Những làn gió mới tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Cựu tay vợt tennis Lý Hoàng Nam hiện đã chuyển sang chơi pickleball, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của môn thể thao này - Ảnh: TTO

Trong đó, pickleball, thể thao điện tử (esports) và roller hứa hẹn tạo nên sức hút đặc biệt, mang đến màu sắc trẻ trung cho Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Pickleball - từ cơn sốt phong trào đến đấu trường đỉnh cao

Trong những năm gần đây, pickleball nổi lên như một hiện tượng của thể thao Việt Nam. Từ một môn chơi còn khá xa lạ, pickleball nhanh chóng trở thành trào lưu, thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi.

Luật chơi tương đối đơn giản, dễ tiếp cận, nhưng khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp, môn thể thao này đòi hỏi kỹ thuật, phản xạ và chiến thuật rất cao.

Sức hút của pickleball còn đến từ tính cộng đồng. Không khó để bắt gặp những sân pickleball đông kín người chơi tại các thành phố lớn. Hàng loạt câu lạc bộ, giải đấu phong trào và chuyên nghiệp cũng được hình thành, tạo nên sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian ngắn.

Nhiều VĐV từng thi đấu quần vợt, cầu lông đã chuyển sang pickleball, góp phần nâng cao đáng kể chất lượng chuyên môn. Một số tay vợt Việt Nam cũng bắt đầu tạo được dấu ấn ở những giải đấu quốc tế.

Việc pickleball được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 mang ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với tốc độ phát triển của môn thể thao này, mà còn tạo động lực để các địa phương xây dựng lực lượng VĐV, hướng đến hệ thống đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp hơn.

Esports - bước ngoặt của thể thao điện tử Việt Nam

Esport lần đầu được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh: GARENA



Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi esport lần đầu tiên chính thức xuất hiện với tư cách môn thi đấu tranh huy chương.

Esport sẽ có 3 nội dung thi đấu đồng đội gồm Liên Quân Mobile (Arena of Valor), Free Fire và Audition. Đây đều là những tựa game quen thuộc, sở hữu cộng đồng người chơi đông đảo tại Việt Nam.

Trong đó, Liên Quân Mobile là trò chơi thuộc thể loại đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (MOBA), đề cao khả năng phối hợp đồng đội, tư duy chiến thuật và xử lý tình huống. Free Fire thuộc thể loại sinh tồn, đòi hỏi các tuyển thủ có phản xạ nhanh, kỹ năng cá nhân tốt và khả năng xây dựng chiến thuật linh hoạt.

Audition mang đến màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đây là tựa game âm nhạc, vũ đạo, nơi các tuyển thủ phải thể hiện khả năng cảm nhận nhịp điệu, thao tác chính xác và duy trì sự tập trung cao độ.

Roller - môn thể thao của tốc độ và kỹ thuật

Roller yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa tốc độ và kỹ thuật - Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Roller là tên gọi chung của các môn thể thao sử dụng giày trượt bánh xe. Tại Đại hội thể thao toàn quốc sắp tới, môn này sẽ có 2 nội dung là trượt ván và giày trượt tốc độ.

Điểm hấp dẫn của roller nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật, khả năng giữ thăng bằng và sự khéo léo. Đặc biệt, ở những nội dung đua tốc độ, các vận động viên phải cạnh tranh quyết liệt, liên tục tăng tốc và xử lý những khúc cua với độ chính xác cao.

Tại Việt Nam, phong trào trượt patin đã phát triển từ nhiều năm trước, đặc biệt trong giới trẻ.

Sự góp mặt của roller tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 vì thế được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho môn thể thao này, góp phần phát hiện những tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng hơn.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.