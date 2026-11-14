U23 Việt Nam khao khát nâng cúp ở Pleiku

Minh Tâm (giữa) cùng U23 Việt Nam sẽ ăn mừng chiến thắng trước U23 Qatar? - Ảnh: N.K.

19h hôm nay (14-11), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Pleiku.

Sau 2 trận toàn thắng trước U23 Thái Lan 3-0 và U23 Singapore 1-0, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang rất hưng phấn tinh thần trong trận quyết định ngôi vô địch. Dù chỉ cần hòa là đăng quang, nhưng U23 Việt Nam vẫn muốn có một chiến thắng.

Đối thủ giàu kỹ thuật và tốc độ

Bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới U23 Singapore ở trận ra quân, nhưng U23 Qatar đã trình diễn lối chơi khác hẳn trước U23 Thái Lan. Trong vòng 18 phút, đội bóng xứ Tây Á đã dẫn U23 Thái Lan 2-0 khiến đối thủ suy sụp, rồi thất bại chung cuộc 1-2.



Ngoài thể hình ấn tượng cùng lối chơi tốc độ, khả năng ghi bàn đa dạng của U23 Qatar cũng rất đáng chú ý.

Bàn thắng đầu tiên trước U23 Thái Lan, đội trưởng Yamaan Jarrar đột phá đầy tốc độ ở cánh trái trước khi xâm nhập vòng cấm rồi sút hạ thủ môn Atituch Chankar. Còn bàn thắng thứ 2, trung vệ Jad Saleh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan từ quả đá phạt góc.

Hai cầu thủ chạy cánh Marwan Sherif và Mohamed Gouda đều rất nhanh và kỹ thuật. Đó là điều mà các hậu vệ U23 Việt Nam phải ngăn chặn tốt từ biên, tránh cho khung thành của thủ môn Cao Văn Bình bị nguy hiểm.

Khoa Ngô (áo trắng) hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trước U23 Qatar để giúp U23 Việt Nam đăng quang - Ảnh: N.K

"Chung kết" hấp dẫn

Lần gặp nhau gần nhất trong chuyến tập huấn tại UAE hồi tháng 10-2025 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã lần lượt thua U23 Qatar 0-1 và 2-3.

Dĩ nhiên, lực lượng 2 đội đã thay đổi rất nhiều khi lứa cầu thủ hiện tại chuẩn bị cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028. Nhưng lần này, chất lượng đội hình của U23 Việt Nam lại có phần nhỉnh hơn đối thủ. Điều này đã ít nhiều thể hiện qua kết quả của 2 trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam toàn thắng còn U23 Qatar chỉ hòa và thắng.

Ngoài 2 tiền vệ trung tâm Đức Phú - Hoàng Minh (cùng 23 tuổi) già dặn kinh nghiệm được tăng cường giờ chót khi các tiền vệ trung tâm chủ lực vắng mặt vì nhiều lý do, U23 Việt Nam đang có những nhân tố mới có chất lượng rất tốt.

Đặc biệt là hàng tấn công với Minh Tâm (2 bàn) cùng 2 cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng (1 bàn) và Khoa Ngô. Dù chưa ghi bàn nhưng Khoa Ngô được đánh giá rất cao về khả năng đột phá và tạo đột biến.

Không loại trừ việc HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần đầu bố trí cả 3 đá cùng nhau trên hàng công thay vì lần lượt dùng Minh Tâm hoặc Williams Minh Hoàng như 2 trận vừa qua.

Trước U23 Qatar mạnh hơn 2 đối thủ đã gặp, U23 Việt Nam dù có lợi thế sân nhà cũng không hề chủ quan. Đội tranh thủ phân tích băng hình, lên phương án chiến thuật để chơi một trận ra trò trước đối thủ.

"Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Sân Pleiku 2 trận vừa qua đều có rất đông khán giả đến cổ vũ cho U23 Việt Nam, đặc biệt là trận ra quân với U23 Thái Lan khi có hơn 10.000 khán giả có mặt. Trận "chung kết" với U23 Qatar chắc sẽ còn đông hơn nữa, khi người hâm mộ hy vọng được chứng kiến đội nhà đăng quang.