Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

U23 Việt Nam khao khát nâng cúp ở Pleiku

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Chơi trên sân Pleiku đông khán giả, đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm cống hiến trận đấu hay trước U23 Qatar để hy vọng đăng quang Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam chờ nâng Cúp trên sân Pleiku - Ảnh 1.

Minh Tâm (giữa) cùng U23 Việt Nam sẽ ăn mừng chiến thắng trước U23 Qatar? - Ảnh: N.K.

19h hôm nay (14-11), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Pleiku.

Sau 2 trận toàn thắng trước U23 Thái Lan 3-0 và U23 Singapore 1-0, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang rất hưng phấn tinh thần trong trận quyết định ngôi vô địch. Dù chỉ cần hòa là đăng quang, nhưng U23 Việt Nam vẫn muốn có một chiến thắng.

Đối thủ giàu kỹ thuật và tốc độ

Bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới U23 Singapore ở trận ra quân, nhưng U23 Qatar đã trình diễn lối chơi khác hẳn trước U23 Thái Lan. Trong vòng 18 phút, đội bóng xứ Tây Á đã dẫn U23 Thái Lan 2-0 khiến đối thủ suy sụp, rồi thất bại chung cuộc 1-2.

Ngoài thể hình ấn tượng cùng lối chơi tốc độ, khả năng ghi bàn đa dạng của U23 Qatar cũng rất đáng chú ý. 

Bàn thắng đầu tiên trước U23 Thái Lan, đội trưởng Yamaan Jarrar đột phá đầy tốc độ ở cánh trái trước khi xâm nhập vòng cấm rồi sút hạ thủ môn Atituch Chankar. Còn bàn thắng thứ 2, trung vệ Jad Saleh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan từ quả đá phạt góc.

Hai cầu thủ chạy cánh Marwan Sherif và Mohamed Gouda đều rất nhanh và kỹ thuật. Đó là điều mà các hậu vệ U23 Việt Nam phải ngăn chặn tốt từ biên, tránh cho khung thành của thủ môn Cao Văn Bình bị nguy hiểm.

U23 Việt Nam chờ nâng Cúp trên sân Pleiku - Ảnh 2.

Khoa Ngô (áo trắng) hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trước U23 Qatar để giúp U23 Việt Nam đăng quang - Ảnh: N.K

"Chung kết" hấp dẫn

Lần gặp nhau gần nhất trong chuyến tập huấn tại UAE hồi tháng 10-2025 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã lần lượt thua U23 Qatar 0-1 và 2-3. 

Dĩ nhiên, lực lượng 2 đội đã thay đổi rất nhiều khi lứa cầu thủ hiện tại chuẩn bị cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028. Nhưng lần này, chất lượng đội hình của U23 Việt Nam lại có phần nhỉnh hơn đối thủ. Điều này đã ít nhiều thể hiện qua kết quả của 2 trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam toàn thắng còn U23 Qatar chỉ hòa và thắng.

Ngoài 2 tiền vệ trung tâm Đức Phú - Hoàng Minh (cùng 23 tuổi) già dặn kinh nghiệm được tăng cường giờ chót khi các tiền vệ trung tâm chủ lực vắng mặt vì nhiều lý do, U23 Việt Nam đang có những nhân tố mới có chất lượng rất tốt. 

Đặc biệt là hàng tấn công với Minh Tâm (2 bàn) cùng 2 cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng (1 bàn) và Khoa Ngô. Dù chưa ghi bàn nhưng Khoa Ngô được đánh giá rất cao về khả năng đột phá và tạo đột biến. 

Không loại trừ việc HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần đầu bố trí cả 3 đá cùng nhau trên hàng công thay vì lần lượt dùng Minh Tâm hoặc Williams Minh Hoàng như 2 trận vừa qua.  

Trước U23 Qatar mạnh hơn 2 đối thủ đã gặp, U23 Việt Nam dù có lợi thế sân nhà cũng không hề chủ quan. Đội tranh thủ phân tích băng hình, lên phương án chiến thuật để chơi một trận ra trò trước đối thủ. 

"Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Sân Pleiku 2 trận vừa qua đều có rất đông khán giả đến cổ vũ cho U23 Việt Nam, đặc biệt là trận ra quân với U23 Thái Lan khi có hơn 10.000 khán giả có mặt. Trận "chung kết" với U23 Qatar chắc sẽ còn đông hơn nữa, khi người hâm mộ hy vọng được chứng kiến đội nhà đăng quang.

U23 Việt Nam - U23 Qatar: Chờ đăng quang - Ảnh 1.Đánh bại U23 Singapore, U23 Việt Nam toàn thắng ở Giải giao hữu quốc tế 2026

Tố 12-11, U23 Việt Nam đã đánh bại Singapore 1-0 ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: HLV Đinh Hồng Vinh sân Pleiku U23 Việt Nam U23 Qatar Williams Minh Hoàng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất