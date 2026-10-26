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Nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới đầu tiên qua đời ở tuổi 31

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Chiều 26-10, truyền thông Phần Lan đã xác nhận nhà vô địch thế giới đầu tiên của game Liên Minh Huyền Thoại - Lauri Happonen (Cyanide) đã qua đời ở tuổi 31.

Nhà vô địch thế giới đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại qua đời ở tuổi 31 - Ảnh 1.

Nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại Lauri Happonen (Cyanide) qua đời ở tuổi 31 - Ảnh: Ilta-Sanomat

Theo tờ Ilta-Sanomat, cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Lauri Happonen, được biết đến với biệt danh Cyanide, đã qua đời vào ngày 31-7. Thông tin này được Cơ quan Dữ liệu dân số và kỹ thuật số Phần Lan xác nhận với tờ báo này.

Hiện nguyên nhân cái chết của Happonen vẫn chưa được công bố. Sự ra đi của tuyển thủ người Phần Lan gây bất ngờ với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), bởi anh từng là một trong những gương mặt nổi bật của bộ môn này trong giai đoạn đầu phát triển.

Happonen bắt đầu được biết đến rộng rãi khi giành chức vô địch thế giới LMHT năm 2011, khi ấy anh chỉ mới 16 tuổi. Anh tiếp tục góp mặt ở bán kết Giải Chung kết Thế giới năm 2013 và ba lần liên tiếp lên ngôi tại giải đấu cấp độ châu Âu trong giai đoạn 2013-2014.

Trong màu áo Fnatic (Anh), Happonen thi đấu ở vị trí đi rừng và góp công lớn giúp đội này lên ngôi tại Chung kết thế giới LMHT mùa 1 (2011). Đây là chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử bộ môn, đưa Cyanide trở thành một trong những tuyển thủ tiêu biểu của thế hệ đầu tiên.

Nhắc lại chức vô địch thế giới trong cuộc phỏng vấn với Ilta-Sanomat năm 2018, Happonen từng cho biết anh vẫn nhớ rõ cảm giác khi đăng quang. “Tôi vẫn nhớ cảm giác khi chúng tôi chiến thắng. Tôi không thể tin rằng mọi người thực sự muốn chụp ảnh và trò chuyện với mình”, anh chia sẻ.

Cựu tuyển thủ cũng nói rằng trước đó, anh luôn xem bản thân là một người say mê máy tính và có lòng tự trọng khá thấp. Tuy nhiên sự quan tâm của người hâm mộ sau chức vô địch đã giúp anh tự tin hơn, đồng thời khiến năm 2011 trở thành khoảng thời gian anh cảm thấy mình đang sống trong giấc mơ.

Nhà vô địch thế giới đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại qua đời ở tuổi 31 - Ảnh 2.

Game thủ Liên Minh Huyền Thoại - Cyanide khi còn thi đấu cho đội Fnatic (Anh) - Ảnh: Ilta-Sanomat

Cuối năm 2014, Happonen chia tay Fnatic sau gần bốn năm gắn bó, trong khi niềm đam mê dần mất đi. Anh cho biết bản thân không còn hạnh phúc vì tự đặt quá nhiều áp lực và không thể thi đấu đạt mức kỳ vọng của chính mình.

“Tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm đến mức buộc phải dừng lại vì sức khỏe tinh thần của bản thân”, Happonen nói về quyết định giải nghệ.

Sau khi rời đấu trường chuyên nghiệp, anh chuyển sang phát trực tuyến trong khoảng một năm rưỡi nhưng sau đó cũng từ bỏ công việc này. Năm 2018, Happonen bắt đầu học ngành kinh doanh tại Helsinki và đồng thời dẫn chương trình về trò chơi điện tử cho Yle Kioski Gaming.

Trong những năm cuối đời, Happonen tham gia một số dự án esports quy mô nhỏ và từng làm quản lý chất lượng tại Phần Lan. Theo hồ sơ LinkedIn, anh bắt đầu theo học tại Đại học Valencia vào mùa thu năm 2025.

Nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới đầu tiên qua đời ở tuổi 31 - Ảnh 4.Đoạt HCĐ Asiad, tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam chưa làm hài lòng người hâm mộ

Sau thất bại 0-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam chính thức mang về tấm HCĐ Asiad 20. Tuy nhiên, đại diện esports Việt Nam vẫn bị người hâm mộ chỉ trích trên mạng xã hội.

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ANH HÀO
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    Chủ đề: đầu tiên Nhà vô địch thế giới esports Liên Minh Huyền Thoại.

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