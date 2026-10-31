PUBG hủy bỏ nhiều giải lớn sau làn sóng tẩy chay từ Việt Nam

Himass (phải) và TanVuu chịu án cấm phi lý từ PUBG - Ảnh: INSTAGRAM

Ngày 30-10, nhà phát hành game Hàn Quốc Krafton công bố kế hoạch tổ chức hệ thống thể thao điện tử PUBG năm 2027, với những thay đổi đáng chú ý về số lượng giải đấu, cách tuyển chọn các đội tham dự và thể thức tính điểm.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở PUBG Global Series (PGS), hệ thống giải quốc tế hàng đầu của bộ môn này.

Khán giả giảm hơn 60% ở các giải PUBG quốc tế

Trong năm 2026, Krafton tổ chức 12 chặng PGS. Tuy nhiên theo kế hoạch vừa công bố, năm 2027 hệ thống giải sẽ chuyển sang chỉ còn 4 giai đoạn thi đấu (Phase), mỗi giai đoạn gồm vòng loại khu vực và PGS tương ứng.

Như vậy hệ thống 12 chặng PGS hiện hành sẽ không còn được duy trì nguyên trạng. Đây bị đánh giá là bước lùi lớn của PUBG.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi hồi tháng 2-2026, Krafton từng tuyên bố tăng đầu tư, mở rộng lịch thi đấu và tiền thưởng nhằm phát triển PUBG Esports.

Việc thay đổi hệ thống thi đấu diễn ra giữa thời điểm PUBG đang đối diện làn sóng phản đối mạnh mẽ sau án cấm vĩnh viễn đối với hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu ngày 23-9.

Quyết định của Krafton khiến đông đảo game thủ, streamer Việt Nam tuyên bố tẩy chay, ngừng phát sóng hoặc xóa trò chơi.

Một bộ phận cộng đồng PUBG tại Trung Quốc và Thái Lan cũng lên tiếng phản đối.

Đáng chú ý, các giải quốc tế gần đây liên tục chứng kiến lượng khán giả sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Esports Charts, PGS 8 hồi tháng 8 thu hút trung bình 132.108 người xem, với lượng khán giả cao nhất đạt 263.037 người.

Thế nhưng tại PGS 11, kết thúc ngày 25-10, số người xem trung bình chỉ còn 48.476, giảm tới 63,3%. Lượng khán giả cao nhất cũng giảm 65,9%, xuống còn 89.603 người.

Những con số cho thấy sức hút của PUBG Esports đang gặp vấn đề. Tuy nhiên chưa có bằng chứng xác nhận việc thay đổi hệ thống giải đấu năm 2027 xuất phát từ làn sóng tẩy chay hoặc sự sụt giảm khán giả.

Tương lai PUBG Việt Nam ra sao?

Bên cạnh việc thay đổi cấu trúc giải, Krafton còn quyết định chấm dứt cơ chế bảo đảm suất dự PGS cho các đội đối tác toàn cầu.

Từ năm 2027, tất cả các đội, kể cả những đối tác lâu năm, đều phải vượt qua vòng loại khu vực để giành quyền tham dự PGS. Đây là thay đổi có thể ảnh hưởng đến các đội Việt Nam, trong đó có Anyone's Legend.

Nhiều hệ thống giải quen thuộc của PUBG sẽ không còn - Ảnh: PGS

Krafton cũng thay đổi hệ thống tính điểm giành vé dự PUBG Global Championship (PGC). Theo đó, điểm tích lũy dự PGC sẽ được xác định từ thành tích tại PGS, thay vì kết hợp điểm khu vực như trước.

Tuy nhiên hai giải lớn PUBG Nations Cup (PNC) và PGC vẫn được duy trì trong năm 2027, lần lượt vào tháng 7 và cuối năm.

Riêng PUBG Việt Nam đang đối diện nhiều bất ổn. Sau án cấm Himass - TanVuu, đội cựu vô địch thế giới The Expendables giải thể, còn PUBG Vietnam Series 2026 Phase 2 bị Krafton kết thúc sớm.

Đến nay, nhà phát hành vẫn chưa công bố cụ thể tương lai giải quốc nội Việt Nam trong hệ thống mới.

Giữa những biến động về thành tích, khán giả và thể thức thi đấu, kế hoạch năm 2027 đặt ra câu hỏi lớn: PUBG đang thực hiện cuộc cải tổ để phát triển bền vững hơn, hay phải thu hẹp hệ thống sau một năm đầy sóng gió?