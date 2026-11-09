T1 không vào được trận chung kết Giải thế giới môn Liên Minh Huyền Thoại

T1 dừng bước ở bán kết sau 4 lần liên tiếp vào chung kết giải thế giới - Ảnh: LOL ESPORTS

Sáng 9-11, T1 nhận thất bại 1-3 trước BLG tại bán kết Giải chung kết thế giới 2026 diễn ra ở Mỹ, qua đó chấm dứt hy vọng giành chức vô địch thứ tư liên tiếp.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2021, trận chung kết giải đấu không có sự góp mặt của Faker và các đồng đội. Trước đó, T1 đã liên tiếp góp mặt ở 4 trận chung kết từ năm 2022 đến 2025.

Đáng chú ý, BLG còn chấm dứt thành tích đối đầu gần như hoàn hảo của T1 trước các đội tuyển Trung Quốc tại Giải chung kết thế giới. Trước trận bán kết năm nay, đại diện Hàn Quốc thắng cả 13 loạt trận Bo5 (đấu 5 ván, đội thắng 3 ván trước giành chiến thắng) trước những đối thủ đến từ khu vực Trung Quốc (LPL).

Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển LPL loại T1 khỏi Giải chung kết thế giới. Thành tích này càng đáng chú ý khi BLG từng thất bại trước chính T1 ở trận chung kết năm 2024, nhưng lần này đã thành công trong việc phục thù để giành vé vào trận đấu cuối cùng.

Không chỉ tại Chung kết thế giới, T1 còn trải qua một mùa giải quốc tế không như mong đợi. Ở MSI 2026, đội tuyển này chỉ xếp hạng 5-6, thành tích thấp nhất của họ trong lịch sử tham dự giải đấu; tại Esports World Cup, T1 cũng chỉ đứng thứ tư, thứ hạng thấp nhất trong ba lần góp mặt.

Sau thất bại trước BLG, T1 kết thúc Giải chung kết thế giới 2026 ở vị trí đồng hạng 3-4. Trong khi đó, đại diện Trung Quốc - BLG sẽ đối đầu GenG (Hàn Quốc) ở trận chung kết, khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương của Faker và đồng đội.

Giải chung kết thế giới (Worlds) là giải đấu quốc tế lớn nhất trong năm của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất từ các khu vực trên thế giới. Đây cũng là nơi các đội tranh tài để giành Summoner’s Cup và danh hiệu vô địch thế giới. Trận chung kết Worlds năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Gen.G và BLG, đại diện hàng đầu của hai khu vực LCK (Hàn Quốc) và LPL (Trung Quốc). Gen.G đã vượt qua Invictus Gaming 3-0 ở bán kết, trong khi BLG đánh bại T1 với tỉ số 3-1 để giành tấm vé còn lại.