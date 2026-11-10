Trên 600 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Vĩnh Long đã được giải quyết, sẵn sàng đưa vào khai thác

Trụ sở đoàn cải lương Ánh Hồng cỏ mọc um tùm - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 10-11, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long cho biết toàn tỉnh hiện có tổng số 750 cơ sở nhà, đất dôi dư cần phải xử lý, trong đó có 531 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương và 219 cơ sở do các cơ quan trung ương chuyển giao về. Đến nay, Vĩnh Long đã xử lý triệt để được 604 cơ sở.

Tuy nhiên hiện Vĩnh Long vẫn còn 146 cơ sở chưa xử lý triệt để và đang được phân bổ cho hai đơn vị chủ lực để tiếp tục thúc đẩy tiến độ.

Cụ thể, Trung tâm Tư vấn xây dựng đang quản lý 104 cơ sở, trong đó đã phát thông báo cho thuê 97 cơ sở với lịch mở chào giá vào ngày 12-11; 4 cơ sở đang lập phương án giá và 3 cơ sở đang khẩn trương lập hồ sơ cải tạo làm nhà ở công vụ, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-11.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đang chịu trách nhiệm xử lý 42 cơ sở còn lại. Trong số này, 6 cơ sở đã được phê duyệt giá khởi điểm và đang niêm yết thông báo cho thuê, 16 cơ sở đang phối hợp xác định giá khởi điểm để trình phê duyệt và 20 cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục cho thuê ngắn hạn.

Riêng đối với 11 cơ sở nhà, đất đánh giá không có khả năng khai thác, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định để bàn giao trực tiếp về cho UBND các xã, phường quản lý và xử lý, tránh tình trạng lãng phí tài sản công.

Ngoài ra, nhằm tạo động lực thiết thực cho kinh tế tập thể trong thời gian tới, Sở Tài chính đang chủ trì phối hợp với Trung tâm Tư vấn Xây dựng cùng các địa phương rà soát, lập danh mục ưu tiên đưa các cơ sở nhà, đất vào cho các hợp tác xã thuê, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 13-11.