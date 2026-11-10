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Trực tuyến U23 Qatar - U23 Singapore (15h): Khó cho đại diện Đông Nam Á?

tác giả
ĐỨC KHUÊ
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ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ANH HÀO
ANH HÀO

Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trên Tuổi Trẻ cuộc đối đầu giữa U23 Qatar và U23 Singapore ở trận mở màn Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra vào lúc 15h ngày 10-11.

Trực tuyến U23 Qatar - U23 Singapore (15h): Khó cho đại diện Đông Nam Á? - Ảnh 1.

U23 Singapore (áo xanh) được dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn trước U23 Qatar - Ảnh: FAS

Đội hình ra sân

U23 Qatar: Galal Amir Elsharkawy; Abdalla Mugib Gamer, Marwan Sherif Hassan, Ghanem Al Menhali; Ziad Fadi El Aouni, Moath Ibrahim Taha, Bassam Adel Eid, Qays Husham Al-Rawi; Mohamed Khaled Gouda, Mohammad Ali Chakeri, Mohamed Hani Faragalla.

U23 Singapore: Muhammad A.B.M. Yazid; Andrew Aw Yong Rei, Muhammad I.M.B. Mustaqim, Andy Reefqy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun; Ajay Robson, Khairin Nadim, Nur Muhammad Asis Ijlalil; Amir Syafiz, Timothy Cheng Tin Hang, Sahoo Garv.

U23 Qatar được đánh giá cao hơn trước cuộc chạm trán với U23 Singapore nhờ lực lượng có nhiều cầu thủ từng góp mặt ở các giải đấu lớn. Đại diện Tây Á cũng đã sớm có mặt tại Pleiku để chuẩn bị cho giải đấu, cho thấy sự nghiêm túc dù đây chỉ là sân chơi giao hữu.

Điểm mạnh của U23 Qatar nằm ở thể hình, nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp. Những ưu thế này giúp họ có thể áp đặt lối chơi, chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép lên phần sân đối phương ngay từ đầu trận.

Cuộc đối đầu với U23 Singapore cũng là dịp để ban huấn luyện U23 Qatar thử nghiệm đội hình, rà soát lực lượng trước những thử thách tiếp theo. Sau trận ra quân, họ sẽ lần lượt chạm trán U23 Thái Lan và chủ nhà U23 Việt Nam, những đối thủ được kỳ vọng tạo ra sự cạnh tranh đáng chú ý.

Ở phía đối diện, U23 Singapore mang đến Gia Lai đội hình kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế và những gương mặt trẻ. Trong đó, Khairin Nadim là cái tên đáng chú ý khi từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, bên cạnh tiền vệ Muhammad Asis và đội trưởng Amir Syafiz.

Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu vẫn có thể là hạn chế của đại diện Đông Nam Á khi phải đối đầu một đội bóng sở hữu nền tảng thể chất vượt trội. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Singapore kiểm chứng năng lực và tích lũy thêm kinh nghiệm trước đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Muốn tạo bất ngờ, U23 Singapore cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những cơ hội phản công. Nếu duy trì được sự tập trung trong giai đoạn đầu trận, đội bóng này có thể gây ra không ít khó khăn cho U23 Qatar.

Dù mang tính chất giao hữu, Gia Lai VTV Cup 2026 vẫn là dịp để các đội thử sức và cạnh tranh trước những giải đấu quan trọng. Với lợi thế về lực lượng và thể hình, U23 Qatar được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong trận mở màn, nhưng Singapore có thể tạo ra bất ngờ nếu chơi tập trung và tận dụng tốt cơ hội.

ĐỨC KHUÊ - ANH HÀO
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    Chủ đề: U23 Singapore U23 VIỆT NAM Tây Á U23 Qatar giao hữu

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