Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cục Thể dục thể thao thống nhất chủ trương để ông Trần Quốc Tuấn ứng cử chủ tịch VFF khóa X

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã đồng ý chủ trương của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cử Chủ tịch đương nhiệm Trần Quốc Tuấn ứng cử chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch VFF khóa X (nhiệm kỳ 2027-2031).

Ông Trần Quốc Tuấn được đồng ý chủ trương ứng cử chủ tịch và phó chủ tịch VFF khóa mới - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các Giải futsal vô địch quốc gia 2026 - Ảnh: N.K.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xin ý kiến về việc cử, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành các Liên đoàn Thể thao quốc gia nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đã đề nghị xem xét, giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, công chức thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tiếp tục tham gia ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành VOC nhiệm kỳ VII (2026-2031) với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có văn bản đề nghị Cục Thể dục thể thao Việt Nam xem xét, cho ý kiến về chủ trương cử ông Trần Quốc Tuấn tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF nhiệm kỳ X (2027-2031). 

Theo báo cáo của VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phát triển bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026. Việc tiếp tục tham gia ứng cử nhằm kế thừa kinh nghiệm, bảo đảm tính liên tục trong công tác lãnh đạo, điều hành và triển khai các định hướng phát triển bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, VFF còn đề nghị xem xét cho ý kiến về chủ trương cử bà Bùi Thị Hiền Lương (công chức phụ trách bộ môn bóng đá, Phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tham gia ứng cử chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ X (2027-2031). 

Ông Trần Quốc Tuấn được đồng ý chủ trương ứng cử chủ tịch và phó chủ tịch VFF khóa mới - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam được chờ đợi sẽ chinh phục thêm thành công ở Đại hội VFF khóa mới - Ảnh: ANH KHOA

Cục Thể dục thể thao Việt Nam sau khi nhận được văn bản của VOC và VFF đã nêu quan điểm trước khi gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xin ý kiến.

Cụ thể, theo Cục Thể dục thể thao: Việc xem xét cử, giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, bà Bùi Thị Hiền Lương tham gia Ban Chấp hành và ứng cử các chức danh chủ chốt tại VOC, VFF theo đề nghị của các tổ chức này là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa thể dục, thể thao.

Đồng thời phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc định hướng, quản lý và điều hành các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Qua đó tăng cường vai trò quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phong trào thể thao thành tích cao phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các nhân sự được giới thiệu đều là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức.

Nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục về công tác cán bộ và kịp tiến độ tổ chức đại hội của các hội thể thao quốc gia, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quan tâm xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đối với các nhân sự nêu trên để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Ngày 10-11, thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết Bộ đã nhận được đề xuất của Cục và sẽ sớm có văn bản phản hồi.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho ý kiến với 3 trường hợp khác

Việc Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đề nghị Cục xem xét, có văn bản cử bà Nguyễn Thu Trang (công chức phụ trách bộ môn taekwondo, Phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ VTF nhiệm kỳ VII (2026-2031), Cục cho rằng hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa thể dục, thể thao.

Về đề nghị của VOC đối với việc giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng (hiện là viên chức của Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tham gia VOC, do ông Nguyễn Mạnh Hùng đang trong thời gian bị kỷ luật nên không đủ điều kiện tham gia ứng cử. Vì vậy Cục Thể dục thể thao Việt Nam không giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành VOC nhiệm kỳ VII (2026-2031).

Đối với trường hợp ông Nguyễn Ngọc Anh (Trưởng Phòng Thể dục thể thao cho mọi người, Cục Thể dục thể thao), Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, được giới thiệu tham gia ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành VOC nhiệm kỳ VII (2026- 2031), do ông Nguyễn Ngọc Anh đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thể dục thể thao Việt Nam, theo phân cấp quản lý cán bộ, trường hợp này thuộc sự quản lý của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Trần Quốc Tuấn được đồng ý chủ trương ứng cử chủ tịch và phó chủ tịch VFF khóa mới - Ảnh 3.Danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF khóa mới: cuộc đua hấp dẫn

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đề cử các chức danh Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa X (nhiệm kỳ 2027-2031).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ông Trần Quốc Tuấn liên đoàn bóng đá việt nam Cục Thể dục Thể thao Việt Nam VFF uỷ ban olympic việt nam

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất