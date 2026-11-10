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Bảng xếp hạng Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam dẫn đầu

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

U23 Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên.

Bảng xếp hạng Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam dẫn đầu - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam dẫn đầu - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tối 10-11, trên sân Pleiku, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-0. Nguyễn Minh Tâm tạo dấu ấn với cú đúp trong hiệp 1, trước khi Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền cuối trận, khép lại ngày ra quân thuận lợi cho đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp U23 Việt Nam có 3 điểm cùng hiệu số +3, độc chiếm ngôi đầu bảng. Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh tạo khoảng cách 2 điểm với hai đội bám đuổi là U23 Singapore và U23 Qatar. U23 Thái Lan đứng cuối, chưa có điểm và mang hiệu số −3.

Ở trận đấu sớm cùng ngày, U23 Qatar bị U23 Singapore cầm hòa 0-0.

Sau lượt mở màn, Singapore và Qatar cùng có 1 điểm, hiệu số 0. Việc hai đối thủ chia điểm mang lại lợi thế cho U23 Việt Nam trong cuộc đua vô địch, khi giải chỉ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt.

Ở lượt trận thứ hai ngày 12-11, U23 Thái Lan gặp U23 Qatar lúc 15h, còn U23 Việt Nam chạm trán U23 Singapore lúc 19h. Đội chủ nhà sẽ khép lại giải bằng cuộc đối đầu U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11.

Giải đấu có 4 đội tham dự, mỗi đội thi đấu ba trận để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội vô địch nhận 100.000 USD, đội á quân nhận 40.000 USD và đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD.

Bảng xếp hạng Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam dẫn đầu - Ảnh 2.U23 Việt Nam thắng áp đảo U23 Thái Lan

Tối 10-11, tại lượt trận đầu tiên Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam nhẹ nhàng đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 3-0.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: U23 U23 VIỆT NAM bảng xếp hạng u23 gia lai cup u23 việt nam với u23 thái lan U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

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