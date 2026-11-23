Phối cảnh Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng - Ảnh: DSEZA

Ngày 23-11, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH Arbin Energy (Mỹ) là nhà đầu tư dự án Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 5,3ha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (phường Liên Chiểu), với thời hạn hoạt động 50 năm.

Trong tổng vốn đầu tư hơn 3.050 tỉ đồng, nhà đầu tư góp 886,38 tỉ đồng, chiếm 29,06%; phần còn lại hơn 2.163 tỉ đồng được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Nhà máy tập trung sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) quy mô lưới điện, với công suất thiết kế 5.000 container/năm, tương đương 5GWh.

Công nhân làm việc trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngoài ra dự án còn sản xuất 500 thiết bị kiểm tra pin và 800 thiết bị phục vụ sản xuất pin mỗi năm.

Dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng, chế tạo thiết bị điều khiển, biến đổi điện tử công suất hiệu năng cao và công nghệ đo lường tiên tiến.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào tháng 12-2026. Nhà xưởng đầu tiên sẽ hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị trong quý 2-2028 và đi vào sản xuất từ quý 3-2028.

Dự án được chấp thuận đầu tư lần này sẽ bổ sung lĩnh vực sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 830,5 triệu USD.