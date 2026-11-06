Đồng loạt gỡ, sửa bảng hiệu, biển quảng cáo sai qui định ở Hội An

Cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở phường Hội An Đông - Ảnh: THÙY TRANG

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 6-11, lãnh đạo UBND các phường ở Hội An gồm Hội An Đông, Hội An, Hội An Tây, cho biết đang quyết liệt xử lý các cơ sở kinh doanh sử dụng bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định.

Cơ quan nhắc nhở, cơ sở kinh doanh khắc phục ngay

Tại phường Hội An Đông, lực lượng chức năng gồm các đơn vị như Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Công an phường, tổ dân phố nhiều ngày qua có mặt tại các trục đường chính để rà soát, lập biên bản xử lý các vị trí có biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.

Khu vực đường Cửa Đại là nơi tập trung hàng quán kinh doanh.

Với đặc thù đông khách du lịch nước ngoài, nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng các bảng hiệu bằng ngôn ngữ theo thị trường khách, chủ yếu là bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc... để thuận tiện cho khách hàng tiếp cận.

Tương tự, các trục đường như Nguyễn Duy Hiệu, Trần Nhân Tông cũng được tổng rà soát, cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp lắp đặt bảng hiệu không đúng quy định.

Tính đến ngày 6-11, phường Hội An Đông đã lập biên bản làm việc đối với 59 trường hợp, đồng thời nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở cam kết khắc phục.

Ngoài kiểm tra việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo, cơ quan chức năng cũng rà soát việc sử dụng kích thước, vị trí lắp đặt bảng hiệu, biển quảng cáo.

Theo đó, chính quyền hướng dẫn cơ sở kinh doanh đặt biển hiệu ngang gắn sát mặt tiền nhà có chiều cao tối đa 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền. Biển hiệu dọc có chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m và không vượt quá chiều cao tầng nhà nơi đặt biển.

Đối với biển hiệu treo vuông góc với mặt tiền, khoảng cách từ điểm thấp nhất đến mặt vỉa hè phải từ 2,5m trở lên, phần nhô ra khỏi mặt tiền không quá 1m.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra, chấn chỉnh tại Hội An Đông sẽ duy trì tới hết năm. Những trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu khắc phục sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời tại Hội An đúng quy định

Theo ông Tống Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND phường Hội An, địa bàn trọng điểm di sản là nơi có hàng ngàn các cơ sở kinh doanh như spa, nhà hàng, quán cà phê… mà lượng khách quốc tế chiếm phần nhiều.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, nhiều tháng qua lực lượng chức năng liên tục rà soát, yêu cầu chấn chỉnh.

Các phường ở Hội An đang rà soát các hoạt động quảng cáo ở cơ sở kinh doanh - Ảnh: THÙY TRANG

Việc triển khai được chia thành ba giai đoạn: Tuyên truyền, hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, nhắc nhở và mời làm việc; cuối cùng là kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và tháo dỡ đối với các trường hợp không chấp hành.

Phường phát hành thông báo hướng dẫn về quy định đối với biển hiệu, bảng quảng cáo và hoạt động trưng bày trong kinh doanh tới trực tiếp các hộ kinh doanh, gia đình.

"Tất cả các cơ sở được xác định lắp đặt sai biển hiệu, bảng quảng cáo đều cam kết khắc phục, tự nguyện chỉnh sửa hoặc tháo dỡ" - ông Hưng thông tin.

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát tại khu phố cổ và những tuyến đường có đông khách du lịch.

Đối với các cơ sở đã được nhắc nhở, ký cam kết nhưng quá thời hạn vẫn không tự giác tháo dỡ, chỉnh sửa biển hiệu, tổ công tác sẽ tham mưu chính quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt và thực hiện các biện pháp tháo dỡ theo quy định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Trung, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội An Tây, cũng cho biết các cơ quan chức năng phường đã rà soát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh tự khắc phục việc để biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định.

Cơ quan chức năng kiểm tra tới đâu, khi được giải thích và phổ biến thì người dân đều tự nguyện chấp hành chỉnh sửa.

Đà Nẵng tổng rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời Như Tuổi Trẻ thông tin, trước đó Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ký công văn chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định. UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường, đặc khu khẩn trương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh tình trạng này. Đặc biệt chú ý các phường đông khách du lịch nước ngoài: Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây... Trường hợp phát hiện sai phạm, xử lý theo thẩm quyền căn cứ khoản 1 Điều 83, khoản 1 Điều 92 và Điều 52 Nghị định số 87 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.