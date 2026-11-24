Cầu Rồng - một trong các biểu tượng lâu năm của thành phố Đà Nẵng - Ảnh: THÙY TRANG

Từ hơn 20 năm trước, thành phố Đà Nẵng đã có một quá trình dài trở mình, chuyển dịch, đầu tư vào hạ tầng và truyền thông di sản.

"Cú trở mình trăm năm" của Hội An

Mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách và là điểm đến hấp dẫn về du lịch sinh thái, di sản kết hợp tham quan làng nghề, văn hóa của TP Đà Nẵng, Hội An đã trở thành "thương hiệu truyền thông toàn cầu" từ những câu chuyện rất đơn giản.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An ông Nguyễn Sự cho biết trước năm 1999, khi khu phố cổ Hội An còn chưa được UNESCO ghi danh, toàn vùng Hội An lúc đó đời sống cư dân rất khó khăn.

Thương cảng cũ - khu phố cổ trải qua trăm năm, dù được cộng đồng gìn giữ rất tốt nhưng chưa thực sự tạo ra cú đột phá lớn từ du lịch.

Ngày 4-12-1999 là một mốc thay đổi hoàn toàn câu chuyện của Hội An và hiện nay là TP Đà Nẵng. UNESCO chính thức đưa Hội An cùng với Khu đền tháp Mỹ Sơn vào danh sách Di sản văn hóa thế giới, mở đầu cho một vận hội mới của di sản.

Phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Thời điểm đó, những hình ảnh về một quần thể di sản nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn được các hãng truyền thông đăng tải đã gây ngạc nhiên cho thế giới.

Nằm quá lâu dưới độ dày của thời gian, một di sản của UNESCO vẫn gần như vẹn nguyên theo năm tháng, khiến ai nhìn thấy cũng muốn tìm về.

Nhắc lại câu chuyện của Hội An dịp 20 năm được UNESCO ghi danh, đại diện tổ chức này cho biết chính cộng đồng, con người, đời sống và bức tranh sống động tuyệt đẹp đầy chiều sâu của Hội An là câu chuyện có sức hút về mặt truyền thông lớn nhất để thế giới biết đến.

Từ những dòng thông tin được công bố trong hồ sơ di sản, được các hãng truyền thông chuyển tải ra công chúng, Hội An đã xuất hiện rực rỡ, huy hoàng trước thế giới khiến du khách tìm đến.

Du khách trải nghiệm tại Làng Củi Lũ Hội An - Ảnh: NGỌC THUẬN

Nhắc đến Đà Nẵng, nhớ ngay Hội An, Mỹ Sơn

Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết, cho biết giờ đây mỗi lần ông đi ra các nước, nhắc đến hình ảnh Đà Nẵng du khách thường nhớ ngay đến biểu tượng cầu Rồng, một thành phố có dải bờ biển (Mỹ Khê) mịn như lụa.

Đặc biệt, hầu như tên tuổi Đà Nẵng gắn liền với hai di sản văn hóa thế giới: Mỹ Sơn, Hội An.

Theo ông Khiết, du lịch là lĩnh vực có sức lan tỏa thương hiệu vùng đất lớn hơn bất kỳ thông điệp, chiến dịch nào.

Năm 1999, khi còn làm cán bộ ở Mỹ Sơn (lúc đó thuộc tỉnh Quảng Nam), khoảnh khắc Mỹ Sơn được xướng tên trên danh sách của UNESCO tới nay nhắc lại vẫn khó ai có thể quên được.

Một khu tham quan tại Khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh: BÁ DŨNG

Từ một khu đền tháp dưới bom đạn, chiến tranh, nhờ du lịch, nhờ truyền thông mà Mỹ Sơn được cả thế giới biết đến.

Đi liền với truyền thông là các chương trình hợp tác trùng tu lớn để Mỹ Sơn "sống lại" những dải tháp Chăm trong thung lũng hiện nay.

Nhiều người dân ở TP Đà Nẵng cùng cộng đồng doanh nghiệp cho biết, chính nhờ sức lan tỏa của truyền thông mà Hội An thu hút sự có mặt của các đoàn khách quốc tế.

Trong số này, có những vị khách đến một cách âm thầm, bí mật, từ trái tim yêu mến di sản để rồi chính họ tạo ra những cơ duyên sinh kế cho cộng đồng rộng lớn kéo dài hàng chục năm sau.

Hiện nay nhắc đến du lịch Hội An, hình ảnh những tour dẫn du khách đi chăn trâu, tát nước, cày ruộng, học làm nông dân hay ngồi trên ghe thuyền hát bả trạo ngắm làng Cẩm Thanh… được du khách châu Âu, Mỹ, Úc rất yêu thích.

Loại hình du lịch này giờ đã trở thành một mảng lớn, thu hút hàng chục doanh nghiệp tham gia và kéo theo cả một cộng đồng hàng ngàn người dân cùng hợp tác để tạo sinh kế.

Một trong những "cú hích" lớn để quảng bá tour này từ chuyến đi âm thầm như một thường dân của Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen đến Hội An năm 2008.

Ông Trần Văn Khoa, Giám đốc Công ty Jack Tran Tours Hoi An (trước đây là Hoi An Eco Tour), nói rằng vào khoảng 2008 Hội An chưa nổi tiếng như bây giờ. Số tour và doanh nghiệp du lịch còn ít, dịch vụ sơ sài.

Một vị khách châu Âu tới trải nghiệm tour của Jack Tran Tours Hoi An. Khi trở về, người này đánh giá cao chuyến đi và nói rằng sẽ giới thiệu "một vị khách quan trọng, thân thiết trong gia đình" tới trải nghiệm tour.

Ông Khoa không ngờ rằng đó là bà Tarja Halonen - Tổng thống Phần Lan.

Bà Tarja Halonen (bên phải) - Tổng thống Phần Lan đi thúng chai ở Hội An của Công ty Jack Tran Tours Hoi An năm 2008 - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

"Buổi sáng tháng 3-2008 ấy, tôi đánh xe ô tô tới khách sạn thì thấy hai mật vụ tới dò xét, hỏi han rất kỹ. Lúc đó một người bạn mới nói rằng người sắp lên xe tôi là Tổng thống Phần Lan.

Tôi lo lắng tột độ, nhưng khi thấy bà tổng thống mặc đồ áo bình thường, lên thuyền đi câu cá trên sông, rồi cưỡi trâu, chài lưới, kéo cày không khác gì khách bình thường, tôi mới đỡ lo" - ông Khoa kể lại.

Theo ông Khoa, đó là một trong ít vị khách VIP tới Hội An giai đoạn đầu của ngành du lịch. Trước khi ra về, ông Khoa xin phép được chụp một tấm ảnh với bà tổng thống. Bức ảnh sau đó được gửi cho truyền thông, các đơn vị lữ hành.

Nhờ thông tin đánh giá tốt từ vị khách là nguyên thủ quốc gia, công ty của ông Khoa nổi tiếng toàn thế giới. Khách quốc tế tới đặt tour liên tiếp và tới nay đã thành doanh nghiệp có thương hiệu về du lịch ruộng đồng.

"Bức ảnh chụp Tổng thống Phần Lan khi được đăng tải lên báo thời điểm đó đã tạo ra cơn "sóng" truyền thông rất lớn.

Báo Việt Nam đăng tải sau đó truyền thông quốc tế dẫn nguồn. Từ đó trở đi các hãng truyền thông lớn nhỏ về Hội An liên tục để đưa tin, viết bài. Hình ảnh Hội An lúc đó xuất hiện liên tục ở quốc tế" - ông Khoa kể.

Thành phố của những thương hiệu, giải thưởng Theo thống kê, TP Đà Nẵng mỗi năm nhận được hàng chục các giải thưởng lớn, nhỏ. Đáng chú ý là các giải thưởng có sức lan tỏa như Thành phố bền vững về môi trường ASEAN (2011), Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á (2013), Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á (2016, 2022) do World Travel Awards trao tặng, Thành phố Xanh của WWF (2018), Giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO (2019) và Giải Đồng Seoul Smart City Prize (2023)… Ngoài ra, các tạp chí, hãng truyền thông quốc tế mỗi năm cũng nhắc tên Đà Nẵng, Hội An trong hàng chục các giải thưởng về du lịch, tham quan, trải nghiệm.

Để góp phần thu hút điểm đến, tạo hình ảnh đô thị năng động, an toàn và đẹp mắt trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, TP Đà Nẵng đang xây dựng đề án Truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ triển khai đợt khảo sát ý kiến bạn đọc và du khách Cuộc khảo sát gồm 15 câu hỏi, chủ yếu theo hình thức lựa chọn đáp án, tập trung vào nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu, nội dung và phương thức quảng bá thành phố. Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc, người dân và du khách tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa. Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về định hướng quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn!