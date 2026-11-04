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Fan Việt Nam gây trầm trồ ở Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Dù các đội tuyển chưa thể tiến sâu tại đấu trường thế giới, Việt Nam lại là một trong những cộng đồng khán giả Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh, với những con số khiến người hâm mộ quốc tế kinh ngạc.

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Nhà vô địch lừng danh Faker của Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh tư liệu

Trong bài phân tích về sức hút của Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại (Worlds) 2026,  chuyên trang thống kê thể thao điện tử Esports Charts dành sự chú ý đặc biệt cho Việt Nam.

Theo đó, chỉ trong bốn năm, lượng người theo dõi các chương trình phát sóng bằng tiếng Việt đã tăng gấp 5 lần. Đến năm 2024, tiếng Việt chiếm 16% tổng thời lượng xem của Worlds, trở thành ngôn ngữ phổ biến thứ ba, chỉ sau tiếng Hàn và tiếng Anh.

Điều khiến Esports Charts đặc biệt chú ý là sự tương phản giữa thành tích thi đấu và sức hút khán giả. Các đại diện Việt Nam chưa từng đạt thành tích lớn tại Worlds, nhưng lượng người theo dõi lại vượt xa nhiều nền Liên Minh Huyền Thoại có truyền thống hơn.

Đáng chú ý, những thống kê trên chưa bao gồm lượng khán giả từ các nền tảng phát sóng nội địa lớn của Trung Quốc.

Sức hút của khán giả Việt Nam thực tế đã khiến cộng đồng quốc tế ngạc nhiên từ nhiều năm trước.

Trên diễn đàn Reddit, khi thảo luận về lượng người xem vòng khởi động Worlds 2024, một tài khoản nhận xét: "Riêng cộng đồng Việt Nam đã cực kỳ đông đảo rồi".

Đến giải MSI 2025, khi trận đấu giữa GAM Esports và G2 Esports thu hút hơn 1,13 triệu người xem cùng lúc, nhiều người tiếp tục bất ngờ.

Một thành viên Reddit bình luận: "Có lẽ phần lớn là khán giả Việt Nam. Những buổi phát sóng của họ đôi khi đạt lượng người xem khó tin".

Tháng 10-2026, trong cuộc thảo luận về sự sụt giảm khán giả ở vòng khởi động Worlds, một người hâm mộ quốc tế còn nhận xét: "Cứ có Việt Nam góp mặt ở vòng khởi động là lại có những trận đấu hấp dẫn".

Những lời nhận xét ấy được củng cố bằng các con số ấn tượng. Tại trận chung kết Worlds 2024 giữa T1 và Bilibili Gaming, lượng người xem các kênh tiếng Việt đạt đỉnh hơn 1,1 triệu người cùng lúc, lập kỷ lục mới.

Một năm sau, kỷ lục tiếp tục bị phá vỡ. Theo Esports Charts, chung kết Worlds 2025 giữa T1 và KT Rolster thu hút hơn 1,2 triệu người xem đồng thời trên các kênh tiếng Việt, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Trong khi lượng người xem cao nhất của các kênh tiếng Anh giảm khoảng 8% và tiếng Tây Ban Nha giảm mạnh, khán giả Việt Nam vẫn tiếp tục tăng.

Fan Việt Nam gây trầm trồ ở Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1.

Đồ họa Esports Charts ghi nhận lượng fan Việt Nam ở giải năm ngoái - Ảnh: ESPORTS CHARTS

Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự phát triển của hình thức co-stream, tức các bình luận viên và nhà sáng tạo nội dung tiếp sóng giải đấu trên kênh cá nhân.

Esports Charts đặc biệt nhắc đến Hoàng Luân, Thầy Giáo Ba và Văn Tùng. Tại Worlds 2024, ba gương mặt Việt Nam góp mặt trong nhóm 10 nhà sáng tạo nội dung có tổng thời lượng xem cao nhất giải.

Riêng Hoàng Luân tăng gần 2 triệu giờ xem so với năm trước. Các kênh tiếng Việt chiếm 17,2% tổng thời lượng xem của hoạt động co-stream tại giải.

Sức hút của T1 và huyền thoại Faker cũng góp phần duy trì lượng khán giả đông đảo, ngay cả khi các đội Việt Nam đã bị loại.

Hiện Worlds 2026 đang bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Theo báo cáo ngày 2-11 của Esports Charts, lượng khán giả trung bình ở vòng Swiss tăng 8,15% so với năm ngoái, dù lượng người xem cao nhất giảm.

Số liệu riêng của khán giả Việt Nam tại Worlds 2026 vẫn chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, những thống kê qua nhiều năm cho thấy Việt Nam đã trở thành một thị trường khán giả quan trọng của Liên Minh Huyền Thoại thế giới, ngay cả khi thành tích thi đấu quốc tế vẫn còn hạn chế.

Fan Việt Nam gây trầm trồ ở Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4.PUBG hủy bỏ nhiều giải lớn sau làn sóng tẩy chay từ Việt Nam

Giữa lúc lượng khán giả quốc tế sụt giảm nghiêm trọng sau vụ bê bối liên quan hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu, nhà phát hành Krafton bất ngờ công bố kế hoạch cải tổ mạnh hệ thống giải đấu PUBG từ năm 2027.

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    Chủ đề: vô địch thế giới khán giả esports Việt Nam Faker

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