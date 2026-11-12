U23 Việt Nam - U23 Singapore (hiệp 1) 0-0: Gia Bảo bỏ lỡ cơ hội mười mươi

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Phút 2, từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Minh Hoàng đánh đầu chuyền bóng về cột xa cho đồng đội. Gia Bảo lao vào đánh đầu nối cự ly gần nhưng bóng lại đi vọt xà.

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