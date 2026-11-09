AFF không cho phép CLB Công An TP.HCM đá với Buriram United trên sân Thống Nhất

Sân Thống Nhất nhìn từ khán đài A - Ảnh: N.K

CLB Công An TP.HCM sẽ tiếp Buriram United trên sân nhà ở lượt thứ 2 bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027 diễn ra vào ngày 18-11 tới.

Theo công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội bóng ngành Công an bày tỏ mong muốn tổ chức trận đấu này trên sân Thống Nhất, đồng thời cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục tồn đọng trước ngày 11-11.

Ghi nhận mong muốn của CLB Công An TP.HCM, nhưng AFF cho biết cần đặt an toàn của tất cả các bên liên quan lên ưu tiên hàng đầu, và chưa thể tổ chức trận đấu tại sân Thống Nhất khi một số hạng mục chưa hoàn thiện.

AFF nhận định việc dự kiến xác nhận tình trạng sân vào ngày 11-11 là quá gấp, xét đến công tác hậu cần và phương án tổ chức phải hoàn tất trước trận đấu. Vì vậy, trận đấu này sẽ được tổ chức tại sân Bình Dương theo đúng lịch trình và địa điểm đã sắp xếp ban đầu.

AFF cho biết vẫn tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng đối với sân Thống Nhất vào ngày 11-11 theo kế hoạch, nhằm đánh giá và xác nhận khả năng đưa sân vào sử dụng từ tháng 12 trở đi, với điều kiện các hạng mục còn tồn đọng được hoàn thiện đạt yêu cầu và đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng.

Trong thông báo của mình với người hâm mộ, CLB Công An TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của AFF, đặt an toàn của người hâm mộ, cầu thủ và các bên liên quan lên trên hết.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với AFF và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các hạng mục còn lại, mong sớm đưa sân Thống Nhất trở lại phục vụ người hâm mộ trong điều kiện tốt nhất".

Ở trận ra quân bảng A Shopee Cup 2026-2027, CLB Công An TP.HCM hòa 1-1 trên sân CLB Ratchaburi (Thái Lan), còn CLB Buriram United hòa Borneo (Indonesia) 0-0 trên sân nhà.

Dự án cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất có tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, khởi công vào cuối tháng 3-2026. Đến nay, các hạng mục khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy điền kinh, khu vực nhảy xa, ném tạ đã cơ bản hoàn thành để phục vụ môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sắp tới.