Nhà đất công ở Hội An cho thuê 'được giá' nhất

Nhà ở số 88 Phan Chu Trinh, phường Hội An vừa rao cho thuê thành công - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo kết quả lựa chọn người thuê nhà, đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý, khai thác, trong 79 cơ sở được đưa ra cho thuê chỉ có 11 cơ sở lựa chọn được người thuê, còn 68 cơ sở không có tổ chức, cá nhân đăng ký.

Kết quả được xác định qua các biên bản ngày 9-11, theo hai phương thức niêm yết giá và chào giá cạnh tranh.

Nhà, đất ở Hội An nhận được nhiều quan tâm nhất

Đáng chú ý, cơ sở Đội Quản lý xuất nhập cảnh tại Hội An (cũ) trên đường Phan Chu Trinh, phường Hội An, được một hộ kinh doanh đề xuất thuê với giá 2.799.000 đồng/m² nhà/năm.

Cơ sở có diện tích đất 110m², diện tích nhà 183m². Theo kết quả lựa chọn, người được lựa chọn thuê trong thời gian 10 năm.

Nói với phóng viên, người tham gia bỏ giá cho biết do vị trí thuận tiện nên ngôi nhà số 88 này có khá nhiều người đăng ký thuê.

Một số cơ sở khác cũng cho thuê được với mức giá đáng chú ý. Trong đó, cơ sở Thuế cơ sở 7 tại phường Điện Bàn Đông, được Công ty cổ phần Công nghệ 5Sao đề xuất thuê với giá 897.313 đồng/m² nhà/năm.

Cơ sở Hội Người mù thành phố tại đường Hoàng Diệu, phường Hòa Cường, được đề xuất thuê với giá 843.930 đồng/m² nhà/năm.

Tại đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, cơ sở nhà làm việc của Hội Đoàn thể được Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Bắc đề xuất thuê với giá 588.000 đồng/m² nhà/năm.

Ngoài ra, Trung tâm Ngoại ngữ Golden Bee được lựa chọn thuê cơ sở Thuế cơ sở 7 tại xã Nam Phước với giá đề xuất 375.000 đồng/m² nhà/năm.

Theo kết quả công bố trong văn bản, trong 69 cơ sở đưa ra cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh, có 8 cơ sở lựa chọn được người thuê.

Hội An là nơi có nhà, đất công khá dễ cho thuê trong đợt này - Ảnh: BÁ DŨNG

Nhiều cơ sở không có người đăng ký thuê

Trái ngược với những cơ sở trên, có đến 68 trong tổng số 79 cơ sở nhà, đất công không có tổ chức, cá nhân đăng ký thuê. Đáng chú ý, nhiều trụ sở cơ quan nhà nước cũ nằm trên các tuyến đường ở khu vực Tam Kỳ cũng không có người đăng ký.

Trong đó có Nhà khách Tỉnh ủy (cũ) tại số 258 Hùng Vương, trụ sở Đài Truyền hình Tam Kỳ (cũ) tại đường Hùng Vương, cùng thuộc phường Tam Kỳ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ (cũ) trên đường Phan Bội Châu; cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ), đường Hùng Vương và cơ sở Hội Nhà báo - cùng đường Hùng Vương, thuộc phường Bàn Thạch.

Nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị cũ tại các xã Nam Trà My, Tây Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc, Nông Sơn cũng không có người đăng ký thuê.

Đối với phương thức niêm yết giá, trong 10 cơ sở đưa ra cho thuê, chỉ có 3 cơ sở có người thuê, đều được Công ty cổ phần Công nghệ 5Sao lựa chọn.

Ba cơ sở gồm Phòng thi hành án dân sự khu vực 6 tại đường Hùng Vương, xã Quế Sơn; Hội Chữ thập đỏ (cũ) tại đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn và Phòng Tài chính - Kế hoạch (cũ) tại số đường Tiểu La, xã Thăng Bình.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định điều chỉnh giảm 5% đơn giá cho thuê đối với 36 cơ sở nhà, đất và quyết định phê duyệt đơn giá cho thuê đối với 48 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố.

Trụ sở làm việc cũ của Cơ quan Thống kê Hội An trong diện được rao thuê lần này - Ảnh: BÁ DŨNG

Nhiều nhà công ở Hội An cho thuê mỗi năm hàng tỉ đồng Ngoài các nhà, đất trong diện cho thuê thuộc quản lý, khai thác của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, đầu năm 2026, UBND phường Hội An cũng phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê 6 ngôi nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, với tổng giá trúng đấu giá hơn 14,5 tỉ đồng/năm. Các tài sản công này được Nhà nước quản lý hàng chục năm qua, được cho thuê làm du lịch, không ảnh hưởng nhiều bởi đợt sáp nhập chính quyền 2 cấp. Cụ thể, một nhà trên đường Lê Lợi có giá trúng đấu giá cao nhất với 4,03 tỉ đồng/năm; 2 nhà ở đường Bạch Đằng cho thuê 3,92 tỉ đồng/năm và 2,262 tỉ đồng/năm; nhà ở đường Nguyễn Thái Học thuê 2,08 tỉ đồng/năm. Hai nhà còn lại trên đường Phan Châu Trinh giá cho thuê lần lượt 1,455 tỉ đồng/năm và 820 triệu đồng/năm. Cả 6 ngôi nhà đều có thời hạn cho thuê 5 năm, tiền thuê nộp hằng năm. Người thuê được sử dụng để ở hoặc kinh doanh ngành nghề phù hợp quy định pháp luật và quy chế bảo vệ di sản phố cổ Hội An.