PUBG Việt Nam sa sút nặng nề sau án cấm phi lý của Himass - TanVuu

Himass và TanVuu nhận án cấm phi lý từ PUBG - Ảnh: INSTAGRAM

Những kết quả trái ngược trước và sau vụ việc cho thấy bức tranh ảm đạm của môn thể thao điện tử từng đứng trên đỉnh của PUBG, tựa game hấp dẫn trong cộng đồng châu Á.

Một thời oai hùng ở đấu trường PUBG quốc tế

Ngày 30-10, cả ba đại diện Việt Nam gồm Anyone's Legend, Team Flash và Alpha Gaming đều bị loại khỏi PUBG Global Series 12 (PGS 12) tại Trung Quốc.

Ở vòng Survival, nơi 8 trong số 16 đội giành vé vào chung kết, Anyone's Legend đứng thứ 10 với 19 điểm. Team Flash và Alpha Gaming thậm chí chia nhau hai vị trí cuối bảng, cùng có vỏn vẹn 8 điểm sau năm ván đấu.

Điều đó đồng nghĩa vòng chung kết PGS 12, diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 với tổng giải thưởng 300.000 USD sẽ không có bất kỳ đại diện Việt Nam nào. Đây là kết quả đáng thất vọng nếu nhìn lại những gì PUBG Việt Nam làm được trước khi Himass và TanVuu bị cấm thi đấu.

Tháng 8-2026, ba đại diện Việt Nam tranh tài tại PGS Circuit 3, gồm các chặng PGS 7, PGS 8 và PGS 9.

Ở PGS 7, Anyone's Legend của Himass đứng thứ 10 chung cuộc. Sang PGS 8, cả ba đại diện Việt Nam đều góp mặt tại chung kết. Anyone's Legend xếp thứ 8, Alpha Gaming thứ 12 và GAM The Expendables của TanVuu thứ 16.

Thành tích còn ấn tượng hơn ở PGS 9, diễn ra từ ngày 20 đến 23-8. Cả ba đội Việt Nam tiếp tục vượt qua vòng loại để góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất. Alpha Gaming xuất sắc đứng thứ 5 với 104 điểm, GAM The Expendables xếp thứ 8 với 88 điểm, còn Anyone's Legend đứng thứ 9 với 83 điểm.

Như vậy, qua ba giải PGS 7, 8 và 9, PUBG Việt Nam có tổng cộng 7 lượt đội lọt vào chung kết trong 9 lượt tham dự, đạt tỉ lệ gần 78%. Trong đó có ba lần kết thúc giải ở nhóm tám đội dẫn đầu.

Thế nhưng, bức tranh thay đổi rõ rệt tại PGS Circuit 4 trong tháng 10, sau khi Krafton công bố án cấm vĩnh viễn đối với Himass và TanVuu ngày 23-9.

Thực trạng sa sút

Tại PGS 10, chỉ Team Flash vượt qua vòng loại, nhưng đội kết thúc chung kết ở vị trí thứ 14/16 với 32 điểm. Anyone's Legend và Alpha Gaming đều bị loại sớm.

Kịch bản tương tự lặp lại ở PGS 11. Team Flash một lần nữa trở thành đại diện Việt Nam duy nhất vào chung kết, nhưng xếp chót trong số 16 đội, với 17 điểm. Hai đội còn lại tiếp tục không vượt qua vòng loại.

Đến PGS 12, ngay cả Team Flash cũng không thể tạo bất ngờ. Lần đầu tiên trong hai cụm giải quốc tế được đem ra so sánh, cả ba đại diện Việt Nam cùng vắng mặt ở chung kết.

Tính chung ba chặng PGS 10, 11 và 12, PUBG Việt Nam chỉ có 2 lượt đội vào chung kết trong 9 lượt tham dự, tương đương 22%. Không có đại diện nào kết thúc một giải trong tốp 8.

Chung kết các giải PUBG danh giá giờ đây vắng bóng đại diện Việt Nam - Ảnh: PGS

Đó là bước lùi rất lớn về mặt thành tích so với loạt giải tháng 8. Sự sa sút càng đáng chú ý bởi Himass và TanVuu không phải những tuyển thủ bình thường.

Họ là thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch PUBG Nations Cup 2025. Riêng Himass từng cùng CERBERUS Esports đăng quang PGS 3, trong khi TanVuu góp công vào chức vô địch thế giới PGC 2024 của The Expendables.

Đến tháng 8-2026, GAM The Expendables vẫn chứng minh năng lực cạnh tranh bằng ngôi á quân Games of the Future, giải đấu có tổng thưởng 2 triệu USD.

Nhưng ngày 23-9, Krafton quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn cả hai tuyển thủ vì cho rằng họ sử dụng thông tin bên ngoài trò chơi trong thời gian thi đấu. Án phạt gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng PUBG Việt Nam.

Phong độ của PUBG Việt Nam trước và sau án phạt của Himass, TanVuu - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Chỉ hai ngày sau, Himass tuyên bố giải nghệ, còn The Expendables thông báo giải thể đội hình PUBG. Hệ quả là PUBG Việt Nam mất không chỉ hai ngôi sao hàng đầu, mà còn mất luôn một tập thể từng vô địch thế giới.

Từ vị thế từng vô địch PGC 2024 và PUBG Nations Cup 2025, PUBG Việt Nam giờ không còn đại diện nào ở chung kết PGS 12.

Phía trước vẫn còn PUBG Global Championship 2026, Giải vô địch thế giới vào tháng 12. Đây sẽ là cơ hội để các đội Việt Nam chứng minh rằng họ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự và lấy lại vị thế trên đấu trường quốc tế.

Nhưng trước mắt, những con số đã cho thấy một thực tế khó phủ nhận: PUBG Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất sau những thành công vang dội của mình.

Tất nhiên, cội nguồn của chuỗi sa sút đó vẫn là vụ việc đầy tranh cãi, khi nhà phát hành Krafton của PUBG ban hành án cấm thi đấu đầy phi lý với 2 siêu sao Himass - TanVuu.

Ngày 23-9, nhà phát hành Krafton gây chấn động làng thể thao điện tử Việt Nam khi cấm thi đấu vĩnh viễn hai ngôi sao PUBG là Himass và TanVuu. Án phạt xuất phát từ giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026, khi Krafton cáo buộc hai tuyển thủ sử dụng thông tin ngoài trò chơi, bao gồm theo dõi livestream đối thủ, để phục vụ chiến thuật. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải làn sóng phản đối dữ dội vì nhiều người cho rằng án phạt quá nặng, trong khi quy định giải đấu thiếu rõ ràng. Krafton cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác tổ chức.