Làn sóng tẩy chay Mbappe ở Trung Quốc lan sang esports

Mbappe bị tẩy chay ở các trò chơi điện tử liên quan đến bóng đá hàng đầu Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Những phát ngôn của Mbappe đã khiến làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc lan nhanh, từ các thương hiệu tài trợ sang lĩnh vực thể thao điện tử (esports).

Đáng chú ý, hai tựa game bóng đá quen thuộc với cộng đồng game thủ nước này là FC Online và eFootball đều có động thái liên quan đến ngôi sao người Pháp.

Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, đội ngũ vận hành FC Online Trung Quốc cho biết đã nhanh chóng gỡ các nội dung liên quan đến Mbappe trên những kênh bên ngoài trò chơi. Các điều chỉnh trong game cũng sẽ được triển khai thông qua bản cập nhật, nhưng thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Động thái này khiến Mbappe đứng trước tình huống khá trớ trêu, bên cạnh những tranh luận ngoài sân cỏ, hình ảnh của anh còn bị ảnh hưởng ngay trong thế giới bóng đá ảo. Tuy nhiên, thông báo hiện có chưa xác nhận việc Mbappe bị xóa hoàn toàn khỏi danh sách cầu thủ có thể sử dụng trong game này tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, eFootball, tên gọi trước đây là Pro Evolution Soccer (PES), cũng thông báo ngừng quảng bá Mbappe cả trong lẫn ngoài trò chơi tại Trung Quốc.

Các phiên bản nội địa như PES Online và PES Mobile sẽ dừng sản xuất những nhân vật, thẻ cầu thủ liên quan đến tiền đạo này. Đơn vị vận hành cho biết có thể công bố thêm biện pháp xử lý trong thời gian tới.

Tiền đạo người Pháp là cầu thủ được yêu thích ở nhiều tựa game bóng đá tại Trung Quốc - Ảnh: FC ONLINE

Làn sóng tẩy chay bắt nguồn từ một đoạn video lan truyền trên mạng. Trong đó Mbappe kể về một bức ảnh chế có khuôn mặt mình ghép vào hình một nhân vật lịch sử Trung Quốc.

Phát biểu đùa cợt của anh bị nhiều người Trung Quốc xem là thiếu tôn trọng, dù các hãng tin Reuters và AFP cho biết chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn ghi hình.

Ngày 27-10, Mbappe đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận lời nói của mình thiếu cân nhắc và gây tổn thương cho nhiều người Trung Quốc. Trước đó, ít nhất ba doanh nghiệp nước này đã tuyên bố chấm dứt hợp tác thương mại với anh.

Vụ việc cho thấy chỉ một phát ngôn ngoài sân cỏ của các cầu thủ cũng có thể kéo theo những hệ quả nặng nề, thậm chí lan đến cả thế giới bóng đá điện tử.