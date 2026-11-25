Bức ảnh "Mắt cá" chụp ông Đồ Văn Mười lan tỏa trên toàn thế giới của nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết "thương hiệu an toàn, văn minh, thân thiện" của Đà Nẵng có được cũng nhờ một phần từ những người dân Đà Nẵng chất phác, đôn hậu, giàu lòng hiếu khách như tính cách đặc trưng của cộng đồng xứ Quảng.

Đó là một cặp vợ chồng bán xí mà phù với nụ cười đẹp trong trẻo, một cụ ông chèo rớ chồ với "đôi mắt cá" hay câu chuyện tài xế taxi hết lòng trợ giúp du khách khi lạc đường…

Những "đại sứ" du lịch ở làng quê

Một buổi sáng, sau nhiều ngày hình ảnh một lão ngư ở xã Nam Phước "nổi rần rần" trên cộng đồng du lịch thế giới với bức ảnh "mắt cá", nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Thành Chương (Hội An) chạy xe máy dẫn chúng tôi qua gặp nhân vật chính của bức ảnh này.

Đó là ông Đồ Văn Mười, làm nghề chài lưới ở xóm Đông Bình, xã Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ).

Nhà ông Mười nằm sát bên con đường bê tông như dải lụa giữa các rặng cau già. Bao nhiêu năm làm nghề chài lưới, hình ảnh ông tần tảo đứng kéo lưới chồ ven sông lọt vào mắt các nhiếp ảnh gia, rồi bỗng dưng tạo "nghề phụ" để ông có thêm thu nhập: làm mẫu ảnh.

Ông Mười ngoài đời thực và trong ảnh - Ảnh: BÁ DŨNG

Kể lại bức ảnh "mắt cá" được bà Sophia Spurgin - một giáo viên hưu trí, đam mê du lịch và chụp ảnh ở Anh - vượt qua hơn 14.000 bức ảnh để giành chiến thắng trong cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026 ở Anh, ông Mười nói không nhớ rõ nét mặt chủ nhân bức ảnh.

Chỉ một điều mà ông vẫn cố gắng duy trì và làm tốt nhất, đó là giữ đời sống chân chất, giữ thái độ vui vẻ, niềm nở, đôn hậu vốn có để khách đến chụp ảnh ông hài lòng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Thành Chương, người thường xuyên kết nối và dẫn các tour khách quốc tế chụp ảnh tại Hội An, cho biết ông có số điện thoại và đầu mối của hàng chục "mo đồ" (model) chân đất ở địa phương.

Đây là những mẫu ảnh không chuyên, làm nông dân, sống gắn liền với sông nước, ruộng vườn, nhưng nhờ sở hữu vóc dáng hoặc một nét đẹp nổi trội trên cơ thể nên lọt vào mắt các nhiếp ảnh gia.

Ông Chương cho biết mỗi lần có các đoàn khách tới muốn chụp tour con người, làng quê sông nước, ông lại kết nối với các "diễn viên" để đưa khách tới.

Du khách tham quan làng quê ở xã Nam Phước - Ảnh: BÁ DŨNG

Trực tiếp sáng tạo tác phẩm, trò chuyện với các "mo đồ" không chuyên này, các du khách, nhiếp ảnh gia có cảm xúc đặc biệt để gửi gắm vào tác phẩm.

Không ít người mẫu từ chỗ không ai biết bỗng nổi tiếng cả thế giới. Bức ảnh về con người, vùng đất Đà Nẵng cũng được lan tỏa và thu hút khách du lịch tìm về.

"Mỗi bức chân dung, mỗi câu chuyện về người dân Hội An, Đà Nẵng thông qua nhiếp ảnh luôn có sức hút vô cùng lớn với việc quảng bá, giới thiệu vùng đất và con người.

Nhiếp ảnh không chỉ dừng lại ở một tấm hình. Việc các bức ảnh thắng giải, được truyền thông quốc tế đề cập cũng giúp du khách tò mò và tìm đến tận nơi" - ông Chương nói.

Mỗi người dân Đà Nẵng là một "đại sứ du lịch"

Bức ảnh "Cụ bà đẹp nhất thế giới" của nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle chụp bà Bùi Thị Xong

Ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng các hãng truyền thông quốc tế lại đăng tải câu chuyện "cụ bà có nụ cười đẹp nhất thế giới", "cặp vợ chồng bán xí mà phù lâu nhất Việt Nam" hay "vùng đất hấp dẫn nhất cho khách du lịch du mục"…

Những bài viết, kèm địa chỉ, nhân vật cụ thể này đã góp phần đưa Đà Nẵng như một "điểm phải ghé" trong hành trang chu du khắp thế giới của du khách.

