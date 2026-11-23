Đà Nẵng đang là điểm đến của nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo dự thảo, mức lương cao nhất được đề xuất là 850 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với giám đốc điều hành (CEO) của VIFC-DN.

Ưu đãi đặc biệt để thu hút người tài

Cụ thể, giám đốc điều hành (CEO) có khung lương từ 450 - 850 triệu đồng/tháng; giám đốc vận hành (COO) từ 200 - 400 triệu đồng/tháng.

Đối với cố vấn cấp cao là chuyên gia quốc tế, mức lương dự kiến từ 200 - 400 triệu đồng/tháng; chuyên gia người Việt Nam từ 80 - 150 triệu đồng/tháng.

Dự thảo cũng đề xuất khung lương đối với chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN từ 140 - 200 triệu đồng/tháng; phó chủ tịch từ 100 - 170 triệu đồng/tháng; trưởng ban và tương đương từ 70 - 140 triệu đồng/tháng; phó trưởng ban và tương đương từ 50 - 90 triệu đồng/tháng.

Nhóm chuyên viên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có khung lương từ 30 - 60 triệu đồng/tháng.

Nhân sự hỗ trợ, phục vụ như lễ tân, tài xế, bảo vệ được đề xuất mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Đối với chủ tịch, phó chủ tịch cơ quan điều hành, trưởng phòng, ban và phó trưởng phòng, ban làm việc kiêm nhiệm, ngoài tiền lương hằng tháng tại cơ quan, đơn vị đang công tác, còn được hưởng phụ cấp bằng 50% mức lương theo vị trí việc làm, chức danh tương ứng.

Tương tự, cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái đến làm việc tại Cơ quan điều hành VIFC-DN, ngoài tiền lương và các quyền lợi do cơ quan, tổ chức cử đi biệt phái chi trả, được hưởng thêm phụ cấp bằng 50% mức lương theo vị trí việc làm, chức danh quy định tại dự thảo.

Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 30 triệu đồng/tháng

Ngoài chế độ tiền lương, dự thảo còn quy định chính sách tiền thưởng theo thành tích công tác hằng năm hoặc đột xuất, căn cứ kết quả đánh giá công việc được giao.

Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng được bố trí từ ngân sách thành phố, bằng 10% tổng quỹ lương hằng năm của nhân sự thuộc danh sách trả lương của Cơ quan điều hành VIFC-DN.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất hỗ trợ chi phí thuê nhà tại Đà Nẵng nhằm thu hút chuyên gia đến làm việc.

Nhân sự làm việc trong tòa nhà nơi đóng chân của Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo đó, cố vấn cấp cao là người nước ngoài được hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 30 triệu đồng/người/tháng; chuyên gia là người Việt Nam được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/người/tháng.

Dự thảo nghị quyết áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ, phục vụ tại Cơ quan điều hành VIFC-DN.

Các đối tượng khác gồm CEO, COO, chuyên gia tư vấn cho chủ tịch, phó chủ tịch Cơ quan điều hành; cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) là một trong hai địa điểm hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, cùng với TP.HCM, theo Nghị quyết của Quốc hội. Chính thức hoạt động từ đầu 2026, VIFC-DN được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính hiện đại, tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), tài chính xanh, tài sản số và các dịch vụ tài chính quốc tế. Trung tâm hướng đến thu hút nguồn vốn, nhà đầu tư và nhân lực chất lượng cao.