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Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam đấu Thái Lan

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10-11, ở lượt trận đầu tiên Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam đấu Thái Lan - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 ngày 10-11 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của U23 Việt Nam được phát trực tiếp trên các kênh sóng của VTV, ứng dụng VTVgo và FPT Play. Trước đó U23 Qatar gặp U23 Singapore lúc 15h, mở màn ngày thi đấu đầu tiên của giải.

Giải đấu quy tụ 4 đội bóng cấp độ U23: Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Mỗi đội có ba trận đấu, với tổng cộng 6 cuộc so tài trong các ngày 10, 12 và 14-11.

Trước trận ra quân, U23 Việt Nam có hai sự thay đổi nhân sự do chấn thương. Cao Hoàng Minh (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (Công An TP.HCM) được triệu tập bổ sung, thay Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên).

Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở CLB và không kịp hồi phục, còn Trọng Tuấn bị chấn thương đầu gối ở vòng đấu vừa qua của Giải hạng nhất.

Tại Pleiku, ban huấn luyện đang tập trung ổn định lực lượng, duy trì thể lực và rà soát các phương án chuyên môn. Giải giao hữu là dịp để U23 Việt Nam kiểm tra đội hình, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sau trận gặp Thái Lan, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11. Cả hai trận đều diễn ra lúc 19h trên sân Pleiku.

Đội vô địch nhận 100.000 USD, đội á quân nhận 40.000 USD và đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD.

Lịch trực tiếp Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam đấu Thái Lan - Ảnh 3.U23 Qatar công bố danh sách đối đầu U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Qatar đã công bố danh sách 25 cầu thủ sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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THANH ĐỊNH
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