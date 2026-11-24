Trung tâm TP Đà Nẵng hiện nay - Ảnh: BÁ DŨNG

Với khát khao vươn mình, thành phố Đà Nẵng đã tạo nên cuộc chuyển mình đáng chú ý trong gần ba thập niên.

Đà Nẵng xây cầu biểu tượng, xóa nhà chồ ven sông

Nhắc đến địa danh Đà Nẵng giờ đây ngoài cầu Rồng, Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng, biển Mỹ Khê, hình ảnh cây cầu Sông Hàn như một biểu tượng đi liền qua tháng năm, thế hệ người dân.

Truyền thông về Đà Nẵng cũng có biểu tượng cây cầu - dù không dài, không đồ sộ nhưng lại mang một biểu tượng đặc biệt gắn liền với khát khao trỗi dậy của thành phố giai đoạn những năm 1998.

Nhắc lại câu chuyện thời điểm cầu Sông Hàn được xây dựng năm 1998, người dân ở Đà Nẵng nhớ như in việc chính quyền tìm cách vận động cả thành phố chung tay.

Ông Nguyễn Sáu, người dân trên đường Lê Lợi, một trong những người đã cùng bà con, khu dân cư góp tiền, dù không lớn, để cùng thành phố xây cầu Sông Hàn, kể lại rằng đôi bờ sông Hàn trước khi có cầu còn sử dụng phà để qua sông.

Phía bờ Đông là những xóm nhà chồ, khu dân cư nghèo và những khoảng đất chưa được khai thác.

Cầu Rồng lúc đang thi công - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Để có cây cầu, Đà Nẵng quyết định vận động cán bộ, công chức góp ngày lương, doanh nghiệp và người dân cùng chung sức.

Trong danh sách đóng góp ngày ấy, những cái tên như Nguyễn Bá Thanh (Chủ tịch UBND thành phố lúc bấy giờ), ông Huỳnh Năm (Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố)… góp số tiền hàng chục triệu đồng, tạo khí thế rất lớn cổ vũ Nhân dân chung tay.

Mời bạn đọc tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa.

Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền hàng tỉ đồng từ các nguồn quyên góp đã được chính quyền tổng hợp. Hình ảnh cây cầu "nối đôi bờ vui" hiện hữu gần hơn trước ánh mắt của bà con Đà Nẵng.



Ngày 29-3-2000 - đúng vào ngày kỷ niệm giải phóng thành phố Đà Nẵng, cầu Sông Hàn khánh thành, mở đường trực tiếp từ trung tâm thành phố sang bờ Đông.

Ngoài cầu Sông Hàn, Đà Nẵng cũng thực hiện một cuộc "cách mạng" di dân, tái định cư các xóm nhà chồ ven sông Hàn, bố trí tái định cư, mở đường Bạch Đằng Đông, nay là trục Trần Hưng Đạo và các tuyến ven sông.

Cao tốc nối từ Huế vào TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Người dân nhiều thế hệ sống trên những khu nhà lơ lửng chơ vơ trên sông, khi chính quyền vận động di dời thì nặng nỗi lo toan. Hàng trăm, hàng ngàn hộ trong diện như vậy yêu cầu một quỹ đất bố trí tái định cư khổng lồ cùng chính sách an sinh đi kèm đủ lớn.

Đà Nẵng đã làm được và thậm chí làm rất tốt, để đến nay những khu nhà chồ cũ mọc lên tòa nhà cao tầng, những khu du lịch sầm uất du khách.

Lấy hạ tầng mở không gian phát triển

Trong các tài liệu kỷ niệm các lễ trọng đại của thành phố Đà Nẵng, câu chuyện thành phố có những giai đoạn quyết tâm trở mình bằng cách đặt tư duy hạ tầng đi trước được nhắc nhiều như một bài học chiến lược, góp phần định hình một đô thị năng động, đẹp mắt trong bè bạn quốc tế như hôm nay.

Một trong những tuyến đường tốn nhiều thời gian, công của nhất là đường Nguyễn Tất Thành (dài hơn 15km ven vịnh Đà Nẵng).

Để mở con đường huyết mạch này, thành phố phải thuyết phục từng hộ dân nhường nhà, nhường đất, hy sinh sinh kế của mình để thành phố kết nối rộng mở hơn.

Người miền biển trước sự phát triển của quê hương lần lượt đồng ý ký giấy để nhường nhà cửa cho cơ quan nhà nước làm đường.

Tới 2003, đường Nguyễn Tất Thành nối từ Thuận Phước chạy dài tới 15km lên tận Nam Ô được phóng tuyến, khánh thành.

Du lịch đang phát triển ở khắp thành phố, làng quê tại Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Có thể nói, giai đoạn từ 1999 đến 2013 là thời điểm mà Đà Nẵng thay đổi nhiều với loạt dự án, công trình trọng điểm.

Những dự án ấy tới nay đã đưa hình ảnh Đà Nẵng như một đô thị năng động, hiện đại, hạ tầng hoàn chỉnh ở khu trung tâm.

Cụ thể, cầu Thuận Phước hoàn thành năm 2009, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý cùng khánh thành năm 2013; những tuyến đường ven biển được mở ra, nối Sơn Trà với Ngũ Hành Sơn và vùng phía nam.

Đất đai từng là làng chài, bãi cát, khu dân cư hạ tầng thấp dần trở thành những trục đô thị, thương mại, du lịch.

Sẽ có "kỳ tích sông Hàn" lần thứ 2?

Di tích Hải Vân Quan được trùng tu, đưa vào phục vụ du khách - Ảnh: BÁ DŨNG

Nếu như trước đây, trong câu chuyện của lãnh đạo Đà Nẵng luôn trăn trở khát vọng vượt lên so với các đô thị của cả nước thì những năm gần đây, một tư duy mới đã được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xác lập: Đà Nẵng không chỉ định vị như điểm đến tăng trưởng, hấp dẫn nhất của cả nước, mà phải đặt trong mối so sánh với các trung tâm của khu vực.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, lợi thế của thành phố giờ đây không còn nằm chủ yếu ở vị trí địa lý hay hạ tầng, mà ở "chất lượng thể chế, tốc độ ra quyết định, hiệu quả thực thi chính sách và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp".

Thành phố xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, từ phát triển dựa trên các lợi thế sẵn có như vị trí địa lý, tài nguyên đất đai sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại cuộc gặp các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh: "Quốc tế giờ đây không chỉ nhớ đến Đà Nẵng chỉ với đô thị, di sản, con người, mà định vị như là một hub của khu vực, nơi mà các mô hình phát triển như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, Trung tâm đổi mới sáng tạo được thử nghiệm và phát triển mạnh mẽ".

Theo ông Quang, Đà Nẵng đang có các tham vọng mới để đưa thành phố vượt lên, tạo hình ảnh lan tỏa ra thế giới như một cực tăng trưởng năng động, hiện đại.

Gần 30 năm trước, Đà Nẵng bắt đầu cuộc đổi thay bằng việc tìm cách nối hai bờ sông Hàn.

Bây giờ, câu hỏi không còn là xây thêm bao nhiêu cây cầu, mà là làm thế nào để nối được cơ hội đầu tư với việc làm, thu nhập và chất lượng sống của người dân.

Việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng năm 2025 với quy mô khoảng 1.881ha, cùng định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, cảng Liên Chiểu, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những lĩnh vực tăng trưởng mới.

Sau khi hợp nhất với Quảng Nam từ tháng 7-2025, không gian Đà Nẵng còn mở rộng đến Chu Lai, Hội An, Mỹ Sơn và vùng miền núi phía tây. Đây là cơ hội kết nối công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và di sản trên một địa bàn lớn hơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng LÊ NGỌC QUANG. Khi nhắc đến Đà Nẵng, chúng tôi mong bạn bè quốc tế không chỉ nhớ đến một thành phố biển an toàn và đáng sống, mà còn là một đô thị đổi mới sáng tạo, điểm đến của tài năng, công nghệ, tài chính và đầu tư; một thành phố dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm.

Để góp phần thu hút điểm đến, tạo hình ảnh đô thị năng động, an toàn và đẹp mắt trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng đề án Truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ triển khai đợt khảo sát ý kiến bạn đọc và du khách Cuộc khảo sát gồm 15 câu hỏi, chủ yếu theo hình thức lựa chọn đáp án, tập trung vào nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu, nội dung và phương thức quảng bá thành phố. Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc, người dân và du khách tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa. Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về định hướng quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn!