Tàu của Hải quân Ấn Độ neo tại cảng Tiên Sa - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 với sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đoàn do đại tá Vikas Jha - Thuyền trưởng tàu INS Sahyadri, làm trưởng đoàn.

Lễ đón tại cảng Tiên Sa có đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

Phía Ấn Độ có tùy viên quốc phòng và đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Thủy thủ đoàn tàu lên bờ và được các lực lượng chức năng Việt Nam chào đón - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu INS Sahyadri dự kiến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam, đồng thời tham quan một số địa danh văn hóa tại địa phương.

INS Sahyadri là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thuộc lớp Shivalik (Đề án 17), do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới, chính thức đưa vào biên chế ngày 21-7-2012.

Thủy thủ đoàn và cơ quan chức năng của Việt Nam cùng chụp hình lưu niệm - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Con tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ, có căn cứ tại Visakhapatnam, được trang bị các hệ thống tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không, vũ khí chống ngầm, pháo hạm và các hệ thống tác chiến điện tử.

Tàu có khả năng mang theo trực thăng, sử dụng hệ thống động lực kết hợp diesel và turbine khí, phục vụ các nhiệm vụ tác chiến và hoạt động dài ngày trên biển.

INS Sahyadri từng được triển khai hoạt động tại nhiều khu vực từ Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương.

Chuyến thăm Đà Nẵng lần này là dịp để hải quân hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

Trên khoang tàu INS Sahyadri - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Khoang đậu trực thăng trên tàu INS Sahyadri - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Hệ thống khí tài, trang bị liên lạc trên tàu INS Sahyadri - Ảnh: KHẢI ĐĂNG