động du lịch tại ga Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Ga Hải Phòng xây dựng năm 1901, khai thác từ năm 1902, kết nối tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc). Năm 2025, nhà ga chính thức được công nhận là "Điểm du lịch".

Phía Pháp, ga Pontorson là cửa ngõ đến Mont-Saint-Michel, còn ga Trouville - Deauville đưa du khách tới các điểm đến nổi tiếng của vùng Normandy.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp khai thác mạng đường sắt quốc gia dài khoảng 28.000km. Năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt 43 tỉ euro, với khoảng 290.000 nhân viên làm việc tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

SNCF và ngành đường sắt Việt Nam từng hợp tác trong dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

Ga Đà Lạt sẽ được quảng bá tại ga Trouville - Deauville của Pháp - Ảnh 4.Đi lại tuyến đường sắt răng cưa độc đáo của Đà Lạt, cả thế giới chỉ hai nơi có

Cung đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt vẫn còn dấu tích của tuyến đường sắt leo núi từng độc nhất Đông Dương, đến nay cả thế giới chỉ hai nơi có.

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M.V
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    Chủ đề: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam kết nghĩa ga du lịch đường sắt ga Đà Lạt Du lịch Lâm Đồng

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