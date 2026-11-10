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Tọa đàm về Đại hội Thể thao toàn quốc: Tìm giải pháp tới đấu trường Asiad, Olympic

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc được nhìn nhận qua bảng tổng sắp huy chương, hay những giá trị để lại cho thể thao Việt Nam? Câu hỏi này sẽ được đặt ra tại tọa đàm do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng 11-11.

Đại hội Thể thao toàn quốc: Sau những tấm huy chương là điều gì? - Ảnh 1.

Đại hội Thể thao toàn quốc là bệ phóng của nhiều ngôi sao thể thao Việt Nam - Ảnh: HUY ĐĂNG

Diễn ra tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ (TP.HCM), tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai” là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên thể thao cùng trao đổi về hành trình phát triển tài năng sau đại hội.

Sau mỗi kỳ tranh tài, số huy chương vàng và vị trí của các đoàn thường được quan tâm trước tiên. Nhưng khi những cuộc đua khép lại, vận động viên trẻ được phát hiện sẽ tiếp tục phát triển thế nào? Thành tích của thể thao trong nước còn cách bao xa so với trình độ châu Á, thế giới?

Đó là những vấn đề được ông Nguyễn Nam Nhân - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đặt ra trong tham luận dự kiến trình bày tại tọa đàm, với chủ đề “Đại hội Thể thao toàn quốc: Từ thước đo thành tích đến động lực phát triển thể thao Việt Nam”.

Đại hội Thể thao toàn quốc là nơi phát hiện, thử thách và kiểm chứng tài năng. Tuy nhiên, để một gương mặt triển vọng trở thành nhà vô địch quốc tế, cần cả hệ thống đào tạo, đầu tư và hỗ trợ phía sau.

Những cái tên nổi bật tại Đại hội năm 2022 như: Trần Thị Nhi Yến (giành huy chương vàng 100m nữ khi mới 17 tuổi, môn điền kinh), Lê Thị Tuyết vô địch marathon nữ ở tuổi 18 là phát hiện quý giá. 

Đại hội thể thao vì thế không chỉ là phát hiện tài năng, mà còn phải xác định kế hoạch đầu tư tiếp theo và trách nhiệm đưa họ tiến xa hơn sau kỳ tranh tài 4 năm mới có một lần.

Một góc nhìn đáng chú ý khác là nhiều huy chương chưa chắc phản ánh đầy đủ chất lượng phát triển thể thao. 

Bên cạnh bảng tổng sắp, chúng ta phải quan tâm đến mức độ tiến bộ thành tích, khoảng cách với chuẩn quốc tế, số vận động viên trẻ trưởng thành lên đội tuyển và đóng góp của địa phương cho thể thao quốc gia.

Đại hội Thể thao toàn quốc: Sau những tấm huy chương là điều gì? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đặc biệt, nếu hướng đến Olympic, việc đầu tư cần đi vào từng nội dung cụ thể. Một môn có mặt tại Olympic không có nghĩa tất cả nội dung thi đấu trong nước của môn đó đều thuộc chương trình Thế vận hội.

Từ những vấn đề đó, tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai” sẽ thảo luận sâu về cơ chế tập huấn - thi đấu, ứng dụng khoa học, chăm sóc y học, dinh dưỡng và đãi ngộ vận động viên... để nâng cao thành tích. 

Tọa đàm được kỳ vọng sẽ đưa ra những giải pháp, góp ý với ngành thể thao, khơi gợi thêm sự quan tâm của xã hội để phát triển tài năng trẻ thể thao Việt Nam, vươn tầm Asiad, Olympic.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ phát động giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh”, góp phần lan tỏa thông điệp “Thể thao cho mọi người” của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; đồng thời khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống năng động và lành mạnh.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10.

Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Đại hội Thể thao toàn quốc: Sau những tấm huy chương là điều gì? - Ảnh 3.

Đại hội Thể thao toàn quốc: Sau những tấm huy chương là điều gì? - Ảnh 5.Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Chuyển mình về công nghệ

Từ đăng ký vào sân bằng mã QR, nhận lịch thi đấu trên điện thoại đến kết nối kết quả với website, Đại hội thể thao toàn quốc 2026 hướng tới thay đổi trải nghiệm của cả người xem lẫn người thi đấu.

 

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    Chủ đề: tọa đàm đại hội thể thao toàn quốc Đại hội thể thao toàn quốc 2026 Đại hội thể thao toàn quốc Báo Tuổi Trẻ

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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