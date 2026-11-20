Phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Sáng 20-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng mời các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch tham vấn các nội dung về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2027 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay vì chỉ tập trung các hoạt động bên sông Hàn hoặc khu vực biển Mỹ Khê, Đà Nẵng muốn mở rộng không gian kinh tế đêm đến Hội An, Mỹ Sơn, Tam Kỳ, Chu Lai và vùng miền núi phía tây.

Sẽ có công viên theo mô hình Disneyland ở xã Thăng An?

Một trong những đề xuất chú ý là xúc tiến kêu gọi đầu tư khu phức hợp vui chơi giải trí, lễ hội và sự kiện quốc tế theo mô hình công viên Disneyland tại xã Thăng An.

Theo dự thảo, tổ hợp này có thể bao gồm công viên giải trí chuyên đề, khu nghỉ dưỡng cao cấp, quảng trường sự kiện, sân khấu ngoài trời, trung tâm triển lãm và hội nghị.

Không gian còn được định hướng phát triển các chương trình biểu diễn thực cảnh, nghệ thuật ánh sáng, phố đi bộ ẩm thực, trung tâm mua sắm cùng các công trình phụ trợ.

Dự kiến việc xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án được thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030.

Bãi biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngoài ra, Đà Nẵng còn tính đến việc thu hút các tổ hợp giải trí, thể thao quốc tế, trong đó có đề xuất nghiên cứu trường đua MotoGP, các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, lễ hội EDM, K-pop, J-pop và những chương trình biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế.

Thành phố cũng đưa vào định hướng nghiên cứu tổ chức các lễ hội ánh sáng, trình diễn khinh khí cầu, sự kiện thời trang và cả giải đua xe công thức 1.

Sông Hàn thành "dòng sông ánh sáng", Mỹ Sơn có tour đêm

Mỹ Sơn sẽ có nhiều hoạt động ban đêm để níu chân du khách - Ảnh: BÁ DŨNG

Đối với khu vực trung tâm, Đà Nẵng định hướng xây dựng hai bờ sông Hàn thành một không gian giải trí, nghệ thuật, mua sắm và ẩm thực liên hoàn.

Điểm nhấn là dự án "Dòng sông ánh sáng", đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, chỉnh trang cảnh quan, kết nối các tuyến phố đi bộ, công viên và dịch vụ du lịch đường thủy.

Tại Hội An, dự thảo đề xuất xây dựng không gian di sản văn hóa sáng tạo ban đêm với nhiều sản phẩm mới như tour "Ngược dòng ký ức" tại di tích Nhà lao Hội An, "Hành trình chạm vào di sản", "Giải mã kiến trúc di sản Hội An" và chương trình nghệ thuật "Dấu ấn tuồng xưa".

Đặc biệt, tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, thành phố đề xuất tổ chức các chương trình "Âm vang Mỹ Sơn", "Sắc màu di sản", kết hợp biểu diễn văn hóa Chăm, trải nghiệm làm gốm, thưởng thức ẩm thực và trình chiếu 3D mapping kể chuyện di sản.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng được nghiên cứu khai thác tour đêm kết hợp chiếu sáng nghệ thuật và chương trình thực cảnh "Huyền thoại Ngũ Hành Sơn".

Khai thác kinh tế đêm ở địa bàn vùng xa

Hành trình trải nghiệm đi bộ xuyên rừng ở xã Tây Giang - Ảnh: BÁ DŨNG

Không chỉ khu trung tâm, Đà Nẵng còn muốn đưa kinh tế ban đêm phát triển sâu vào các vùng biển, làng quê và miền núi.

Tại Tam Thanh, dự thảo đề xuất phát triển không gian biển đêm gắn với làng bích họa, các hoạt động trình diễn ánh sáng, trải nghiệm bắt còng, câu mực, cắm trại và chợ hải sản.

Ở Tam Hải, định hướng là phát triển du lịch làng biển, ẩm thực cộng đồng, âm nhạc acoustic, ngắm sao và những chuyến thuyền đêm.

Các khu vực biển Hà My, An Bàng, Duy Nghĩa được nghiên cứu phát triển những cụm giải trí, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp về đêm.

Chu Lai - Núi Thành được định vị là không gian kinh tế 24 giờ, tập trung dịch vụ phục vụ chuyên gia, doanh nhân, khách công vụ làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, cảng biển và hàng không.

Vùng miền núi phía tây cũng được đưa vào kế hoạch với các sản phẩm du lịch đêm gắn với văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, nhà Gươl, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, dược liệu và lưu trú cộng đồng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 10 không gian kinh tế ban đêm, 30 sản phẩm đặc trưng, triển khai 10 dự án ưu tiên và hình thành 3-5 khu vực đủ điều kiện hoạt động 24 giờ. Theo lộ trình dự kiến, năm 2027 thành phố sẽ lựa chọn 3-5 khu vực thí điểm mô hình hoạt động 24 giờ, xây dựng bản đồ kinh tế ban đêm và thương hiệu "Đà Nẵng by Night". Đến năm 2030, Đà Nẵng kỳ vọng hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm đủ sức hấp dẫn du khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và tạo thêm việc làm cho người dân.

Để góp phần thu hút điểm đến, tạo hình ảnh đô thị năng động, an toàn và đẹp mắt trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, TP Đà Nẵng đang xây dựng đề án Truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ triển khai đợt khảo sát ý kiến bạn đọc và du khách Cuộc khảo sát gồm 15 câu hỏi, chủ yếu theo hình thức lựa chọn đáp án, tập trung vào nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu, nội dung và phương thức quảng bá thành phố. Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc, người dân và du khách tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa. Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về định hướng quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn!