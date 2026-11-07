Faker: Không may cho Bilibili Gaming vì gặp T1 ở bán kết

Game thủ Hàn Quốc - Faker tự tin trước cuộc đối đầu với BLG ở bán kết giải Chung kết thế giới - Ảnh: RIOT

Sáng 7-11, T1 đã đánh bại Karmine Corp với tỉ số 3-1 để trở thành đội cuối cùng giành vé vào bán kết giải Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Chiến thắng này cũng giúp Faker (Lee Sang-hyeok) cùng đồng đội nối dài thành tích 6 năm liên tiếp vào bán kết Chung kết thế giới, kể từ năm 2021.

Sau trận đấu, Faker cho rằng tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng giúp T1 vượt qua đại diện châu Âu. “Hôm nay, chúng tôi phối hợp rất tốt trong những pha giao tranh. Trận đấu diễn ra đúng như những gì cả đội đã tính toán, nhờ đó chúng tôi có thể giành chiến thắng”, game thủ người Hàn Quốc chia sẻ.

T1 khởi đầu thuận lợi khi thắng liền hai ván đầu tiên, nhưng sau đó để Karmine Corp rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Dù vậy, nhà đương kim vô địch nhanh chóng lấy lại sự tập trung trong ván thứ tư để kết thúc loạt trận Bo5 (đấu 5 trận, thắng 3 trận trước là thắng), qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Faker cũng tỏ ra hào hứng với những màn giao tranh căng thẳng trước Karmine Corp. “Chúng tôi đã có nhiều pha giao tranh rất gay cấn và tôi cảm thấy trận đấu khá thú vị. Tôi hy vọng ở bán kết, cả đội cũng sẽ tạo ra một trận đấu hấp dẫn”, anh nói.

Đối thủ của T1 ở bán kết là Bilibili Gaming - đại diện Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc vừa thắng áp đảo Dplus KIA với tỉ số 3-0. Trong bối cảnh đó, Faker đánh giá cao sức mạnh của BLG, đặc biệt khi đại diện này đã lần lượt loại hai đội tuyển Hàn Quốc là Hanwha Life Esports và Dplus KIA để tiến vào bán kết.

“BLG đang thể hiện phong độ rất mạnh tại giải đấu năm nay. Họ cũng đánh bại tất cả các đội tuyển LCK đã đối đầu, nên tôi nghĩ đây là một đội hoàn toàn đủ sức vô địch. Tuy nhiên, thật không may cho BLG khi phải gặp chúng tôi ở bán kết”, Faker chia sẻ.

Giải Chung kết thế giới 2026 đã xác định đủ bốn đội vào bán kết, gồm hai đại diện Hàn Quốc là T1, Gen.G và hai đội Trung Quốc là Bilibili Gaming, Invictus Gaming. T1 đang hướng đến chức vô địch thế giới thứ tư liên tiếp, sau khi đăng quang trong ba mùa giải từ năm 2023 đến 2025.

Lee Sang-hyeok (Faker) là game thủ người Hàn Quốc, đảm nhiệm vị trí đường giữa của T1. Sở hữu bảng thành tích khủng, Faker được xem là một trong những tượng đài của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và esports (thể thao điện tử) thế giới nói chung. T1 là đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp của Hàn Quốc, nổi tiếng với thành tích tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Đội tuyển này đang là đương kim vô địch thế giới và tiếp tục hướng đến cột mốc bốn lần đăng quang liên tiếp.