Ông Lê Quốc Việt - Ảnh: NVCC

Theo ông Lê Quốc Việt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, hiến kế đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đà Nẵng không chỉ những thương hiệu đã nổi tiếng mà một còn là một vùng đầy đặc trưng địa phương để tạo sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đừng để thương hiệu Đà Nẵng và Hội An hòa lẫn

Hội An là một thương hiệu du lịch có thể cùng Đà Nẵng đóng vai trò vùng lõi, đầu mối đưa khách đến các điểm đến vệ tinh - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo ông Việt, trước khi hợp nhất, Đà Nẵng và Quảng Nam đã sở hữu hai thương hiệu du lịch có sức hút riêng trên thị trường quốc tế.

Đà Nẵng được nhận diện là thành phố biển năng động, hiện đại, có hạ tầng du lịch phát triển, những khu nghỉ dưỡng cao cấp và nhiều hoạt động giải trí.

Trong khi đó, Hội An hấp dẫn du khách bởi phố cổ, những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, làng nghề, văn hóa cộng đồng và nhịp sống chậm rãi.

Ngay cả thị trường khách cũng có sự khác biệt. Đà Nẵng có thế mạnh ở dòng khách châu Á, khách trẻ và nghỉ dưỡng biển; Hội An thu hút nhiều khách châu Âu, Mỹ, Úc yêu thích di sản và trải nghiệm văn hóa.

Theo ông Việt, hợp nhất không có nghĩa phải tạo ra một hình ảnh du lịch đồng nhất mà cần phát huy thế mạnh bổ trợ của hai thương hiệu.

Đà Nẵng và Hội An có thể trở thành hai cửa ngõ đón khách quốc tế, từ đó đưa du khách khám phá những vùng đất sâu hơn trong nội địa.

Riêng Hội An cần giảm áp lực du khách lên phố cổ, hạn chế thương mại hóa và giữ gìn những giá trị đã làm nên sức hấp dẫn của di sản.

Ông Việt gợi ý khơi lại tinh thần "Hội An nhân tình thuần hậu", xây dựng những chuẩn mực ứng xử cộng đồng để gìn giữ sự chân thành, hiếu khách của cư dân.

Cùng với các thị trường truyền thống, ông đề xuất quan tâm hơn đến khách Nhật Bản, Trung Đông, đặc biệt là khách châu Âu, Úc nghỉ đông hoặc nghỉ hưu dài ngày, góp phần kéo dài mùa du lịch.

Du khách trải nghiệm giếng cổ tại Cù Lao Chàm - Ảnh: BÁ DŨNG

Chia Đà Nẵng thành 5 vùng du lịch để kể chuyện với thế giới

Một trong những đề xuất đáng chú ý của ông Việt là tổ chức không gian du lịch Đà Nẵng mới thành 5 vùng, với những sản phẩm và cách tiếp cận thị trường khác nhau.

Trung tâm Đà Nẵng và Hội An giữ vai trò vùng lõi, vừa là điểm đến chủ lực vừa làm đầu mối đưa khách đến các vùng vệ tinh.

Vùng biển trải dài qua Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Tam Hải và các làng nghề ven biển. Thay vì bãi biển nào cũng phát triển dịch vụ giống nhau, cần phân định khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, khu thể thao và giải trí biển, đồng thời khai thác văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển.

Đà Nẵng cũng cần tính đến phân khúc khách du lịch cao cấp bằng du thuyền, phát huy lợi thế các cảng Tiên Sa, Kỳ Hà.

Rừng đỗ quyên ở phía Tây TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Tuy nhiên, phần đáng chú ý trong đề xuất của ông Việt nằm ở những làng quê ngay cạnh các trung tâm du lịch.

Ông dẫn ra Hòa Bắc, Triêm Tây, Trà Nhiêu, Đông Khương - những vùng có cảnh quan, nghề truyền thống và đời sống nông thôn đủ sức phát triển thành sản phẩm du lịch xanh.

Một ý tưởng cụ thể là phát triển hành trình "Hội An 3 làng", kết nối làng rau Trà Quế, làng chài Tân Thành và làng lúa An Mỹ qua tuyến sông Cổ Cò.

Trên cùng một hành trình, du khách có thể tìm hiểu nghề trồng rau, trải nghiệm cuộc sống làng chài, khám phá đồng lúa và không gian sông nước xứ Quảng. Điểm hấp dẫn của những tour này không nằm ở công trình đầu tư lớn mà ở chính đời sống thường ngày của cư dân.

Từ vùng làng quê, hành trình có thể mở rộng lên trung du, kết nối Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang và xa hơn đến Tây Giang.

Ông Việt đề xuất những tuyến du lịch chuyên đề như khám phá văn hóa Chăm, làng cổ Lộc Yên; du lịch về nguồn tại địa đạo Kỳ Anh, tượng đài Mẹ Thứ, di tích Nước Oa; trải nghiệm làng trái cây Đại Bình, nguồn nước nóng Tây Viên.

Các dòng sông Thu Bồn, Cổ Cò, Trường Giang cũng cần được khai thác như những tuyến kết nối du lịch, thay vì chỉ là cảnh quan để ngắm nhìn.

Xa hơn là vùng núi cao Trường Sơn, nơi có những bản làng đồng bào Cơ Tu, Xê Đăng, Cor cùng không gian rừng, nghề thủ công, kiến trúc truyền thống, lễ hội và sản vật đặc trưng.

Để du khách đến và trở lại Đà Nẵng nhiều lần

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cần tạo điều kiện cho người trẻ, phụ nữ địa phương khởi nghiệp du lịch, tạo thêm sinh kế và động lực gìn giữ nghề truyền thống.

Cùng với đó, phải cải thiện giao thông công cộng và kết nối các điểm đến. Những vùng miền núi dù có tài nguyên hấp dẫn vẫn khó thu hút khách nếu việc di chuyển bất tiện, thiếu dịch vụ phù hợp.

Muốn khách ở lâu thì cần có các chính sách, sản phẩm đủ hấp dẫn để họ ở lại. Văn hóa, đặc trưng địa phương chính là cái mà du khách đang cần, cũng là cách để quảng bá vùng đất bản sắc Đà Nẵng tốt nhất khi ra thế giới.

Mời bạn đọc tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú toàn thành phố phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ, trong đó có 7,73 triệu lượt khách quốc tế.



Tuy nhiên, thời gian lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm mới đạt 1,84 ngày/lượt, riêng khách quốc tế khoảng 2 ngày/lượt.

Một địa phương hội tụ Hội An, Mỹ Sơn, những bãi biển nổi tiếng, làng nghề, rừng núi và hàng loạt di sản văn hóa nhưng thời gian lưu trú còn ngắn cho thấy dư địa phát triển sản phẩm trải nghiệm vẫn rất lớn.

Nếu chỉ quảng bá biển đẹp, khu nghỉ dưỡng và phố cổ, du khách có thể tiếp tục đến đông hơn. Nhưng để họ ở lại thêm vài ngày hoặc quay trở lại lần thứ hai, thứ ba, thành phố cần những hành trình mới.

Vẻ đẹp của thung lũng ở Tắk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Một gia đình có thể dành kỳ nghỉ đầu tiên cho biển, Bà Nà và Hội An. Lần trở lại, họ khám phá làng quê, dòng sông và di sản Chăm. Chuyến đi tiếp theo có thể dành cho Trường Sơn, những bản làng và thiên nhiên miền núi.

Theo hướng hiến kế của ông Việt, mạng lưới sản phẩm bổ trợ nhau sẽ giúp các điểm đến không phải cạnh tranh bằng những dịch vụ giống nhau mà cùng tạo nên thương hiệu Đà Nẵng đa dạng, khác biệt.

5 vùng cốt lõi cần truyền thông, quảng bá về Đà Nẵng Vùng lõi - Đà Nẵng, Hội An: Hai cửa ngõ đón khách quốc tế, phát triển du lịch đô thị, di sản và dịch vụ cao cấp. Vùng biển - Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Tam Hải: Phát triển nghỉ dưỡng, thể thao biển, làng nghề và du lịch du thuyền. Vùng làng quê - Hòa Bắc, Triêm Tây, Trà Nhiêu, Đông Khương: Khai thác du lịch xanh, nghề truyền thống và trải nghiệm đời sống nông thôn. Vùng trung du - Mỹ Sơn, Đông Giang, Lộc Yên, Đại Bình: Phát triển các tuyến du lịch về di sản, văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Vùng núi cao - Trường Sơn: Phát triển du lịch sinh thái, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số và trải nghiệm có trách nhiệm.

Để góp phần thu hút điểm đến, tạo hình ảnh đô thị năng động, an toàn và đẹp mắt trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, TP Đà Nẵng đang xây dựng đề án Truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ triển khai đợt khảo sát ý kiến bạn đọc và du khách Cuộc khảo sát gồm 15 câu hỏi, chủ yếu theo hình thức lựa chọn đáp án, tập trung vào nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu, nội dung và phương thức quảng bá thành phố. Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc, người dân và du khách tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa. Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về định hướng quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn!