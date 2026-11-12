HLV U23 Singapore: U23 Việt Nam không chỉ mạnh ở Đông Nam Á mà còn mạnh ở tầm châu Á

HLV Đinh Hồng Vinh họp báo sau trận - Ảnh: N.K.

Tối 12-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng U23 Singapore 1-0 ở lượt thứ 2 Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Pleiku.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Trận này đúng như dự đoán của ban huấn luyện. U23 Singapore lùi sâu trước vòng 16m50, gây khó khăn cho khâu tấn công, xuyên phá ghi bàn của U23 Việt Nam".

"Khi gặp đối thủ lùi sâu dày đặc, điều dễ hiểu là việc ghi bàn của U23 Việt Nam gặp khó khăn. Các cầu thủ có quỹ thời gian tập luyện ngắn, nên sự chuẩn bị cho giải chưa được như mong muốn. Nếu có thời gian, chắc chắn sẽ cải thiện, hoàn thiện tốt hơn để chuẩn bị xa hơn cho tương lai", ông nói thêm.

Nói về trận tranh ngôi vô địch với U23 Qatar ở lượt cuối vào ngày 14-11, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ: "Bóng đá luôn có nhiều yếu tố bất ngờ và hay. Quan trọng là hôm nay chúng tôi sẽ tập trung phục hồi cho cầu thủ, ăn uống, ngủ nghỉ sao cho thật tốt.

Bảo Long ở cuộc họp báo sau trận - Ảnh: N.K.

Ngày mai (13-11), đội sẽ phân tích, mổ xẻ để chuẩn bị cho trận sắp tới. Chúng tôi hướng tới cống hiến trận hay cho khán giả Gia Lai và cổ động viên cả nước. Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ cho đội tuyển U23 Việt Nam".

Về phần mình, hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long - người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu và đồng thời nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" - nói: "Tôi chưa bao giờ ghi bàn thắng bằng gót. Bàn đó tôi ghi theo bản năng, bóng lập bập đến chân thì tôi giật gót ghi bàn. Tôi rất vui".

Chúc mừng U23 Việt Nam chiến thắng, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore còn dành lời khen cho đội chủ nhà. Ông nói: "U23 Việt Nam chứng tỏ không chỉ là đội mạnh của Đông Nam Á mà còn cả châu Á. U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng.

Về phía U23 Singapore, chúng tôi có trận đấu tốt, đáng tiếc không có kết quả tốt hơn. U23 Việt Nam là mục tiêu để chúng tôi thể hiện tốt như vậy trong tương lai".

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore ở buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Nói về bàn thua, HLV Firdaus Kassim chia sẻ: "Dù biết U23 Việt Nam là đội có chất lượng tốt, nhưng việc thủng lưới 1 bàn từ phạt góc là điều đáng tiếc. Đó là tình huống lộn xộn trong vòng cấm và chúng tôi đã thua. Đáng lẽ chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn và không để thủng lưới.

Trước trận, chúng tôi dự đoán nếu thua U23 Việt Nam thì đó là khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân nào đó. Cầu thủ U23 Singapore cần dũng cảm, mạnh mẽ hơn khi có bóng để kiểm soát và phòng ngự tốt hơn trước U23 Việt Nam".

HLV trưởng U23 Singapore cũng cho biết đội thiếu một số cầu thủ ở giải này do bận tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days. Ông nói: "Chúng tôi không có đội hình tốt nhất ở trận này. Chúng tôi đưa sang nhiều cầu thủ trẻ. Chấp nhận việc để thua nhưng hướng về tương lai, xây dựng đội tuyển Singapore mạnh hơn".

Đánh giá về U23 Qatar và U23 Việt Nam sau khi đã chạm trán, HLV Firdaus Kassim chia sẻ: "Cả U23 Việt Nam và U23 Qatar đều có chất lượng chuyên môn tốt. Khác biệt lớn nhất giữa 2 đội là sự quyết liệt, quyết tâm và tinh thần chiến đấu. U23 Việt Nam sẵn sàng ra sân với quyết tâm và chiến đấu hết mình. Đó là khác biệt lớn nhất giữa hai đội".