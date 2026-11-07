Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Faker: Không may cho Bilibili Gaming vì gặp T1 ở bán kết

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Chiến thắng trước Karmine Corp (Pháp) giúp T1 - đại diện Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc giành vé vào bán kết giải Chung kết thế giới 2026, gặp Bilibili Gaming (BLG).

Faker: 'Không may cho Bilibili Gaming vì gặp T1 ở bán kết' - Ảnh 1.

Game thủ Hàn Quốc - Faker tự tin trước cuộc đối đầu với BLG ở bán kết giải Chung kết thế giới - Ảnh: RIOT

Sáng 7-11, T1 đã đánh bại Karmine Corp với tỉ số 3-1 để trở thành đội cuối cùng giành vé vào bán kết giải Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Chiến thắng này cũng giúp Faker (Lee Sang-hyeok) cùng đồng đội nối dài thành tích 6 năm liên tiếp vào bán kết Chung kết thế giới, kể từ năm 2021.

Sau trận đấu, Faker cho rằng tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng giúp T1 vượt qua đại diện châu Âu. “Hôm nay, chúng tôi phối hợp rất tốt trong những pha giao tranh. Trận đấu diễn ra đúng như những gì cả đội đã tính toán, nhờ đó chúng tôi có thể giành chiến thắng”, game thủ người Hàn Quốc chia sẻ.

T1 khởi đầu thuận lợi khi thắng liền hai ván đầu tiên, nhưng sau đó để Karmine Corp rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Dù vậy, nhà đương kim vô địch nhanh chóng lấy lại sự tập trung trong ván thứ tư để kết thúc loạt trận Bo5 (đấu 5 trận, thắng 3 trận trước là thắng), qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Faker cũng tỏ ra hào hứng với những màn giao tranh căng thẳng trước Karmine Corp. “Chúng tôi đã có nhiều pha giao tranh rất gay cấn và tôi cảm thấy trận đấu khá thú vị. Tôi hy vọng ở bán kết, cả đội cũng sẽ tạo ra một trận đấu hấp dẫn”, anh nói.

Đối thủ của T1 ở bán kết là Bilibili Gaming - đại diện Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc vừa thắng áp đảo Dplus KIA với tỉ số 3-0. Trong bối cảnh đó, Faker đánh giá cao sức mạnh của BLG, đặc biệt khi đại diện này đã lần lượt loại hai đội tuyển Hàn Quốc là Hanwha Life Esports và Dplus KIA để tiến vào bán kết.

“BLG đang thể hiện phong độ rất mạnh tại giải đấu năm nay. Họ cũng đánh bại tất cả các đội tuyển LCK đã đối đầu, nên tôi nghĩ đây là một đội hoàn toàn đủ sức vô địch. Tuy nhiên, thật không may cho BLG khi phải gặp chúng tôi ở bán kết”, Faker chia sẻ.

Giải Chung kết thế giới 2026 đã xác định đủ bốn đội vào bán kết, gồm hai đại diện Hàn Quốc là T1, Gen.G và hai đội Trung Quốc là Bilibili Gaming, Invictus Gaming. T1 đang hướng đến chức vô địch thế giới thứ tư liên tiếp, sau khi đăng quang trong ba mùa giải từ năm 2023 đến 2025.

Lee Sang-hyeok (Faker) là game thủ người Hàn Quốc, đảm nhiệm vị trí đường giữa của T1. Sở hữu bảng thành tích khủng, Faker được xem là một trong những tượng đài của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và esports (thể thao điện tử) thế giới nói chung.

T1 là đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp của Hàn Quốc, nổi tiếng với thành tích tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Đội tuyển này đang là đương kim vô địch thế giới và tiếp tục hướng đến cột mốc bốn lần đăng quang liên tiếp.

Faker: 'Không may cho Bilibili Gaming vì gặp T1 ở bán kết' - Ảnh 3.Thắng Thái Lan và Indonesia, Việt Nam vô địch giải esports châu Á

Từ vị trí thứ 11 ở vòng bảng, đội tuyển GOW Esports của Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua những đối thủ mạnh của Thái Lan và Indonesia để vô địch giải Free Fire MAX Asia Invitational 2026 Fall.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ANH HÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chung kết thế giới Faker Bilibili Gaming T1 Hàn Quốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất