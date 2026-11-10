Cục Thể dục thể thao thống nhất chủ trương để ông Trần Quốc Tuấn ứng cử chủ tịch VFF khóa X

Ông Trần Quốc Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các Giải futsal vô địch quốc gia 2026 - Ảnh: N.K.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xin ý kiến về việc cử, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành các Liên đoàn Thể thao quốc gia nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đã đề nghị xem xét, giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, công chức thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tiếp tục tham gia ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành VOC nhiệm kỳ VII (2026-2031) với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có văn bản đề nghị Cục Thể dục thể thao Việt Nam xem xét, cho ý kiến về chủ trương cử ông Trần Quốc Tuấn tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF nhiệm kỳ X (2027-2031).

Theo báo cáo của VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phát triển bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026. Việc tiếp tục tham gia ứng cử nhằm kế thừa kinh nghiệm, bảo đảm tính liên tục trong công tác lãnh đạo, điều hành và triển khai các định hướng phát triển bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, VFF còn đề nghị xem xét cho ý kiến về chủ trương cử bà Bùi Thị Hiền Lương (công chức phụ trách bộ môn bóng đá, Phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tham gia ứng cử chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ X (2027-2031).

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Cục Thể dục thể thao Việt Nam sau khi nhận được văn bản của VOC và VFF đã nêu quan điểm trước khi gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xin ý kiến.

Cụ thể, theo Cục Thể dục thể thao: Việc xem xét cử, giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, bà Bùi Thị Hiền Lương tham gia Ban Chấp hành và ứng cử các chức danh chủ chốt tại VOC, VFF theo đề nghị của các tổ chức này là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa thể dục, thể thao.

Đồng thời phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc định hướng, quản lý và điều hành các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Qua đó tăng cường vai trò quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phong trào thể thao thành tích cao phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các nhân sự được giới thiệu đều là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức.

Nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục về công tác cán bộ và kịp tiến độ tổ chức đại hội của các hội thể thao quốc gia, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quan tâm xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đối với các nhân sự nêu trên để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Ngày 10-11, thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết Bộ đã nhận được đề xuất của Cục và sẽ sớm có văn bản phản hồi.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho ý kiến với 3 trường hợp khác Việc Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đề nghị Cục xem xét, có văn bản cử bà Nguyễn Thu Trang (công chức phụ trách bộ môn taekwondo, Phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ VTF nhiệm kỳ VII (2026-2031), Cục cho rằng hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa thể dục, thể thao. Về đề nghị của VOC đối với việc giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng (hiện là viên chức của Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tham gia VOC, do ông Nguyễn Mạnh Hùng đang trong thời gian bị kỷ luật nên không đủ điều kiện tham gia ứng cử. Vì vậy Cục Thể dục thể thao Việt Nam không giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành VOC nhiệm kỳ VII (2026-2031).

Đối với trường hợp ông Nguyễn Ngọc Anh (Trưởng Phòng Thể dục thể thao cho mọi người, Cục Thể dục thể thao), Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, được giới thiệu tham gia ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành VOC nhiệm kỳ VII (2026- 2031), do ông Nguyễn Ngọc Anh đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thể dục thể thao Việt Nam, theo phân cấp quản lý cán bộ, trường hợp này thuộc sự quản lý của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.