Nhiếp ảnh gia Mai Thành Chương hướng dẫn tạo dáng cho "cụ bà đẹp nhất thế giới" ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Không chỉ "hữu xạ tự nhiên hương", để giữ gìn hình ảnh vùng đất và con người Đà Nẵng giàu lòng mến khách, chính quyền và ngành du lịch cũng quản lý rất chặt các hoạt động mua bán, giao tiếp với du khách.

Trong đó, chợ Hàn, chợ Cồn là hai điểm tham quan, mua sắm được dành sự quan tâm đặc biệt.

Trưởng Ban quản lý chợ Hàn, ông Nguyễn Trung Thành, cho biết do tính chất phức tạp của việc buôn bán, dễ nảy sinh các va chạm, tranh cãi với khách nên lâu nay ngành công thương và các cơ quan quản lý luôn yêu cầu tiểu thương phải giữ chuẩn mực khi giao tiếp với khách.

Mỗi người bán hàng ở chợ Hàn không chỉ làm công việc buôn bán, mà họ còn là "đại diện truyền thông" của vùng đất, con người Đà Nẵng.

Khách nước ngoài trải nghiệm làng quê ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Thuật lại câu chuyện chấp nhận thiệt thòi để giữ hình ảnh đẹp trong mắt khách, ông Thành cho biết cách đây không lâu một vị khách Hàn Quốc mua tấm áo dài rồi đi về nước.

Ngỡ gần 2 tuần, khách không có phản hồi thì việc bán hàng đã xong, nào ngờ một ngày vị khách này gọi điện tới phàn nàn và yêu cầu phải hoàn tiền.

Theo ông Thành, dù lý do khá khó hiểu, khách cũng đã sử dụng đồ thời gian dài, sau đó Ban quản lý và người bán hàng cũng chấp nhận nhận lại áo dài, hoàn lại tiền cho khách.

"Mình không sai, nhưng chúng tôi thống nhất rằng chấp nhận thiệt một chút để khách không phản ứng. Họ ấn tượng tốt về vùng đất, con người Đà Nẵng, thông tin tích cực thì thành phố sẽ được lợi hơn" - ông Thành nói.

Tại các điểm đông đúc du khách như cầu Rồng, chùa Linh Ứng, những câu chuyện cảm động về người dân Đà Nẵng hết lòng hỗ trợ du khách được chia sẻ lên truyền thông cũng gây rung cảm mạnh mẽ.

Bãi biển Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Mới đây, nhóm khách quốc tế thuê một taxi để ra sân bay Đà Nẵng. Trên đường đi qua cầu Rồng, tài xế trò chuyện và được nhóm khách nói rằng họ khá lạ lẫm với hình ảnh cầu Rồng phun lửa, phun nước vào ban đêm.

Thay vì hoàn thành cuốc xe, nam tài xế tấp xe vào vỉa hè, giới thiệu chi tiết về không khí cầu Rồng ban đêm. Mục đích của anh là để đoàn khách có thêm trải nghiệm, họ sẽ thay đổi quyết định để nán lại Đà Nẵng thêm một đêm trải nghiệm khoảnh khắc đẹp bên sông Hàn.

Đoàn khách quyết định bỏ hành trình ra sân bay, xuống xe ở cầu Rồng và có những khoảnh khắc tràn ngập niềm vui. Clip này chia sẻ trên các kênh truyền thông đã gây ấn tượng đẹp về vùng đất Đà Nẵng.

"Chúng tôi yêu Đà Nẵng" Chia sẻ với phóng viên, ông Kawa Wandi cùng vợ, 3 con từ Thụy Điển qua Đà Nẵng sinh sống, cho biết cả nhà đã đi qua 15 quốc gia rồi quyết định dừng lại ở Đà Nẵng để sống trong thời gian dài. Lý do rất đơn giản mà có khi người dân tại chỗ vì quá quen rồi nên không nhận thấy: Con người Đà Nẵng chân chất, hiền hòa, sẵn lòng giúp đỡ người khác; thành phố cũng "vừa đủ" náo nhiệt nhưng không xô bồ, chật chội, hội tụ đủ các rừng, biển lẫn di sản và một cộng đồng dân cư đặc trưng khiến khách phương xa mê đắm. "Chúng tôi chọn Đà Nẵng và 5 năm vẫn thấy mình hạnh phúc ở nơi đây" - ông Kawa nói.

Để góp phần thu hút điểm đến, tạo hình ảnh đô thị năng động, an toàn và đẹp mắt trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng đề án Truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ triển khai đợt khảo sát ý kiến bạn đọc và du khách Cuộc khảo sát gồm 15 câu hỏi, chủ yếu theo hình thức lựa chọn đáp án, tập trung vào nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu, nội dung và phương thức quảng bá thành phố. Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc, người dân và du khách tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa. Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về định hướng quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn!