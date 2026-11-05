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Vì sao 11 nhóm hàng ở Đà Nẵng tăng giá, đứng nhóm đầu là tiền thuê nhà?

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2026 tại Đà Nẵng tăng 5,61% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đều tăng giá, trong đó chi phí nhà ở, đi lại và ăn uống tác động lớn đến mặt bằng giá chung.

Vì sao 11 nhóm hàng ở Đà Nẵng đều tăng giá - Ảnh 1.

Gian buôn bán giày dép ở chợ Cồn Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng từ đầu năm tới nay của Thống kê TP Đà Nẵng cho thấy giá cả hàng hóa, dịch vụ tiếp tục chịu áp lực tăng trong bối cảnh giá xăng dầu và nguyên vật liệu đầu vào biến động. 

Đáng chú ý, cả 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đều tăng giá so với cùng kỳ năm trước. 

Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng là nhóm có tác động lớn đến mức tăng CPI chung. So với cùng kỳ năm trước, nhóm này tăng 8,81%, làm CPI chung tăng 2 điểm phần trăm.

Nguyên nhân chủ yếu do giá thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng và dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng. Trong đó, giá thuê nhà tăng gần 9%, còn dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng hơn 12%. 

Các khoản chi liên quan đến điện, nước cũng tăng so với cùng kỳ.

Vì sao 11 nhóm hàng ở Đà Nẵng đều tăng giá - Ảnh 2.

Du lịch Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng trong thời gian qua - Ảnh: BÁ DŨNG

Cùng với nhà ở, nhóm giao thông chịu tác động từ giá nhiên liệu. Theo báo cáo, giá xăng dầu tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo chi phí đi lại, bảo dưỡng phương tiện tăng. 

Giá nhiên liệu tăng còn ảnh hưởng đến chi phí vận tải và sản xuất, tạo thêm sức ép đối với giá thành hàng hóa, dịch vụ.

Không chỉ hai nhóm trên, giá nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày cũng tăng.

Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI Đà Nẵng tăng 5,01% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,41% của 10 tháng năm 2025.

Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tiếp tục là nhóm có tác động lớn đến CPI chung, bên cạnh giao thông và hàng ăn, dịch vụ ăn uống.

Vì sao 11 nhóm hàng ở Đà Nẵng đều tăng giá - Ảnh 3.

Kỹ sư, công nhân làm việc tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo Thống kê TP Đà Nẵng, áp lực tăng giá tại Đà Nẵng thời gian qua đến từ biến động giá xăng dầu theo thị trường thế giới, khiến chi phí vận tải và sản xuất gia tăng. Bên cạnh đó, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cũng đẩy giá thành hàng hóa, dịch vụ lên cao.

Đặc biệt, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng chịu tác động từ giá thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng và dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng.

Vì sao 11 nhóm hàng ở Đà Nẵng đều tăng giá - Ảnh 4.Hai casino lớn ở Đà Nẵng tiếp tục đóng thuế ngàn tỉ, nhiều tập đoàn đạt doanh thu tốt

Từ đầu năm đến nay kinh tế Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt, chấp hành thuế đầy đủ góp nguồn thu ngân sách tăng cao cho thành phố Đà Nẵng.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: giá thuê nhà điện nước thống kê Đà Nẵng giá xăng dầu

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